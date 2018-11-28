Американцы пытаются взять биолаборатории под контроль

Проблема нераспространения оружия массового уничтожения до недавнего времени была чуть ли не единственным связующим звеном и переговорной точкой во взаимоотношениях России и Соединённых Штатов. Вопросы ракетных технологий, ядерного нераспространения, ликвидации арсеналов химического оружия, уничтожения бактериологических запасов, а также потенциальных технологических и научных возможностей для его производства — всё это в эпоху глобального геополитического и экономического противостояния являлось своеобразной точкой опоры и полем для взаимодействия.

Однако по мере расширения санкционного и политического противостояния России и Запада США не только начинают в одностороннем порядке принимать решения, назначать виновных и приводить в исполнение "наказания" в сфере нераспространения ОМП, но и стремятся взять на контроль биолаборатории и химические склады по всему миру. По странному стечению обстоятельств активность профильных государственных ведомств США, с одной стороны, всё больше концентрируется у российских границ, а с другой — налицо перманентные попытки обвинить Москву в применении химического оружия, ярчайшим примером чего является "дело Скрипалей".

Офис совместного снижения угроз Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения США разместил на портале государственных грантов правительства ряд крупных тендеров по поиску подрядчиков для выполнения двух программ по глобальному контролю за биобезопасностью и нераспространением химического оружия.

В рамках контракта по биобезопасности предполагается "работа с персоналом стран-партнёров по недопущению передачи технологий производства бактериологического оружия в руки "враждебных акторов" — террористических группировок, а также враждебных государств".

При этом подразумевается допуск американских инспекторов на такие объекты в "странах-партнёрах", технические консультации по риск-менеджменту. Предполагается финансирование за счёт американского бюджета мероприятий по защите "ключевых лабораторий и банков биологической информации" от внешних и внутренних угроз.

Также предполагается идентификация учёных с "двойной экспертизой" (знанием технологии мирного и военного применения биотехнологий) и перевод объектов, потенциально опасных с биологической точки зрения, на соответствующие стандарты Соединённых Штатов.

Эта довольно симптоматичная цель, прописанная в официальном документе тендера, демонстрирует нарастающий интерес американских эмиссаров не просто к объектам биолабораторий, но и к конкретным учёным. Если вспомнить таинственные и до сих пор не раскрытые до конца убийства иранских учёных-ядерщиков, произошедшие несколько лет назад, интерес США к химикам и биологам со специфическими знаниями не выглядит столь уж безобидно.

Аналогичная программа и по химическому оружию — предполагается "детектирование в глобальном плане лабораторий, способных производить прекурсоры для химического оружия", а также отслеживать "глобальную цепочку" поставок компонентов химоружия.

Отдельным пунктом прописывается "противодействие режиму Асада" в создании новых видов химического оружия путём отслеживания поставок. Мало того, в рамках программы предполагается работать с правоохранительными органами стран-партнёров, тренировать их для распознания "химической угрозы", а также готовить кадры для инсайдерской работы — очевидно, имеется в виду внедрение агентов в среду радикальных группировок с целью получения соответствующей информации.

Однако внешне благородные цели предполагают по факту постановку на контроль американских инструкторов профильных подразделений национальных сил правопорядка и, что самое важное, получение Соединёнными Штатами всей полноты информации относительно имеющихся в той или иной стране технологических возможностей и потенциала сил безопасности по противодействию потенциальным инцидентам с химическим или биологическим оружием.

Вместе с тем многие специалисты-вирусологи, в том числе и на Западе, бьют тревогу: вполне вероятно, что США ведут разработки и уже серьёзно продвинулись по пути создания неконвенциональных видов биооружия. Так, в частности, учёные из французского Университета Монпелье, а также германского Института эволюционной биологии Макса Планка и Фрайбургского университета отмечают, что одна из научно-исследовательских программ Пентагона, в рамках которой предполагается распространение вирусов с помощью насекомых, фактически является инновационным направлением по разработке нового типа биологического оружия.

В одном из номеров авторитетного журнала Science группа французских и германских учёных даже опубликовала статью с анализом американской оборонной программы Insect Allies. Сама программа зародилась в недрах знаменитого Управления перспективных исследовательских программ Минобороны США (DARPA) и предполагает разработку технологий заражения различных сельскохозяйственных культур вирусами. В качестве средства переноса при этом будут использоваться как раз насекомые.

Стоит отметить, что к аналогичным выводам пришли и российские военные. Так, в частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-майор Игорь Кириллов в ходе одного из специальных брифингов указывал на тот факт, что в американской биолаборатории в Центре Лугара, расположенном в Грузии, ведётся разработка биологического оружия.

Об этом свидетельствуют, в частности, контракты, заключённые Министерством здравоохранения Грузии с Научно-исследовательским институтом Сухопутных войск США имени Уолтера Рида, а также с Управлением по снижению угрозы Минобороны США и с Национальной администрацией по ядерной безопасности Министерства энергетики Соединённых Штатов.

При этом, по данным российских военных экспертов, в 10 стран мира американцы направили жизнеспособные споры сибирской язвы.

— В период с 2005 по 2015 год Испытательным центром Сухопутных войск США на Дагуэйском полигоне проводилась рассылка жизнеспособных спор возбудителя сибирской язвы. Патогенные биоматериалы были направлены ста девяноста четырём адресатам в десяти странах мира, — отметил Игорь Кириллов.

При этом у России нет уверенности, что США не направляли указанные рецептуры для дальнейших испытаний в Центр Лугара или другие биолаборатории, созданные Пентагоном на территории государств, граничащих с нашей страной. Ситуация вызывает беспокойство в связи с тем, что ранее Минздрав Украины подтвердил как минимум один случай заболевания сибирской язвой в Одесской области. В результате более 13,5 тысячи мест на Украине оказались потенциально опасны в связи с возможным распространением инфекции. Речь идёт о скотомогильниках в разных частях страны.

Аналогичная ситуация складывается и в вопросах нераспространения химического оружия: Россия уничтожила последний килограмм ОВ 27 сентября 2017 года, в то время как США так до конца свой арсенал химоружия и не ликвидировали, о чём, в частности, в интервью словацкой прессе говорил глава российского МИД Сергей Лавров. Стоит отметить, что Конвенция о запрещении химического оружия, действующая с 1997 года, предписывает ликвидацию существующего химического оружия, а также запрещает его производство в дальнейшем. Конвенция объединяет все страны мира, кроме нескольких государств в Африке и Азии.