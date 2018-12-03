США заподозрили Украину в утечке ракетных технологий

Оружейная сфера независимой Украины, особенно на волне распространения географии локальных конфликтов, стала в последние годы очагом расползания по миру целого ряда технологий двойного назначения. Они, хоть и базируются ещё на советских разработках, способны существенно ускорить создание целой номенклатуры вооружений в странах, стремящихся к обладанию средствами доставки ОМП.

Следует отметить, что оружейный экспорт Киева уже неоднократно привлекал к себе внимание СМИ и международных расследователей, потому что вооружение с украинской маркировкой было замечено в сирийском конфликте, а также в руках боевиков из террористических группировок в других нестабильных странах Ближнего Востока.

Однако наибольшую опасность, уже непосредственно для вашингтонских кураторов киевского режима, представляет ослабление централизованного контроля за ракетными технологиями и плачевное состояние, в котором пребывает эта отрасль на Украине, что приводит к формированию чёрного рынка соответствующих технологий. Доступ к ним могут получить страны, внесённые Соединёнными Штатами в список своих стратегических противников.

Специализированный Офис по сотрудничеству в сфере экспортного контроля Бюро по международной безопасности и вопросам нераспространения оружия массового уничтожения Госдепа США объявил тендер на распределение грантов. Будущие подрядчики Госдепартамента должны провести серию стратегических семинаров по контролю за оборотом вооружений, в том числе и обычных.

Мероприятия будут проводиться в рамках американской правительственной программы по содействию иностранным государствам в налаживании эффективного пограничного и таможенного контроля с целью недопущения распространения как оружия массового уничтожения, так и обычных вооружений.

Помимо этого, профильные подразделения Госдепа будут проводить анализ соответствующей специализированной литературы на украинском языке. В рамках тендеров на противодействие попыткам КНДР и Ирана получить ракетные технологии будут также отслеживаться и некоторые государства Юго-Восточной Азии.

Как отмечается в тендерной документации, в рамках семинаров, организованных на гранты Государственного департамента США, должностным лицам, ответственным за экспортный контроль, будет разъясняться, какие существуют лучшие мировые практики в этой сфере, а также важность соблюдения международных договоров, включая резолюции Совета Безопасности ООН и соглашения о запрещении химического и бактериологического оружия. В том числе важность соблюдения ограничений, налагаемых мировым сообществом на нераспространение ядерного оружия.

Также в рамках стратегических семинаров перед должностными лицами стран-участниц должны подниматься вопросы регулирования передачи технологий производства баллистических ракет, а описываемые практики должны базироваться на модели оружейного экспортного контроля, принятой в Соединённых Штатах. В тендере на распределение грантов подчёркивается, что серия семинаров будет проводиться для Украины и Грузии и на них будет выделено суммарно 205 тысяч долларов с возможностью пролонгации программы и выделения ещё дополнительно 1,02 миллиона долларов.

Следует отметить при этом, что старт подобных семинаров совпал с разгорающимся скандалом вокруг украинских (на самом деле, скорее, позднесоветских) ракетных технологий, которые, по утверждениям источников газеты The New York Times в американских разведывательных кругах, помогли северокорейской ракетной программе за рекордные 10 месяцев существенно продвинуться вперёд, создав носитель, способный достичь континентальной территории Соединённых Штатов, а также повысить его тяговооружённость, что позволит в перспективе установить на нём реальную ядерную боеголовку.

И хотя украинские официальные лица, в том числе секретарь СНБО Александр Турчинов, бросились всё отрицать и дежурно обвинять Россию в ведении "информационной войны" против Украины, украинские СМИ сообщили, что генеральный конструктор КБ "Южное", откуда предположительно и утекли в КНДР ракетные технологии, фактически признал возможность такого копирования, заявив, что "двигатели наши высоко ценятся и используются во всём мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать".

Учитывая постреволюционный хаос и отсутствие нормального финансирования "Южного" со стороны украинского государства, нарушение санкционного режима Совбеза ООН и принципов нераспространения со стороны Украины налицо. Несмотря на все политические инвестиции США в украинский проект, при имеющейся теперь реальной опасности ядерного удара по территории Соединённых Штатов вряд ли кто-то слишком долго будет покрывать Киев, причём вне зависимости от того, преднамеренно Украина передала технологическую документацию или это произошло из-за общего развала государственных институтов и нарушения оружейного и экспортного контроля в стране.

Проблема бесконтрольного расползания оружия с украинских складов не на шутку волнует Госдепартамент США, который недавно даже запустил специальную программу по поиску утечек и незаконной торговли оружием с государственных складов на Украине, а также в Молдавии и Грузии. При этом, согласно данным Минобороны Украины, в 2015 году было утилизировано около девяти тысяч тонн боеприпасов, притом что утилизировать нужно куда больший объём оружия. Из бюджета на эти цели было выделено лишь 10% от необходимой суммы, так что утилизация осуществлялась преимущественно за счёт международной помощи, в частности специального фонда НАТО по утилизации избыточного стрелкового оружия и боеприпасов. Всего же с 2008 по 2015 год на деньги, выделенные Североатлантическим альянсом, украинские военные утилизировали 228 тысяч тонн боеприпасов.

Между тем есть вполне резонные основания полагать, что Украина замешана и в торговле обычными вооружениями, которые закупаются там для снабжения многочисленных группировок, воюющих на Ближнем Востоке, в Сирии в частности. Так, ещё в 2015 году в Кувейте были задержаны оружейные контрабандисты во главе с ливанцем Усамой Мухаммедом Саидом Хайятом, который признался, что поставлял в Сирию боевикам запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ оружие с Украины через территорию Турции. Речь, в частности, шла о переносных зенитно-ракетных комплексах и других типах вооружения. Становились достоянием гласности и другие истории — к примеру, с захватом сомалийскими пиратами украинского сухогруза "Фаина" c 33 танками Т-72 на борту, которые, как оказалось, предназначались для одной из воюющих в суданской гражданской войне сторон, причём сам Судан тогда находился под санкциями Совбеза ООН.

Вместе с тем на фоне активизации поставок вооружений и инструкторов на Украину иностранные кураторы киевских властей с подозрением и опаской относятся к вопросам расширения сотрудничества в сфере летальных вооружений — во многом из-за царящих в вооружённых силах страны общей неорганизованности и тотальной коррупции.