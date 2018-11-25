Новый формат. Госсовет становится штабом по реализации "майских указов"

Состоявшееся накануне расширенное заседание президиума Госсовета, которое на этот раз прошло в Крыму (что само по себе событие знаковое), позволило по новому взглянуть не только на то, как функционирует этот институт, но и оценить степень важности обсуждавшихся вопросов. Ключевыми темами на заседании стали паспорта нацпроектов, а также ход и перспективы реализации президентских "майских указов".

И тут надо сделать важную ремарку, поскольку, пожалуй, впервые в истории страны провозглашенные стратегические планы государства не положены в итоге под сукно (как это не раз бывало прежде), не замылены в бесконечных бюрократических обсуждениях — президент серьёзно настроен на то, что именно "майские указы" создадут долгосрочный конкурентный фундамент для развития страны на ближайшие десятилетия и более далёкую перспективу.

Собственно тот самый проектный подход, о котором так много говорилось в последнее время, и стал основой для подготовки прошедшего заседания президиума Госсовета — если посмотреть, в каком формате прошли обсуждение и работа по рассмотрению паспортов нацпроектов, то видно желание перевести губернаторский корпус на рельсы выработки конкретных, субстантивных предложений.

Вместо чопорного заседания с политесом и стандартной процедурой совещательной рутины мы увидели принципиально новый стиль работы, в рамках которого губернаторы взаимодействовали как друг с другом — обмениваясь своим уникальным видением ситуации, выработанным работой на конкретной территории и получая помощь от представителей правительства, внутриполитического блока администрации и экспертов.

Это очень плодотворный формат — при наличии в одном месте министров, вице-премьеров и в конечном итоге самого главы государства, который может поработать с конкретными кейсами и, исходя из своего колоссального опыта в госуправлении, подсказать какие-то решения и возможные сценарии в экономическом и социальном развитии того или иного субъекта и реализации в нем "майских указов".

Следует отметить, что закрытый формат мероприятия (не понравившийся в силу профессиональных особенностей некоторым представителям медиасообщества) на самом деле является сигналом крайне позитивным, сигналом о том, что работа шла глубокая и предметная с выходом на системные решения. Будь всё иначе — и мы бы увидели унылое заседание с зачитыванием подготовленных аппаратом советников текстов докладов и какими-то дежурными резолюциями.

В случае же с Госсоветом в Крыму мы видим единство формы и содержания — если раньше реальная работа и официальные заседания были процессами разделёнными и всё решалось в кулуарах и в закрытом режиме, то теперь к выработке решений руководство страны решило привлечь непосредственно глав субъектов, убрать порой мешающие эффективной работе аппаратные прокладки.

Это, безусловно, свидетельство того, что качественный уровень управленческих решений в стране повышается и растёт понимание важности сохранения сформированных эффективных рабочих групп по реализации нацпроектов.

Собственно, это и видится ещё одной причиной того, что заседание прошло именно так. Рабочие группы должны быть сохранены, горизонтальные связи, обмен опытом и лучшими практиками в реализации нацпроектов между губернаторами должны стать постоянно действующим механизмом.

Таким образом, фактически инициированный внутриполитическим блоком уход от ненужной бюрократизации и формализма в разработке паспортов нацпроектов и последующей реализации "майских указов" и стимулирование большей проектности и технологизации являются залогом сохранения всей структуры госуправления России в здоровом состоянии.