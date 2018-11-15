Лживое правосудие. Дело Навального показало ангажированность ЕСПЧ

Одним из столпов отечественной либеральной веры в безоговорочную справедливость и безусловную правоту Запада является Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Страсбургский суд остаётся чуть ли не единственным наднациональным и завязанным исключительно на Запад институтом, решения которого способны напрямую влиять на Россию и имеют приоритет над суверенной судебной системой.

Однако откровенно политизированные решения ЕСПЧ по резонансным делам против России ставят вопрос о том, что суд применяет к России не просто двойные стандарты. Речь идёт, по сути, о целенаправленной дискриминации с непропорциональными компенсациями, молниеносными сроками рассмотрения дел и туманными юридическими формулировками.

Одним из таких примеров стали дела по задержаниям Алексея Навального на митингах в 2012–2014 годах, по которым сегодня ЕСПЧ вынес решение в пользу основателя ФБК, постановив выплатить ему совокупно более 63 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, материального ущерба и возмещения судебных издержек.

Анализ дела и в первую очередь процедурных моментов, сопровождающих рассмотрение исков Навального, даёт убедительные доводы в пользу того, что ЕСПЧ в случае с оппозиционером попирает все нормы правосудия и выносит решения по политическим мотивам.

Итак, начать стоит с того, что в самих формулировках ЕСПЧ по искам Навального моментально начинает прослеживаться политическая подоплёка. Навальный — не простой гражданин, равный с другими в правах и перед законом, — нет. Он в текстах Европейского суда является "политическим активистом", "лидером оппозиции", "борцом с коррупцией" и "популярным блогером".

Все эти перечисленные выше эпитеты вообще ни на чём не основаны. Ну, допустим, можно его назвать политическим активистом. Но откуда взялось откровенно оценочное суждение о том, что Навальный "лидер оппозиции"? ЕСПЧ что, проводил какие-то замеры общественного мнения или руководствовался электоральными результатами Навального (которых нет)?

Если речь идёт о беспристрастном рассмотрении дела, то характеристика излишняя, она нужна, только если стоит задача создать нужный политический фон для мотивировки.

То же самое относится и к оценкам вроде "борец с коррупцией". Навальный — если кто не помнит — осуждённый по двум статьям уголовник, до сих пор ходит под непогашенным условным сроком. И дела его по хищениям и мошенничеству ЕСПЧ не пересматривались, они вступили в законную силу — на днях, кстати, Навальный выплатил больше 2 миллионов рублей в счёт штрафа по гражданскому иску "Кировлеса", то есть признал этот штраф и факт хищения. И вот такого человека ЕСПЧ называет "борцом с коррупцией". Собственно, нигде в решениях ЕСПЧ по Навальному нет и ссылок на 18-ю статью Европейской конвенции о правах человека ("Лишение свободы, нарушение права на выражение мнения и свободу собраний для политически мотивированных целей, не связанных с целями правосудия").

Мало того, следует указать также и на то, что ЕСПЧ рассматривает иски Навального против России беспрецедентно быстро. Если исходить из собственного доклада суда о перспективах развития правовой системы, дела из России в среднем слушаются порядка 10 лет, в случае Навального срок по необъяснимой причине сокращён более чем в 3 раза.

Однако, помимо сроков, Страсбургский суд невероятно щедр по отношению к основателю ФБК — если в среднем сумма компенсации обычным истцам из России составляет порядка 5 тысяч евро, то сумма, присуждённая Навальному, уже составляет 128 тысяч евро.

А теперь давайте обратимся к некоторым деталям трактовок, которые ЕСПЧ применяет по отношению к деяниям, инкриминируемым Навальному в рамках российской правовой системы.

Так, например, крайне вольно трактуется понятие митинга. Всё, что может хотя бы отдалённо подходить под это определение, моментально трактуется как оное, и Навальный признаётся участником этого типа массовых мероприятий. Хотя в двух эпизодах он сам признавался, что в первом — шёл по тротуару уже после завершения пикетирования, а во-втором — стоял в толпе около здания суда. Однако несмотря на явно неподходящие критерии, эти эпизоды были признаны "митингами", а аресты Навального, соответственно, незаконными.

Аналогичный подход применяется и в отношении мероприятий, которые проходили ранним утром или, например, сопровождались блокированием проезжей части на оживлённых автомагистралях. Это тоже "митинг", и ЕСПЧ также применяет тут 11-ю статью конвенции, хотя понятно, что тут есть откровенные нарушения общественного порядка и прав других граждан, которые в акциях на участвуют. Но поскольку истец — Навальный, то все разумные доводы игнорируются.

Стоит указать и на тот факт, что сама статья 18, по которой решения выносятся в пользу Навального, не является юридически проработанной в практике ЕСПЧ. Оценки границ дозволенного и параметров ущемления прав на свободу собраний крайне размыты, а совокупно за всё время работы суда решения по этой норме принимались лишь 12 раз, причём в 5 случаях они были вынесены вообще только за последний год.

Эксперты отмечают, что Большая палата ЕСПЧ выпускает обычно детальные и досконально проработанные тексты обоснования по другим делам, тем не менее в случае с иском Навального этот принцип нарушен. Мало того, решения по искам Навального не соответствуют и собственным критериям ЕСПЧ, установленным для оценки дел, слушающихся по статье 18 ЕКПЧ. Речь идёт о тесте, установленном судом в рамках дела "Мерабишвили против Грузии". Тем не менее в решении Большой палаты по искам Навального все эти установленные ранее принципы были просто проигнорированы.

Необходимо сказать и пару слов о крайней непоследовательности суда. Признав нарушения 18-й статьи ЕКПЧ, суд при этом не признал нарушение в отношении Навального по 14-й статье конвенции, запрещающей дискриминацию, что поднимает вопрос о юридической правомерности рассмотрения всех исков основателя ФБК против Российской Федерации.

Суд также согласился с трёхкратным уменьшением запрашиваемой Навальным компенсации и не стал повышать её с учётом расходов Навального при передаче дела в Большую палату, что может служить косвенным признанием наличия юридических проблем в деле Навального.

На самом деле давно пора перестать делать вид, что ЕСПЧ является бастионом справедливости и законности, где все обратившиеся имеют равные права. Назначения судей в ЕСПЧ, например, происходят через процедуру голосования в ПАСЕ — одной из наиболее русофобских структур в Европе. В составе суда при этом заседает Йонко Грозев, теснейшим образом связанный с ассоциацией "Агора", многие представители которой проходили у него стажировку. А именно "Агора" стала лидером по обслуживанию исков российских граждан в ЕСПЧ.

Судьи ЕСПЧ неоднократно попадались на откровенном мошенничестве, как это было в случае с украинской судьёй Анной Юдковской. Навальный получает увеличенные выплаты по решениям ЕСПЧ также не на пустом месте — судя по политически мотивированным формулировкам и попранию собственных юридических принципов, речь идёт о его целенаправленной финансовой и медийной "накачке" с прицелом на использование персонажа для целей влияния на внутреннюю политику России.