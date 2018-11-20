Американская пропаганда отчиталась об успехах в России

Американский правительственный Совет управляющих по вопросам вещания (администрирующий, в частности, "Радио Свобода", "Голос Америки" и русскоязычный телеканал "Настоящее время") опубликовал финансовый отчёт за 2018 фискальный год. В докладе отмечается, что финансируемые Конгрессом США медиа устойчиво росли в ключевых странах. В России аудитория достигла восьми миллионов человек. Ставится в заслугу американским правительственным пропагандистам успех в работе с русскоязычной аудиторией в соцсетях. А круглосуточный канал на русском языке "Настоящее время" удалось продвинуть в 84 кабельные сети в 19 странах мира. Сообщается, что в процентном отношении аудитория в России выросла на 28%, а в 2017 году более половины из 400 миллионов просмотров видеоконтента пришло из России.

Утверждается, что "утончённая государственная пропаганда" (sophisticated state propaganda), финансируемая правительством России, "продвигает ложные трактовки и дезинформацию", чтобы "подорвать демократические идеалы".

При этом прямо говорится, что медиа, входящие в структуру BBG, "проникают" в российское медиаполе, чтобы "противостоять" пропаганде Кремля. Соответственно, в бюджетных проектировках на 2019 фискальный год, опираясь на свои успехи по охвату аудитории (особенно подчёркивается роль молодёжи), американские государственные пропагандисты просят у Конгресса США увеличения финансирования, в первую очередь для расширения сети стрингеров и "полевых команд".

Согласно отчёту USAGM, траты на организацию деятельности европейских подразделений "Радио Свобода" составили более 128 миллионов долларов в 2018 финансовом году, увеличившись на 10 миллионов долларов по сравнению с предыдущим периодом. Совет управляющих по вопросам вещания прямо называет Россию ключевой страной в плане расширения охвата аудитории, при этом открыто указывая на "противодействие государственной дезинформации" в качестве своей приоритетной задачи.

В разработке стратегии противостояния "российской пропаганде" участвуют многие влиятельные вашингтонские аналитические центры. Так, в частности, "Атлантический совет" в своём недавнем докладе о том, как противодействовать "агрессивной российской кампании дезинформации и пропаганды", направленной на подрыв уверенности жителей западных стран (и ЕС в первую очередь) в собственных правительствах и демократической системе в целом, указывал на то, что прямолинейная пропаганда "либеральных ценностей", а также запреты российских государственных СМИ не решат проблему, так как дадут Кремлю в руки отличные аргументы по поводу уничтожения на Западе свободы слова и возможностей для функционирования прессы.

Таким образом, для борьбы с "российской пропагандой" необходимо изобретать новые способы коммуникации и усиливать собственные медийные возможности.

По мнению западных аналитиков, необходимо предусмотреть на общеевропейском уровне усиление вещания на языках меньшинств, в частности на русском. В пример приводится Германия, где большая часть русскоязычных голосовала за ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

Отмечается при этом и довольно низкий уровень условно "антироссийской" журналистики, которой не хватает финансирования и опытных кадров, а также что такие структуры, как "Радио Свобода" или телеканал "Настоящее время", не могут эффективно работать на русскоязычную аудиторию, поскольку редакционно распылены в огромном регионе.

Во-вторых, вашингтонские эксперты видят необходимость усилить финансирование местных европейских СМИ, которые ближе всего к читателю, имеют больше доверия и, соответственно, способны лучше бороться с "российской пропагандой". В-третьих, предлагается усилить поддержку международных расследовательских проектов. В пример ставится OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) или Bellingcat, на материалах которого во многом построены, в частности, голландские обвинения против России по малайзийскому "боингу". В заключение авторы предлагают активизировать работу центров по исследованию России, которые, по их оценкам, изрядно деградировали за последние годы и критически недофинансированы.

Следует отметить, что аналогичные меры предлагают и эксперты, близкие к Европейской комиссии. В качестве мер противодействия России, помимо стандартных, вроде усиления "антиотмывочного" законодательства и улучшения обмена информацией между различными правоохранительными агентствами на национальном и общеевропейском уровнях, предлагается создавать единое законодательство в тех областях, где отдельные государства ЕС могут быть подвергнуты "атаке" со стороны России.

В качестве примера приводится история с RT и "Спутником", которые в одних странах ЕС находятся под давлением (в Великобритании, например, под угрозой лишения лицензии), а в других работают нормально. Предлагается разработать соответствующие общеевропейские правила, причём в качестве стратегии следует придерживаться не "прямолинейного запрета", а тактики "игнорирования и маргинализации" российских СМИ, которые являются не средствами массовой информации, а, скорее, "орудием пропаганды".

Ранее Госдепартамент США на портале государственных грантов разместил проект финансирования нового Фонда доступа к информации, который будет функционировать под управлением так называемого Центра глобального взаимодействия (Global Engagement Center). Он, как сказано в описании новой грантовой программы, должен стать "межведомственным агентством правительства США по противодействию пропаганде иностранных государств и негосударственных акторов, созданным в целях защиты национальной безопасности США".

Через Фонд доступа к информации будут выделяться гранты средствам массовой информации, некоммерческим организациям, образовательным и коммерческим структурам для борьбы с дезинформацией и манипулирования в "местных сообществах". Гранты по линии нового госдеповского фонда будут также выделяться на анализ тактики, технологий и используемых процедур со стороны "недружественных иностранных сил", ведущих против США "информационную войну". Также деньги будут даваться на систематизацию и публикацию примеров "антиамериканской пропаганды", в том числе и на платформах социальных медиа.

В системе упоминавшегося уже правительственного Совета управляющих по вопросам вещания, переименованного недавно в Агентство США по глобальным медиа, действуют две специализированные структуры — Офис интернет-свободы и Фонд открытых технологий, — которые получат в 2017–2018 годах 25 миллионов долларов на разработку специальных средств для преодоления "авторитарной интернет-цензуры" в России. При этом на 2016 финансовый год на финансирование противодействия "интернет-цензуре" Офису по борьбе с интернет-цензурой Конгрессом США было выделено порядка 15 миллионов долларов.

На 2017 год, как уже писал ранее Лайф, Комитетом по ассигнованиям Конгресса США бюджет BBG был в целом увеличен более чем на 30 миллионов долларов, а все разделы, посвящённые России, были профинансированы в увеличенном объёме — и это несмотря на фиксируемое падение заинтересованности аудитории в новостном контенте СМИ, входящих в группу BBG. Профильным офисом ведомства продвигаются такие программные продукты, как Psiphon, который даёт возможность через свой интерфейс (API) интегрировать VPN-сервисы непосредственно в приложения подконтрольных совету СМИ, а также его партнёров.

Нельзя сказать, что российское государство не чувствует угрозу. После внесения ряда российских СМИ в список "иностранных агентов" в США в России появился аналогичный ограничительный список, для чего законодательство об "иноагентах" было соответствующим образом дополнено.

При этом профильные ведомства США, понимая, что деструктивная политика по ограничению российских медиа неизбежно приведёт к ещё более строгим рестрикциям, предпринимают усилия для обхода национального законодательства в сфере регулирования Интернета.

Так, в частности, Бюро по вопросам прав человека и труда Госдепартамента США собирается финансировать программу поддержки свободы в Интернете. При описании целей программы отмечается, что она будет реализовываться "в поддержку Международной стратегии США в киберпространстве, целью является защита свободного, взаимосвязанного, безопасного интернет-пространства посредством продвижения в нём фундаментальных прав человека, а также свободного потока информации через фиксирование технологических проектов для нужд гражданского общества, проектов в сфере цифровой безопасности, а также прикладных исследований в области анонимизации гражданских активистов".

Приоритет будет отдаваться проектам от НКО и коммерческих компаний, предполагающих работу в странах с "репрессивным подходом к регулированию Интернета". Все представленные технологические решения, согласно требованиям документации Госдепа США, обязательно должны быть нацелены на решение какой-либо проблемы, с которой сталкивается гражданское общество. При этом выделяется несколько ключевых "зон фокусировки", в рамках которых будут выделяться гранты. В качестве приоритета будут финансироваться вопросы, связанные с преодолением средств цензурирования Сети и ограничения свободного доступа в неё. Технологические проекты должны предполагать наличие кросс-платформенных решений (на мобильных устройствах и десктопах).