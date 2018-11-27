Ходорковский обманул контролёров ЕС более чем на миллион долларов

Несмотря на имидж принципиальных борцов с беззаконием, коррупцией и различными, в том числе финансовыми злоупотреблениями, руководство российской несистемной оппозиции, даже находясь в эмиграции, не считает зазорным плутовать с финансами и на своём новом месте пребывания. Наиболее характерно это видно на примере структур Михаила Ходорковского, который после своего отъезда из России после освобождения из колонии в конце 2013 года развил бурную организаторскую деятельность на базе "Открытой России".

Как следует из данных реестра лоббистов ЕС, организация Human Rights Project Management (ранее именуемая "Открытая Россия") в 2017 году потратила от 25 до 49,9 тыс. евро на лоббирование своих интересов в Европарламенте. В документе, в частности, отмечается, что общий бюджет организации составил в прошлом году порядка 5,74 миллиона евро. При этом в материалах реестра (отчёт от 15 октября текущего года) указывается на тот факт, что организация получила 7 960 805 евро "из других источников", из них пожертвования составили 5 735 640 евро, что можно наглядно видеть на представленном ниже скриншоте.

Зафиксировав эти данные, отметим, что представленная в официальные органы ЕС информация о бюджете ключевой структуры Ходорковского за 2017 год не соответствует данным, поданным ею же в государственную Регистрационную палату Великобритании. Так, в отчёте, опубликованном 4 октября 2018 года, указано, что организация имеет 1 949 816 долларов текущих активов наличными (в банке или на руках). При этом суммарный объём активов, указанных в отчёте, чуть больше 2 миллионов долларов (2 039 488 долларов — если быть точным). А вот сумма, подлежащая уплате в течение года, составляет 2 412 383 доллара при нематериальных активах в 372 895 долларов. Итоговый заявленный "Открытой Россией" в Великобритании бюджет составляет порядка 4 824 766 долларов.

Элементарный арифметический подсчёт показывает, что разница бюджета структуры Михаила Ходорковского в двух отчётах с учётом коэффициента курсов валют (доллара и евро) составляет более 1 миллиона долларов. И здесь можно предположить только два объяснения такому существенному расхождению в цифрах в официальных и верифицируемых отчётах, которые доступны на порталах соответствующих органов власти ЕС и Великобритании. Либо Михаил Ходорковский настолько скуп, что не может нанять себе нормальных бухгалтеров и юристов, которые бы составили и подали корректную отчётность, либо деньги просто расхищены. И тут уже встаёт вопрос о финансовой чистоплотности самого экс-олигарха.

При этом необходимо отметить, что, несмотря на признание Генпрокуратурой "Открытой России" Ходорковского нежелательной организацией, аффилированные с экс-олигархом структуры продолжают работать в России через систему структур-"прокладок".

Так, в частности, в британской отчётности Фонда Ходорковского за 2017 год отмечается, что фонд занимается финансовой поддержкой (непосредственно внутри России) Оксфордского российского фонда (ОРФ). Из отчёта следует, что составы советов попечителей двух фондов совпадают, а ОРФ является способом для осуществления работы по поддержке "российского образования и российских университетов" внутри России.

При этом указывается, что фонд имеет так называемый эндаумент (целевой капитал некоммерческой организации) в размере 500 миллионов долларов, доходы от инвестиций которых идут на "поддержку развития гражданского общества" внутри России.

По данным отчётности головного Фонда Ходорковского, Оксфордский российский фонд в 2017 году выдал персональные стипендии 2065 студентам и 120 аспирантам в 20 российских университетах. На нынешний, 2018 год стипендии в 20 российских вузах выделены для 1985 человек. При этом средства, определённые в качестве целевого фонда на уставные цели, выросли более чем на 68 миллионов долларов — с 490,681 миллиона до 558,469 миллиона.

Следует отметить, что, согласно публичной отчётности за 2016 год, грант в размере 344 732 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно 31,3 миллиона рублей, был переведён фондом Future of Russia Foundation Институту современной России, который основан и формально возглавляется сыном Михаила Ходорковского — Павлом.

Эти данные содержатся в отчёте о деятельности фонда Future of Russia Foundation за 2016 год, который был опубликован в конце августа 2017 года на сайте Регистрационной палаты Великобритании. Напомним, в прошлом году Генеральная прокуратура РФ признала "Открытую Россию" нежелательной организацией, чья деятельность направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране. В список также попали Институт современной России и общественное сетевое движение "Открытая Россия". В надзорном ведомстве сообщили, что направили информацию о принятом решении в Минюст, чтобы там включили их в список иностранных неправительственных организаций, чья деятельность является нежелательной.