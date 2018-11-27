Мова за миллион. ЕС научит украинских чиновников иностранным языкам

Попытки украинского государства и правящей группы войти в "семью европейских народов" — сначала через мнимые интеграционные перспективы в рамках соглашения об ассоциации, а затем и посредством выполнения всё новых и новых односторонних требований Евросоюза — привели к тому, что украинский государственный аппарат превращается в механизм администрирования и обслуживания чужих интересов на территории собственной страны.

Не секрет, что все шаги в вопросе гипотетической "евроинтеграции", а также (что гораздо важнее) выделения траншей финансовой помощи и финансовых гарантий по линии ЕС довольно жёстко увязываются с проведением Украиной целого ряда реформ, многие из которых существенно понижают уровень жизни рядовых граждан страны. Однако теперь профильные структуры решили и вовсе учить украинских чиновников иностранным языкам, мотивируя это важностью исполнения требований об ассоциации.

Как отмечается в описании тендера с портала госзакупок Европейской комиссии, знание украинскими государственными служащими официальных языков ЕС является "чрезвычайно важным" также и в контексте исполнения требований нового закона "О государственной службе", согласно которому для кандидатов на высшие должности в управленческом аппарате Украины вводится требование владения одним из официальных языков Совета Европы.

Отмечается, что проект направлен на поддержку, развитие и внедрение обучающих программ для государственных гражданских служащих Украины, причём упор будет делаться на центральные аппараты ведомств. Указывается, что приоритетным языком будет являться английский, а обучение украинских чиновников языкам других государств — членов ЕС будет осуществляться по мере возникновения потребностей.

Всего Европейская комиссия планирует потратить на проект порядка 1,2 миллиона евро, более подробные требования к потенциальным подрядчикам будут опубликованы в январе 2019 года.

Следует отметить, что на фоне активизации ЕС в вопросе обучения высокопоставленных украинских чиновников иностранным языкам в стране стремительно деградирует ситуация с языком, на котором говорит большая часть населения Украины. Речь, безусловно, о русском языке, который после принятия новой редакции закона об образовании, как и ряд других языков представителей национальных меньшинств, будет, по сути, изгоняться из школьной и вузовской системы.

Дело дошло до того, что в начале года даже Венецианская комиссия была вынуждена признать русский язык одним из наиболее угнетаемых на Украине. В заключении Совета Европы, опубликованном на официальном портале организации, также отмечалось: "...Статья 7 обеспечивает легальную основу для преподавания предметов на официальных языках Евросоюза, таких, к примеру, как болгарский, венгерский, румынский и польский.

Вместе с тем можно сделать вывод о том, что украинские власти собираются использовать возможности, предоставляемые этим положением. Тем не менее новый закон не содержит решений для языков, не являющихся официальными в ЕС, в частности для русского, который является наиболее часто используемым негосударственным языком. Значительно менее благоприятное отношение к этим языкам трудно объяснить — оно поднимает вопрос о возможной дискриминации".

Однако, как показывают действия Еврокомиссии по продвижению собственных языков в среде высшего украинского чиновничества и отсутствие практических мер давления на подопечные им киевские власти, все разговоры и официальные пресс-релизы с признанием фактов дискриминации русского языка остаются, скорее, медийной пустышкой, пропагандистским инструментом для внешнего потребления.

Европейские власти в рамках продвигаемой ими на Украине реформы госслужбы будут не только учить новую администрацию языкам стран ЕС. В этом году Украина получила от ЕС довольно солидный транш в размере 15,5 миллиона евро на реформу госслужбы.

Всего же ЕС выделяет Украине на реализацию реформы госуправления порядка 100 миллионов евро. В рамках реформы в каждом из пилотных министерств будут созданы новые подразделения — директораты. Их функцией будет формулирование общей политики — согласно принятым в ЕС нормативам её формирования, включая анализ, оценку воздействий, консультации с игроками рынка и заинтересованными сторонами. Украинская административная структура в рамках министерств изменится — во главе каждого такого подразделения (директората) будет стоять генеральный директор, занимающийся соответствующим направлением.

Следует отметить, что, несмотря на невиданное для Украины падение уровня жизни, рост тарифов, падение гривны, Еврокомиссия продолжает поощрять Киев в вопросе проведения реформ — в сфере той же государственной службы, здравоохранения и энергетики, — о чём, в частности, говорил на недавней встрече в Киеве с премьер-министром Гройсманом еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Евросоюза Йоханнес Хан.

Европейский чиновник настаивал на проведении непопулярных реформ, которые, по словам Хана, открыли путь к предоставлению Киеву макрофинансовой помощи ЕС, обязательным условием для чего является исполнение сначала требований МВФ.

Следует отметить, что в апреле Европейская комиссия предложила Украине заключить новое соглашение, по которому Брюссель предоставил бы Украине доступ к внешнему инвестиционному плану Евросоюза. С этой целью властям страны следует выполнить ряд довольно специфических условий. Речь идёт, в частности, о создании независимого энергорегулятора, нормальном функционировании института уполномоченного по правам предпринимателей, а также об отмене требований по обязательному декларированию для антикоррупционных НКО и активистов, в них состоящих.

Между тем не является большим секретом, что средства западных правительств и фондов, выделяемые Украине на реформирование государственного аппарата, зачастую разворовываются, что приводит к росту недоверия стран ЕС своим украинским подопечным.

Если проанализировать финансирование европейскими и американскими кураторами Киева разного рода проектов на территории Незалежной, то становится понятно, что Украина превратилась в своего рода "финансовую трубу" для ответственных за международные программы развития должностных лиц, которым выгодно максимально долгое нахождение той или иной подопечной страны в статусе проблемной территории.

Как показывает опыт, к примеру, Гаити, Палестинской национальной администрации или многочисленных африканских стран, порой многомиллиардные вливания по линии международных институтов развития попросту не доходят до страны, оседая на счетах аффилированных международных НКО.

Так, к примеру, Евросоюз недавно собрался бороться с коррупцией на Украине на местном и региональном уровнях — соответствующий тендер для НКО размещён на специализированном европейском портале распределения грантов. Исходя из описания планируемой к реализации программы, в рамках проекта будут поддерживаться антикоррупционные инициативы, ключевой составляющей которых будет являться программа поддержки так называемых городов честности. Европейская инициатива будет реализована датским агентством по международному развитию Danida.

Получившие средства из европейских фондов НКО определят ряд населённых пунктов малого и среднего размера, где и будут внедряться методики борьбы с коррупцией: вовлечение гражданских активистов и журналистов в процесс мониторинга, создание механизмов публичного обсуждения всех решений органов власти, публикация в открытом доступе принимаемых властями документов и т. д.

Всего в рамках европейской антикоррупционной инициативы на Украине на заявленные цели планируется потратить к 2019 году 16 миллионов евро. Аналогичные программы реализуют на Украине и американские ведомства — как следует из данных портала государственных грантов правительства США, Госдеп планирует учредить для работы на Украине специальный "Посольский фонд", в задачи которого будет входить деятельность по сохранению украинского культурного наследия.

В рамках этого будут администрироваться две программы — малых и больших грантовых проектов. Однако никакого прогресса и конкретных результатов от программ не видно: деньги расходуются, а Украина продолжает занимать первые строчки в рейтингах наиболее коррумпированных и неэффективных государств.

В итоге складывается довольно примечательная картина: при внешне больших суммах на укрепление Украины и проведение структурных реформ, выделяемых по линии Госдепа, ЕС и профильных ведомств отдельных стран, таких как упомянутая выше Великобритания, финансирование оседает где угодно, но только не на Украине, а сама страна превращается в специализированный хаб по легализации многомиллионных грантовых программ, служащих целям обогащения международной финансовой бюрократии.