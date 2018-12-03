Эхо Майдана. Как посланники Украины готовили в Грузии вооружённую провокацию

Фридрих Ницше в своё время говорил о том, что, если долго вглядываться в бездну, в конечном итоге бездна взглянет на тебя в ответ. Кажется, сейчас происходит что-то подобное — правда, в политическом смысле, в отношениях между Украиной и Грузией. Накануне грузинская полиция арестовала в Тбилиси группу украинских граждан, которых она подозревает в подготовке к организации так называемого Михомайдана.

Речь идёт о попытке экс-президента Грузии Саакашвили вернуться в грузинскую политику на волне протестов после прошедших недавно в стране президентских выборов, где его ставленник Григол Вашадзе не смог победить выдвиженку правящей коалиции Саломе Зурабишвили.

Группу украинских граждан задержали в номере гостиницы, битком набитом оружием и боеприпасами. Самое интересное состоит в том, что во главе этой группы, судя по всему, стоял небезызвестный командир украинского добробата "Донбасс" Семён Семенченко. По сообщениям украинских СМИ, в ходе полицейского рейда он также был на какое-то время задержан, однако затем отпущен по причине наличия у него дипломатического паспорта.

В числе задержанных был, в частности, Лука Чхетия, который в последние годы воевал в зоне так называемой АТО на юго-востоке Украины. Однако костяк всё-таки составляли граждане Незалежной. Вся ситуация помимо крупного межгосударственного скандала является прямо-таки эталонным образчиком процесса расползания нестабильности и хаотизации с территории Украины по всему постсоветскому пространству.

Абсурда ситуации добавляет тот факт, что и украинский, и грузинский политические режимы, даже при всех проблемах в Грузии у Саакашвили, являются глубинно родственными как в плане своего отношения к России, так и полной подконтрольности Западу и Вашингтону. На этом фоне мы видим попытку какого-то реэкспорта Майдана, причём силами украинских "добробатовцев", которые выступают в роли банальных наёмников в очередных авантюрных замыслах Саакашвили.

Этот частный случай на самом деле демонстрирует то, какой проблемой стала Украина уже не только для России, но и для всего постсоветского пространства. Взращённые за время "революции гидности" кадры неизбежно в силу своих навыков и умений будут пытаться распространять свои методы на окружающие страны. Из зоны АТО по миру расползается оружие, причём уже достаточно давно, там же отрабатываются контрабандные схемы и процветает разного рода криминал.

Люди после участия в гражданском конфликте тоже в Дедов Морозов из доброй сказки не превращаются. И дело тут даже не в фигуре самого Семенченко, хотя его роль как непосредственного организатора всей силовой акции в Тбилиси нельзя недооценивать. Проблема в том, что Украина, власти которой оказываются неспособны контролировать ни вооружённых людей на своей территории, ни силовые структуры непосредственно, становится токсичным субъектом мировой политики.

Вместе с тем имеется и второй феномен в истории с задержанием украинских граждан в Тбилиси. Михаил Саакашвили демонстрирует прямо-таки животную тягу и волю к власти, не останавливаясь вообще ни перед чем. Если бы у него была возможность завезти в Грузию каких-нибудь джихадистов с Ближнего Востока, вообще нет сомнений, что ради реализации своих амбиций он бы пошёл и на это.

На кейсе действий Саакашвили особенно наглядно видно, что все эти годы Россия была права, критикуя экс-президента Грузии и отказываясь с ним работать ещё до истечения его полномочий в 2013 году. Саакашвили оказался вот буквально таким, каким его описывали российские СМИ, и теперь это понятно уже всем на постсоветском пространстве. Интересно в этой связи отметить, что при всей его дискредитированности и отсутствии видимых политических перспектив его американские хозяева не спешат отказываться от его услуг.

Да, сейчас он сидит в Европе — но его никто Грузии не выдаёт. Он имеет возможность влиять на политические процессы и на Украине, пусть и в ограниченном формате. Западу (и США в первую очередь), как показывает тбилисская история, невыгодно существование в стабильном состоянии даже вассальных им режимов. Они должны постоянно находиться в состоянии перманентного напряжения, для чего в систему вводится фактор буйного Саакашвили и выписанных им с Украины исполнителей разных силовых мероприятий. И нет никаких сомнений в том, что в будущем мы ещё увидим эту бригаду заплечных дел мастеров, специализирующихся на широком арсенале методов борьбы за власть.