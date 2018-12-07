Чек за пропаганду. США профинансируют украинское вещание в Донбассе

Идущий на Юго-Востоке Украины вот уже пятый год полномасштабный гражданский конфликт помимо разрушения политических институтов в стране привёл к значительной активизации пропагандистской машины в попытке информационного воздействия на жителей республик Донбасса.

На фоне падения экономики, существенного роста бедности, стремительной девальвации национальной валюты и прочих "прелестей" постмайданной Украины медиасфера стала чуть ли не единственной отраслью, в которой запускались новые проекты и осваивались бюджеты. В немалой степени этому способствовало то, что финансирование пропагандистских каналов и медиаресурсов было для Запада понятным и относительно прозрачным способом "сдерживания" России без перехода конфликта непосредственно в вооружённую фазу. Как выясняется, Госдеп США не просто осуществляет координирующее воздействие на пропагандистском треке в Донбассе, но и непосредственно выделял средства на производство соответствующего контента для жителей ДНР и ЛНР.

Госдеп США выделил средства ряду украинских НКО, как отмечается на американском госпортале раскрытия информации, для "создания радиоконтента для оккупированных территорий Донбасса в целях продвижения украинского информационного пространства в Донбассе".

Первый этап проекта будет профинансирован в размере более 4,6 миллиона гривен и рассчитан на срок до конца сентября 2019 года. Финансирование будет осуществляться в рамках программы Госдепа "по поддержке гражданского общества и строительству демократии через продвижение программ публичной дипломатии в регионе Европы, Евразии и Центральной Азии".

Следует отметить, что не отстаёт от Госдепартамента и правительственное Агентство США по международному развитию, которое запланировало выделение пакета "помощи" в размере 35 миллионов долларов в целях реализации пятилетней программы по повышению профессионализма украинских журналистов. Так, в частности, проектом предусмотрены меры по "усилению роли средств массовой информации в демократических процессах, расширению доступа граждан Украины к качественной информации". При этом в рамках программы американским ведомством будет реализовываться специальный пункт, который предусматривает "повышение медиаграмотности" в целях противодействия "кремлёвской пропаганде".

В последние годы американские государственные ведомства активно инвестируют в проекты по работе с украинскими СМИ. Так, Госдеп уже реализует программу по продвижению на Украине свободы слова и "независимых и объективных" СМИ. В рамках программы предусмотрено выделение средств местным подрядчикам в лице профильных НКО в форме субгрантов, которые затем в свою очередь должны будут поддерживать "свободные СМИ". Следует отметить, что приоритет будет отдаваться местным средствам массовой информации, а также тем медиа, что применяют "инновационные и эффективные практики противостояния информационной войне со стороны России".

При этом отмечается, что проекты в рамках программы, финансируемые Госдепартаментом, также включают в себя блок проектов по борьбе с так называемой самоцензурой украинских СМИ, а также с использованием так называемого аргумента "национальной безопасности" для цензурирования сообщений. Каждый поданный на грант проект должен иметь бюджет не менее 350 тыс. и не более 450 тыс. долларов и срок реализации не более пяти лет. Как отмечается в описании программы, она будет реализовываться посредством точечной работы с заранее определёнными СМИ и НКО на местном уровне, в рамках которой будут проводиться специализированные тренинги как для журналистов, так и для гражданских активистов и специалистов в сфере ИТ и свободы информации.

Следует отметить, что США после событий весны 2014 года резко активизировали свою работу с украинским гражданским обществом, очевидно, стараясь идеологически и организационно закрепить русофобский курс официального Киева. Так, в частности, как следует из опубликованных на портале раскрытия расходов федерального правительства США данных, Государственный департамент суммарно выделил почти 400 тысяч долларов на финансирование программ по работе с молодёжью на Украине, а также на поддержку так называемой сети "Американских домов", которые должны продвигать американские ценности посредством публичной дипломатии, а также "развивать молодёжное гражданское общество посредством организации дебатов по вопросам прав человека".

Активно работают американские деньги и в наиболее болезненной для Киева точке — в зоне так называемой АТО, развивая там пропагандистские СМИ и активно работая с перемещёнными лицами.

Всё тот же Госдепартамент США выделит средства украинской некоммерческой организации "Думка Донбасса" для производства трёх циклов телепередач для "противодействия российской информационной пропаганде на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей". Организацию возглавляет Дмитрий Ткаченко, являющийся советником министра по информационной политике Украины.

На сайте организации прямо указано, что её целью является "формирование украинского гражданского сознания у жителей подконтрольной и неподконтрольной Украине территорий Донецкой и Луганской областей". Примечательно, что организация "Думка Донбасса", которая и будет осуществлять противодействие "российской пропаганде", сама является подразделением организации под названием "Комитет избирателей Украины", существующей на средства Агентства США по международному развитию, на гранты Евросоюза и Посольства Нидерландов.

Начиная с 2017 года на Донбассе реализуется и другой проект USAID — американское ведомство выделило порядка трёх миллионов долларов на финансирование украинских проектов информационной сети "Интерньюс", значительная часть которых ориентирована на ведение работы с вынужденными переселенцами и беженцами из зоны конфликта в Донбассе — предполагается что для них будут финансироваться специальные программы по "повышению толерантности" и интеграции их в единое "социокультурное пространство Украины".

Кроме того, в деятельности "Интерньюс" имеется и довольно существенный блок, ориентированный непосредственно на работу со СМИ Юго-Востока Украины. Так, при иностранной финансовой поддержке "Интерньюс" запустило конкурс по отбору средств массовой информации из Донецкой и Луганской областей для финансовой и ресурсной поддержки работы их редакций. Примечательно, что помимо финансирования своих программ по линии Агентства США по международному развитию прямо указывается на то, что формировать "демократическую повестку" в СМИ Донецкой и Луганской областей будут при содействии польско-канадской программы поддержки демократии, которая финансируется МИД Польши и Министерством иностранных дел, торговли и развития Канады (DFATD).

В программе специально не оговаривается территориальная принадлежность средств массовой информации и не делается оговорок относительно того, на чьей территории — подконтрольной украинским силовикам или ДНР или ЛНР — должны располагаться СМИ, что позволяет сказать о целенаправленной политике поддержки электронных и печатных медиасубъектов региона. Вместе с тем имеется и весьма характерное описание целей и методологии отбора и поддержки участников. Так, к участию в конкурсе приглашаются СМИ всех типов (теле- и радиокомпании, печатные и онлайн-медиа) и форм собственности (государственной, частной, коммунальной), деятельность которых пострадала (в том числе преследовалась, притеснялась) вследствие агрессии России и боевых действий на территории Донбасса. Заявки СМИ, в той или иной степени поддерживавших или пропагандировавших идеи сепаратизма в регионе, рассматриваться не будут.