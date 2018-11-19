Воровство и коррупция. В США признали сотрудничество с группировками в Сирии

Сирийский конфликт помимо крупнейшего полигона для отработки новейших систем вооружения и новых тактических приёмов стал ареной схватки ведущих мировых держав за влияние на правительство страны и различные группировки, включая откровенно террористические.

Пионером и ключевым бенефициаром развязанного в Сирии и на всём Ближнем Востоке хаоса стали Соединённые Штаты, вкачивающие сотни миллионов долларов в свои "гуманитарные" программы на территории арабской республики. Между тем и само сирийское правительство, и российский МИД, и другие влиятельные игроки в регионе неоднократно высказывали обоснованные подозрения в том, что правительственные структуры США как минимум крайне неразборчиво оказывают содействие в определённых районах Сирии, а как максимум — целенаправленно финансируют террористические группы.

Как следует из опубликованного накануне сводного отчёта контрольных органов одного из основных операторов американских международных правительственных программ — Агентства США по международному развитию, внутренние расследования выявили большое количество случаев попадания гуманитарной помощи в руки террористических группировок, выявлена масштабная коррупция и воровство со стороны местных подрядчиков контрактов USAID.

В докладе Генерального инспектората правительственного Агентства США по международному развитию отмечается, в частности, что в северо-восточной Сирии было предотвращено хищение более 20 миллионов долларов. 27 человек были уволены из структур подрядчиков американского правительства в Сирии, занимавшихся распределением гуманитарной помощи, из-за того, что они, как выяснилось, перенаправляли её в адрес террористических групп.

В итоге заморозили 150 миллионов долларов помощи, которая могла бы попасть также в руки террористов или быть разворована. Причём всего зафиксировано 312 случаев взяточничества, воровства и сотрудничества с вооружёнными террористическими группировками по линии персонала подрядчиков USAID.

Однако гораздо интереснее то, что, к примеру, из 51 случая сотрудничества с вооружёнными группировками лишь по четырём было открыто разбирательство, из 15 случаев получения "откатов" и в целом коррупционных проявлений контролёры USAID разбирательство открыли только по двум.

Из 72 случаев воровства американской правительственной помощи лишь по одному делу начались реальные разбирательства. При этом, как отмечалось выше, 27 человек были уволены подрядчиками за передачу продовольствия боевикам группировки "Тахрир аль-Шам"*, которая является ответвлением запрещённой в России террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*.

Сотрудничество работников НКО, получающих от американского правительства продовольственную помощь, с террористами было настолько масштабным, что агентство было вынуждено заморозить выполнение в северо-восточной Сирии ряда программ на сумму более чем 44 миллиона долларов.

В докладе также отмечается, что при реализации медицинских программ в Сирии имели место масштабные хищения, подмена медикаментов, хищение зарплат персонала, которые также выплачивались из американских правительственных фондов.

В целом, как уже отмечалось выше, правительственные контролёры американского ведомства вынужденно признают наличие масштабной коррупции и сотрудничества своих подрядчиков в Сирии с террористами, однако количество открытых разбирательств не идёт ни в какое сравнение с озвученными цифрами нарушений, являясь, по сути, декоративной мерой.

Вместе с тем, несмотря на то что сирийский конфликт, в первую очередь благодаря усилиям России, постепенно идёт к завершению, США вовсе не планируют уходить из страны — наоборот, они плотно обустраиваются в районах северо-востока республики, контролируемых курдами.

Именно с этими целями вот уже несколько лет американские инструкторы вооружают и тренируют подразделения SDF, а также способствуют закреплению курдских и арабских племенных формирований в зоне восточнее Евфрата, богатой нефтяными полями. При этом американские правительственные ведомства, ответственные за политический процесс, активно готовятся к финансированию параллельных официальному Дамаску органов власти и созданию структур, которые будут подбирать фактуру для будущего "Трибунала по Сирии", идея создания которого принадлежит западной коалиции.

Так, в частности, Бюро по правам человека и демократии Госдепартамента США финансирует Программу по поддержке демократии и прав человека в Сирии, которая будет реализовываться на неподконтрольных официальному Дамаску территориях. В рамках программы должно быть несколько подпрограмм, включая поддержку гражданского общества и вовлечение меньшинств и различных этнических групп в работу местных органов власти для повышения их легитимности. В ходе этой подпрограммы Госдеп США требует запуска проектов, направленных на решение проблем с документами в зонах, освобождённых от ИГИЛ*, путём выпуска соответствующих документов о рождении и месте жительства местного образца.

В рамках второй подпрограммы американские дипломаты собираются помогать "жертвам насилия со стороны исламистов" путём их реинтеграции в "местные сообщества" и налаживания контактов с международными благотворительными организациями. Отдельная подпрограмма, на которую Бюро по правам человека и демократии планирует выделить примерно четыре миллиона долларов, будет заключаться в документировании и фиксировании нарушений прав человека в Сирии начиная с 2011 года для дальнейшего использования этого в рамках "международного правосудия".

Примечательно, что в тендерной документации особо подчёркивается, что в рамках заключаемых с местными подрядчиками контрактов не предусмотрено выделение существенных объёмов гуманитарной помощи или финансирование проектов по реконструкции инфраструктуры. Таким образом, речь идёт исключительно о формировании инструментов политического влияния и создании в неподконтрольных официальному Дамаску районах параллельных органов власти.

Ещё одним признаком подготовки Соединёнными Штатами сценариев фактического раздела Сирии является политика создания в курдских районах альтернативной образовательной системы. Как следует из размещённых на портале грантов Правительства США сведений о проекте Госдепартамента США по поддержке "умеренного образования в Сирии", американское правительство собирается создать в Сирии образовательную систему, направленную на "недопущение роста экстремизма и радикализма в среде сирийской молодёжи, а также предотвращение оттока населения в соседние страны в поисках лучших возможностей в вопросе реализации и недопущение формирования в Сирии потерянного поколения".

Пассажи про умеренное образование и недопущение формирования потерянного поколения в Сирии выглядят довольно лицемерно, особенно если вспомнить, сколько усилий США приложили к свержению светского режима президента Асада и к спонсированию группировок, многие из которых затем примкнули к запрещённым в России "Ан-Нусре"* и ИГИЛ*.

Вместе с тем, судя по описанию будущей программы содействия созданию образовательной системы послевоенной Сирии, настроены американцы крайне серьёзно. Во-первых, прямо подчёркивается, что гранты должны реализовываться в целях "поддержки и развития состоятельности и дееспособности временного правительства Сирии". Это крайне важная оговорка, так как демонстрирует тот факт, что США готовятся финансировать структуру, которая тесно связана с Национальной коалицией сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРО).

Другим же немаловажным аспектом американского финансирования образовательной сферы на подконтрольных антиасадовским боевикам территориях является срок реализации мероприятий. Из средств Государственного департамента США будут выплачиваться зарплаты персоналу восстанавливаемых школ, а также стипендии учащимся — и всё это на срок до 2020 года. При этом, как подчёркивается в тендерной документации, при реализации грантов должна происходить координация с ещё двумя специализированными программами, реализуемыми Правительством США на территории Сирии, — Группой содействия транзиту в Сирии, которая действует на севере страны, и Программой содействия в южной Сирии, оперирующей с территории Иордании.

Это немаловажная оговорка, так как сейчас американское военное присутствие в Сирии как раз сосредоточено в курдских районах Рожавы и вдоль участка сирийско-иорданской границы, где американские контингенты сил специальных операций имеют несколько баз и фактически прикрывают находящихся в близлежащих районах боевиков вооружённой оппозиции. Однако и это ещё не всё. Бюро по делам Ближнего Востока и Северной Африки Госдепартамента США прямо указывает, что будет поддерживать так называемые образовательные директораты временного правительства Сирии в регионе Риф-Дамаска, неподконтрольной законным сирийским властям части провинции Алеппо и, что важнее, провинции Идлиб.

Следует отметить, что мнение о том, что США собираются надолго остаться в Сирии, в том числе и после разгрома террористов, начинают высказывать и высокопоставленные российские должностные лица. Так, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров в одном из своих недавних интервью прямо указал на то, что Вашингтон действует в Сирии незаконно и нарушает все данные ранее обещания.

* Деятельность организаций запрещена на территории России.