Воровство и коррупция. В США признали сотрудничество с группировками в Сирии

Воровство и коррупция. В США признали сотрудничество с группировками в Сирии

Фото: © AP Photo/ Raad Adayleh

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Сирийский конфликт помимо крупнейшего полигона для отработки новейших систем вооружения и новых тактических приёмов стал ареной схватки ведущих мировых держав за влияние на правительство страны и различные группировки, включая откровенно террористические.

Пионером и ключевым бенефициаром развязанного в Сирии и на всём Ближнем Востоке хаоса стали Соединённые Штаты, вкачивающие сотни миллионов долларов в свои "гуманитарные" программы на территории арабской республики. Между тем и само сирийское правительство, и российский МИД, и другие влиятельные игроки в регионе неоднократно высказывали обоснованные подозрения в том, что правительственные структуры США как минимум крайне неразборчиво оказывают содействие в определённых районах Сирии, а как максимум — целенаправленно финансируют террористические группы.

Как следует из опубликованного накануне сводного отчёта контрольных органов одного из основных операторов американских международных правительственных программ — Агентства США по международному развитию, внутренние расследования выявили большое количество случаев попадания гуманитарной помощи в руки террористических группировок, выявлена масштабная коррупция и воровство со стороны местных подрядчиков контрактов USAID.

В докладе Генерального инспектората правительственного Агентства США по международному развитию отмечается, в частности, что в северо-восточной Сирии было предотвращено хищение более 20 миллионов долларов. 27 человек были уволены из структур подрядчиков американского правительства в Сирии, занимавшихся распределением гуманитарной помощи, из-за того, что они, как выяснилось, перенаправляли её в адрес террористических групп.

В итоге заморозили 150 миллионов долларов помощи, которая могла бы попасть также в руки террористов или быть разворована. Причём всего зафиксировано 312 случаев взяточничества, воровства и сотрудничества с вооружёнными террористическими группировками по линии персонала подрядчиков USAID.

Однако гораздо интереснее то, что, к примеру, из 51 случая сотрудничества с вооружёнными группировками лишь по четырём было открыто разбирательство, из 15 случаев получения "откатов" и в целом коррупционных проявлений контролёры USAID разбирательство открыли только по двум.

<p>Фото: © Al-Nusra Front Twitter page via AP</p>

Из 72 случаев воровства американской правительственной помощи лишь по одному делу начались реальные разбирательства. При этом, как отмечалось выше, 27 человек были уволены подрядчиками за передачу продовольствия боевикам группировки "Тахрир аль-Шам"*, которая является ответвлением запрещённой в России террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*.

Сотрудничество работников НКО, получающих от американского правительства продовольственную помощь, с террористами было настолько масштабным, что агентство было вынуждено заморозить выполнение в северо-восточной Сирии ряда программ на сумму более чем 44 миллиона долларов.

В докладе также отмечается, что при реализации медицинских программ в Сирии имели место масштабные хищения, подмена медикаментов, хищение зарплат персонала, которые также выплачивались из американских правительственных фондов.

В целом, как уже отмечалось выше, правительственные контролёры американского ведомства вынужденно признают наличие масштабной коррупции и сотрудничества своих подрядчиков в Сирии с террористами, однако количество открытых разбирательств не идёт ни в какое сравнение с озвученными цифрами нарушений, являясь, по сути, декоративной мерой.

Вместе с тем, несмотря на то что сирийский конфликт, в первую очередь благодаря усилиям России, постепенно идёт к завершению, США вовсе не планируют уходить из страны — наоборот, они плотно обустраиваются в районах северо-востока республики, контролируемых курдами.

Именно с этими целями вот уже несколько лет американские инструкторы вооружают и тренируют подразделения SDF, а также способствуют закреплению курдских и арабских племенных формирований в зоне восточнее Евфрата, богатой нефтяными полями. При этом американские правительственные ведомства, ответственные за политический процесс, активно готовятся к финансированию параллельных официальному Дамаску органов власти и созданию структур, которые будут подбирать фактуру для будущего "Трибунала по Сирии", идея создания которого принадлежит западной коалиции.

Так, в частности, Бюро по правам человека и демократии Госдепартамента США финансирует Программу по поддержке демократии и прав человека в Сирии, которая будет реализовываться на неподконтрольных официальному Дамаску территориях. В рамках программы должно быть несколько подпрограмм, включая поддержку гражданского общества и вовлечение меньшинств и различных этнических групп в работу местных органов власти для повышения их легитимности. В ходе этой подпрограммы Госдеп США требует запуска проектов, направленных на решение проблем с документами в зонах, освобождённых от ИГИЛ*, путём выпуска соответствующих документов о рождении и месте жительства местного образца.

<p>Фото: © Airman 1st Class Zoe M. Wockenfuss / U.S. Air Force via AP</p>

В рамках второй подпрограммы американские дипломаты собираются помогать "жертвам насилия со стороны исламистов" путём их реинтеграции в "местные сообщества" и налаживания контактов с международными благотворительными организациями. Отдельная подпрограмма, на которую Бюро по правам человека и демократии планирует выделить примерно четыре миллиона долларов, будет заключаться в документировании и фиксировании нарушений прав человека в Сирии начиная с 2011 года для дальнейшего использования этого в рамках "международного правосудия".

Примечательно, что в тендерной документации особо подчёркивается, что в рамках заключаемых с местными подрядчиками контрактов не предусмотрено выделение существенных объёмов гуманитарной помощи или финансирование проектов по реконструкции инфраструктуры. Таким образом, речь идёт исключительно о формировании инструментов политического влияния и создании в неподконтрольных официальному Дамаску районах параллельных органов власти.

Ещё одним признаком подготовки Соединёнными Штатами сценариев фактического раздела Сирии является политика создания в курдских районах альтернативной образовательной системы. Как следует из размещённых на портале грантов Правительства США сведений о проекте Госдепартамента США по поддержке "умеренного образования в Сирии", американское правительство собирается создать в Сирии образовательную систему, направленную на "недопущение роста экстремизма и радикализма в среде сирийской молодёжи, а также предотвращение оттока населения в соседние страны в поисках лучших возможностей в вопросе реализации и недопущение формирования в Сирии потерянного поколения".

Пассажи про умеренное образование и недопущение формирования потерянного поколения в Сирии выглядят довольно лицемерно, особенно если вспомнить, сколько усилий США приложили к свержению светского режима президента Асада и к спонсированию группировок, многие из которых затем примкнули к запрещённым в России "Ан-Нусре"* и ИГИЛ*.

Вместе с тем, судя по описанию будущей программы содействия созданию образовательной системы послевоенной Сирии, настроены американцы крайне серьёзно. Во-первых, прямо подчёркивается, что гранты должны реализовываться в целях "поддержки и развития состоятельности и дееспособности временного правительства Сирии". Это крайне важная оговорка, так как демонстрирует тот факт, что США готовятся финансировать структуру, которая тесно связана с Национальной коалицией сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРО).

<p>Фото: © AP Photo</p>

Другим же немаловажным аспектом американского финансирования образовательной сферы на подконтрольных антиасадовским боевикам территориях является срок реализации мероприятий. Из средств Государственного департамента США будут выплачиваться зарплаты персоналу восстанавливаемых школ, а также стипендии учащимся — и всё это на срок до 2020 года. При этом, как подчёркивается в тендерной документации, при реализации грантов должна происходить координация с ещё двумя специализированными программами, реализуемыми Правительством США на территории Сирии, — Группой содействия транзиту в Сирии, которая действует на севере страны, и Программой содействия в южной Сирии, оперирующей с территории Иордании.

Это немаловажная оговорка, так как сейчас американское военное присутствие в Сирии как раз сосредоточено в курдских районах Рожавы и вдоль участка сирийско-иорданской границы, где американские контингенты сил специальных операций имеют несколько баз и фактически прикрывают находящихся в близлежащих районах боевиков вооружённой оппозиции. Однако и это ещё не всё. Бюро по делам Ближнего Востока и Северной Африки Госдепартамента США прямо указывает, что будет поддерживать так называемые образовательные директораты временного правительства Сирии в регионе Риф-Дамаска, неподконтрольной законным сирийским властям части провинции Алеппо и, что важнее, провинции Идлиб.

Следует отметить, что мнение о том, что США собираются надолго остаться в Сирии, в том числе и после разгрома террористов, начинают высказывать и высокопоставленные российские должностные лица. Так, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров в одном из своих недавних интервью прямо указал на то, что Вашингтон действует в Сирии незаконно и нарушает все данные ранее обещания.

* Деятельность организаций запрещена на территории России.

Автор:
ЕЕ
Евгений Емельянов
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