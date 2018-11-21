"Шататели" режима. Зачем Ходорковский собирает оппозицию в Праге

Сокрушительное поражение, которое потерпела последняя надежда либерального протеста в лице Навального в прошедшем политическом сезоне, не остановило спонсоров и идейных вдохновителей несистемной оппозиции.

Судя по идущей в настоящий момент подготовке, ставка делается на муниципальные и региональные выборы, а также активную ресурсную накачку оппозиционной информационной волны. Основой для активизации на медийном поле будет являться максимальное использование негативной повестки с подключением либеральных СМИ и экспертного сообщества.

По крайней мере, именно такие выводы напрашиваются после ознакомления с программой конференции "Россия вместо Путина", которая организуется по инициативе Михаила Ходорковского в чешской столице Праге и стартует 23 ноября.

На сайте конференции прямо указано: "Это пространство для неподцензурного разговора политиков, общественных деятелей и экспертов, которые считают, что альтернатива президенту Путину есть, Россия неоднородна и российское общество не представлено российской властью".

Никто не спорит, что российское общество неоднородно и представлено различными политическими силами и течениями. Последние события на региональных выборах, кстати, доказывают тот факт, что оппозиция — настоящая, а не карикатурная прозападная — вполне себе выигрывает выборы, что лишний раз доказывает прозрачность и конкурентность электоральных процессов и политической системы в целом. Зато интересно посмотреть на состав тех, кто, по мнению Ходорковского, то самое "альтернативное" общество в России представляет.

Вот, например, модератором панельных дискуссий по теме "Медиа" является заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр. Несмотря на понятную политическую ориентацию радиостанции, всё же удивительно видеть среди организаторов подобного мероприятия человека из руководства СМИ, финансируемого из средств "Газпрома".

Тема панельных дискуссий под руководством Фельгенгауэр сама по себе достойна цитирования: "Как медиа могут объединить огромную страну и децентрализовать протест?" То есть изначально речь не идёт о профессиональной дискуссии представителей журналистского сообщества — мы видим чуть ли не ленинский тезис о прессе как "коллективном агитаторе и организаторе".

Ну что ж, принцип имеет право на существование, но тогда и отношение к таким средствам массовой информации должно быть соответствующим, то есть как к механизму политической пропаганды. Учитывая контекст проведения конференции — пропаганды за счёт средств Михаила Борисовича Ходорковского.

То же самое касается и панельной дискуссии, посвящённой правозащите, которую будет вести многолетний сотрудник "Радио Свобода" и "Голоса Америки" Данила Гальперович.

После вводного блока про реформирование ФСИН (острая, признаться, тема, внимание общественности привлекает на ура) и всякие безобразия, творящиеся в пенитенциарной системе буквально следом идёт панель по тематике гражданского активизма "Выборы — улица — медиа. Как подготовить российское общество к жизни после Путина?".

То есть теперь и правозащита будет у нас политическим институтом, что, кстати, даст той же самой власти отличный повод игнорировать таких "правозащитников", мотивируя это тем, что сами либералы превратили её в инструмент давления на государство и используют для каких угодно целей, но только не для реальной помощи заключённым.

Интересно, что буквально за несколько дней до того, как стал известен список спикеров конференции Ходорковского, другая группа российских оппозиционеров из состава так называемого Форума свободной России, который также финансируется Ходорковским, наведывалась в Вашингтон, куда привезли список из 200 фамилий "друзей Путина", против которых они просили американских конгрессменов и сенаторов ввести санкции.

В списке этом помимо вообще чуть ли не всего высшего политического руководства присутствуют, например, фамилии руководителей федеральных телеканалов и даже конкретных ведущих информационно-аналитических программ.

Душевная боль оппозиции в этом разрезе как раз таки очень понятна — сферой их деятельности, как правило, выступали различные медиа, а после сворачивания либерального проекта на государственном уровне они оказались не у дел, быстро маргинализовались, аудитория их стала нишевой и продолжает сокращаться.

Отсюда и такой перекос в сторону медиаперсон, с которыми у них ассоциируется нынешняя политическая система страны. Ходорковский всё это понимает и пытается расширить круг активности за счёт попытки влиять на муниципальный и региональный уровень власти в России, о чём свидетельствует приглашение поучаствовать в конференции, к примеру, известного московского мундепа Юлии Галяминой.

Тут надо вспомнить, что Ходорковский ещё в 2016 году финансировал политический акселератор для независимых кандидатов в депутаты Госдумы. Затея, естественно, провалилась, однако планы, видимо, остались, благо в следующем году в Москве состоятся выборы в городскую думу и либеральная оппозиция традиционно делает ставку на столичный электорат.

Всё это на самом деле демонстрирует тупик, в который зашли несистемная оппозиция в России и её иностранные спонсоры. Все проблемы связываются лично с фигурой президента, в качестве решений предлагаются какие-то пораженческие сценарии прямой капитуляции перед Западом по всем вопросам внешней и внутренней повестки, с чем не согласится в стране вообще никто, включая и большую часть либералов системных. Очевидно, что никто иллюзий не питает: прийти с таким идейным багажом к власти в России невозможно. Зато возможно создать крайне токсичную информационную атмосферу, провоцировать и медийно поддерживать социальное напряжение, работать с деструктивной политической повесткой в среде молодёжи, финансировать разного рода политические "правозащитные" и "антикоррупционные" проекты.

Так что россиянам расслабляться не стоит — нас уже скоро ждёт очередная волна обжигающей "правды" про "палачей в погонах", "кровавый режим", "несчастных жителей глубинки" и прочий оппозиционный инфошум, призванный убедить, что жизнь в России есть мрак, ад и беспросветная безнадёга.