Как Трамп покрывает бен Салмана ради войны с Ираном

Судя по реакции Белого дома на просочившийся в прессу закрытый отчёт ЦРУ о возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии бен Салмана к резонансному убийству журналиста Хашогджи в Генконсульстве королевства в Стамбуле, становится очевидным, что ближайшему союзнику Вашингтона на Ближнем Востоке всё это сойдёт с рук. Нет, никто и не говорит о том, что в мире большой политики, многомиллиардных контрактов на поставки вооружений и доминирования на глобальных сырьевых рынках кто-то всерьёз будет разрывать отношения из-за смерти одного, пусть и влиятельного журналиста.

Отказ Трампа возлагать на наследного принца ответственность за планирование расчленения Хашогджи, несмотря на усиливающееся давление со стороны конгрессменов и сенаторов, которые, судя по всему, уже готовы использовать "хашогждигейт" в целях нового витка давления на нынешнюю администрацию и лично Трампа, будет означить лишь одно. Помимо сделки на 100 миллиардов долларов по покупке оружия саудитами, сохранение порядка престолонаследия и лично бен Салмана позволяет не сходить с агрессивного антииранского трека.

Именно приоритет сдерживания — вплоть до смены режима в Иране — и является, собственно, ключевой задачей и приоритетом всей внешней политики нынешней правящей группы в Вашингтоне. Конечно, можно возразить в контексте того, что политика США по отношению к Тегерану всегда была таковой, однако в последние годы, особенно на втором сроке президента Обамы, произошёл коренной перелом.

Подписание всеобъемлющего соглашения JCPOA и разморозка иранских активов позволили приступить к перезагрузке американо-иранских отношений и существенно снизить напряжённость. Все эти соглашения были Трампом при масштабной поддержке израильского лобби пущены под откос, и в повестку вновь вернулась конфронтационная санкционная риторика.

Убийство Хашогджи, конечно, неприятно, и, судя по кругу лиц, официально обвинённых Генпрокуратурой королевства в планировании убийства, совершаться без ведома бен Салмана всё это безобразие, скорее всего, не могло. Вот только поддерживать группировку крон-принца в борьбе за право наследовать престарелому королю является единственным способом держать в регионе напряжённость, сплачивать аравийские монархии в некое подобие "арабского НАТО", а также вести многочисленные войны с иранской шиитской клиентелой и прокси в Йемене, Сирии, Ираке.

Дошло до того, что госсекретарь Помпео, как пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепе, лично ездил в Эр-Рияд с неким планом по "отмазыванию" наследного принца от всей этой истории. Если вкратце, то Помпео предлагал королевскому двору найти в среде многочисленных принцев какого-нибудь козла отпущения и свалить на него вину за распиленного в Генконсульстве Хашогджи. Потенциально эта история может вообще стоить кресла нынешнему главе Госдепа — и тем не менее Белый дом пошёл на такой риск, подставляя фигуру масштаба Помпео, слишком уж высоки ставки в этой игре.

В общем и целом у мотора нестабильности на Ближнем Востоке есть два основных вида топлива, которое движет всем этим клубком противоречий. С одной стороны, это насущная необходимость поддерживать американский военно-промышленный комплекс, который получает существенную долю своих доходов от экспорта вооружений в нефтяные монархии залива. А с другой стороны, что более важно, это контроль за нефтяными потоками и ценой на нефть, от чего в немалой степени зависит будущее всей мировой энергетики.

И тут необходимо сказать о том, что буквально накануне американские власти ввели против России очередные санкции, связанные с историей вокруг транспортировки иранской нефти в Сирию, для чего использовались российское госпредприятие и один из небольших банков.

Не сказать, чтобы санкции были уж чересчур болезненными, благо вводятся они беспрерывным потоком вот уже четыре года подряд. Однако России фактически послан сигнал о том, что сотрудничество с Ираном в обход американских санкций (незаконных, подчеркнём), во-первых, прозрачно для соответствующих ведомств в США, а во-вторых, его продолжение будет негативно влиять на российско-американские отношения. Вкупе с отключением ряда иранских банков от пресловутой международной межбанковской системы SWIFT можно говорить о подготовке в Вашингтоне некоего силового сценария в отношении Тегерана.

Впрочем, развязка уже близко: в январе 2019 года стартует новая сессия конгресса, где палата представителей, включая ключевые комитеты по разведке и иностранным делам, уже будет находиться под контролем демократов. И стоит ждать чудных открытий о том, как администрация покрывала саудовских заплечных дел мастеров, и соответствующей реакции в СМИ. Пересилит ли желание истеблишмента "унасекомить" Трампа оружейные контракты на 100 миллиардов долларов — ещё большой-пребольшой вопрос.