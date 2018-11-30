Майамский округ ЛДПР, или Как сын Жириновского с избирателями "работает"

Партия многолетнего шоумена российской политической сцены Владимира Вольфовича Жириновского, кажется, готова порадовать нас своими тонкими географическими изысканиями — да настолько тонкими, что для этого придётся переместиться почти на другой конец земного шара — в "благословенные" Соединённые Штаты, в которых, оказывается, находится аж целый "избирательный округ" ЛДПР. По крайней мере, такие выводы можно сделать из публикации (уже стыдливо удалённой, правда) сына Жириновского, вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, который на своей странице в "Фейсбуке" разместил фотографии своего отдыха в Майами. А когда руководитель фракции единороссов Сергей Неверов указал Игорю Лебедеву на крайнюю степень двусмысленности его нахождения на отдыхе в США во время региональной недели, тот парировал это аргументом, согласно которому Майами, оказывается, входит в некий "округ", прикреплённый к одному из депутатов фракции ЛДПР в Госдуме.

Тут, собственно, так себе и представляешь, как Игорь Владимирович, возлежа на белоснежном пляже в солнечной Флориде, ведёт приём граждан. Например, по вопросам ЖКХ, или по проблемам нехватки мест в детских садах, или разбирается в проблемах малоимущих россиян, инвалидов и социально незащищённых категорий граждан. Ой, погодите-ка, да ведь он в США, там и проблемы-то, наверное, другие, и избиратель озабочен другим. Какой смысл копаться во всём этом нашем региональном болоте с его экономическими и социальным проблемами, если есть тёплая Флорида и мягкий песок под ногами облечённого мандатом депутата.

Рискну предположить — а вдруг Лебедев поехал решать проблемы Флориды с недавними наводнениями и ураганами. Или вместе с конгрессменами и сенаторами от штата оказывать содействие в борьбе с караваном мигрантов, который стоит уже на южных рубежах Соединённых Штатов. Благо что во Флориде значительную часть населения составляют выходцы из Латинской Америки. Собственно, нахождение Лебедева в Майами во время важнейшей для любого (российского, подчеркнём) депутата региональной недели демонстрирует только то, что сын Владимира Вольфовича попросту не видит в России избирателей.

Получается, его избиратель там, за океаном, в Майами, подальше от зачастую депрессивных и требующих постоянного внимания российских деревень, подальше от проблем малых городов, подальше от тех людей, что как раз и вознесли его в то кресло, благодаря которому он, получая огромную по среднероссийским меркам зарплату, имеет возможность спокойно отдыхать в Соединённых Штатах как раз в то время, когда должен безвылазно сидеть у себя в регионе и пахать на благо населения. Получается, нет для Игоря Владимировича этого российского избирателя, не важен он для него.

Майамские похождения Лебедева поднимают и ещё один аспект бытия наших народных избранников. Мы сейчас, как известно, находимся в жесточайшем геополитическом клинче со странами Запада. И Игорь Владимирович Лебедев, как и значительная часть руководства Госдумы, находится в санкционных списках США. И тут выясняется, что он туда преспокойно путешествует и наслаждается, так сказать, жизнью. Ни о каких жёстких мерах давления на Лебедева, как в случае с другими, даже просто заподозренными в связях с российскими властями россиянами, нам не известно. И тут в душу закрадывается такая, знаете ли, мерзкая и скользкая гиена подозрения и нехороших мыслей.

А почему американские власти так просто и спокойно пустили в страну высокопоставленного российского депутата из санкционного списка? Российские должностные лица из Минобороны и специальных служб уже посещали США, но там и мотивировка была понятна, и специальная оговорка Госдепартамента была о временном снятии санкций. А в случае с Лебедевым ничего такого нет, молчок полный. Так за какие такие гипотетические заслуги (или услуги?) американские спецслужбы могли снять санкционные ограничения с Лебедева? Может быть, я неправ, но тогда нужно публично выступить и развеять все подозрения. А получается, депутат что-то ляпнул в соцсетях, потом удалил запись, а потом и вовсе заявил, что это был "частный разговор" (диалог с Неверовым в "Фейсбуке"), не предназначенный для журналистов. Простите, но сын Жириновского держит нас всех за идиотов, что ли? Это всё не может быть частным делом по двум причинам — во-первых, опубликованный пост про Майами и реплика Неверова были в публичном доступе, а во-вторых, вы, господин Лебедев, публичное лицо и вице-спикер Госдумы. У вас нет "частной жизни", вы, избравшись в парламент, сами добровольно от неё отказались. Если хочется частной жизни, то решение простое — сдавайте мандат и езжайте куда хотите, и никто вам слова не скажет.

Удивляет ещё и позиция думского Комитета по депутатской этике, который не нашёл никаких нарушений в поведении Лебедева. Дело в том, что депутатские поездки в рамках региональной недели оплачиваются из бюджета Думы. Лебедев, отвечая Неверову про своих "избирателей" в Майами, фактически признал своё нахождение там как раз в рамках региональной недели. Выходит, Госдума ещё и оплатила этот аттракцион невиданной щедрости из кармана налогоплательщика? И опять какой-то заговор молчания. Ну, видите вы, что тема идёт и обсуждается, почему не выйти и публично не снять все вопросы и привести свои собственные контр-аргументы.

По сумме имеем просто постыдную ситуацию, когда живущий на наши с вами средства потомственный депутат вместо решения насущных проблем своих избирателей кайфует на пляжах Майами и постит оттуда фотографии как заправская звезда "Инстаграма". Мне вот только интересно — когда он потягивает свою "сангриту", сидя под навесом пальмы и созерцая загорелые тела в духе "Спасателей Малибу", ему как там, не вспоминается бабушка из какого-нибудь уездного российского городка, которой надо помочь с углём на зиму, или молодая мать, у которой проблемы с трудоустройством после декрета и депутат её последняя надежда? Нигде не ёкается, Игорь Владимирович?