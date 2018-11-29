Команда президента: ОНФ усиливает влияние на общественные процессы

Состоявшийся сегодня очередной съезд Общероссийского народного фронта и произошедшие на нём системные кадровые изменения позволяют утверждать, что ОНФ как надпартийная структура существенно усиливает свои позиции и влияние в гражданском общества, аккумулируя большой общественный пул и авторитетных представителей практически по всей кадровой линейке значимых и уважаемых в обществе личностей.

Наиболее заметным внешне процессом, завершившимся непосредственно на съезде ОНФ стало беспрецедентное обновление его руководящих органов. Так, в новом составе центрального штаба ОНФ больше половины мест (36 человек, если быть точным) заняли новые люди. Следует отметить и тренд на омоложение, почти треть от нового состава ЦШ заняли активисты моложе 40 лет. И это крайне важная тенденция, поскольку обществу наглядно демонстрируется тренд на привлечение в ряды "фронтовиков", представителей нового поколения, показавшего свою эффективность в новых условиях и в рамках реализации конкретных инициатив Народного фронта. Тут важно подчеркнуть вот какой момент — общественная деятельность, а особенно её структурированная часть, такая как НКО, тоже подвержена закостенению и зачастую даже бюрократизации, именно по этой причине на первый план, как и в случае со сферой госслужбы, выходит процесс обновления и поиска новых лиц: с прицелом на молодёжь и выходцев из регионов.

Из наблюдений за съездом запомнились слова избранного сегодня сопредседателем ОНФ авторитетнейшего детского врача Леонида Рошаля, который особо подчеркнул роль ОНФ именно как общественной, надпартийной площадки, предназначенной не для борьбы за власть, а для отработки и решения конкретных вопросов и проблем граждан, а также создания механизмов общественного контроля. И этот принцип также находит своё выражение в обновлённом центральном штабе. Если в прежнем его составе действующие политики составляли порядка 41%, то теперь их число кардинально — в 2 раза — уменьшено и составляет 21% соответственно. Таким образом, подавляющее число членов ЦШ теперь представлены деятелями культуры, науки, медицины, выходцами из добровольческого движения, активистами профсоюзов, представителями производства. Собственно, это и является реализацией изначальной задумки Владимира Путина при формировании ОНФ, согласно которой Народный фронт должен объединить авторитетных выдвиженцев из всех социальных слоёв для создания механизма обратной связи с обществом и адекватного понимания его проблем.

Другим же измерением работы ОНФ, которое с годами только усиливается и о котором сегодня также было немало сказано на Съезде, стала всеобъемлющая функция контроля за реализацией нацпроектов и "майских указов" Владимира Путина. Следует отметить, что большинство и указов, и нацпроектов направлены на модернизацию и кардинальное улучшение социальной сферы, и кому как не общественникам на местах контролировать их реализацию и мониторить возникающие в регионах проблемы. Никакой депутат или другой политик не будет лучше осведомлен о ситуации в конкретной школе, поликлинике или детсаду, чем активист общественной организации, занимающийся этой проблематикой на низовом уровне и имеющий возможность не только знать настроения рядовых граждан, но и видеть перегибы и злоупотребления местной бюрократии.

Интересно также взглянуть и на персональный состав сопредседателей ОНФ, О непререкаемом авторитете в медицинской (и не только) среде Леонида Рошаля уже было сказано выше, остальные сопредседатели также не менее значимые фигуры. Сергей Когогин и Елена Шмелева, будучи соруководителями избирательного штаба Владимира Путина, показали себя как эффективные администраторы, способные наладить взаимодействие большой — и во многом также ориентированной на общество — команды поддержки президента. Еще один новый сопредседатель ОНФ Елена Цунаева, как и Леонид Рошаль, была доверенным лицом президента и представляет поисковое движение России. Другой сопредседатель Алексей Комиссаров вообще занимается важнейшим на данный момент проектом по созданию эффективного социального лифта в нашей стране, возглавляя АНО "Россия — страна возможностей". Напомню, что именно оно занимается организацией конкурса "Лидеры России", а также ряда других профессиональных состязаний, формирующих новую управленческую и профессиональную элиту страны.

Естественно, что новые сопредседатели входят в команду президента и благодаря своему авторитету усилят возможности ОНФ и его влияние на общественно-политические процессы в России. Новые сопредседатели смогут и более эффективно курировать профильные направления по контролю за реализацией нацпроектов, поскольку обладают соответствующей экспертизой, знаниями и многолетним опытом. Также важно отдельно подчеркнуть роль Сергея Когогина и Елены Шмелевой в реализации предвыборных обещаний президента Путина, поскольку именно они были руководителями его предвыборного штаба. Их вхождение в состав руководства ОНФ свидетельствует о том, что задачи по модернизации экономики и промпроизводства (которые будет курировать Когогин), а также масштабные образовательные и профориентационные проекты (Елена Шмелева возглавляет центр "Сириус") получат новый импульс, а новые сопредседатели станут гарантом их исполнения.

Фактически сегодня произошли определенная перезагрузка ОНФ и усиление его роли в качестве широкой надпартийной площадки и точки консолидации всех сил, поддерживающих курс президента. При сохранении и повышении эффективности контролирующих функций ОНФ через новых сопредседателей получает в свои руки важный инструментарий по реализации конкретных инициатив в рамках президентских нацпроектов и "майских указов". Пожалуй, никогда в новейшей истории страны общественный институт не получал такие рычаги воздействия на процессы в регионах и в конкретных отраслях, как обновленный ОНФ.