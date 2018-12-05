Пушечное мясо. Как Пентагон готовится к эскалации конфликта на Украине

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Пушечное мясо. Как Пентагон готовится к эскалации конфликта на Украине

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Фото © РИА Новости/Денис Асланов

Резкое обострение обстановки на российско-украинской границе, а также возросшая активность военных структур стран НАТО на Украине не только являются свидетельством подготовки команды президента Порошенко к предстоящим в 2019 году президентским выборам, но и указывают на заинтересованность целого ряда западных стран во главе с Соединёнными Штатами в эскалации войны на юго-востоке. Следует отметить, что Вооружённые силы Украины, несмотря на бравурные заявления официального Киева, относящего собственную армию к сильнейшим на континенте, в реальности вряд ли способны к проведению крупных наступательных действий с далеко идущими последствиями без существенного содействия со стороны своих натовских партнёров. И содействие это, следует признать, оказывается.

<p>Фото: © РИА Новости / Стрингер</p>

На военных полигонах на западе Украины инструктора из стран Североатлантического альянса обучают украинские части по стандартам НАТО. Вооружённые силы Украины при этом, пусть и в ограниченном формате, начинают получать отдельные виды стрелкового вооружения, снайперские винтовки, противотанковые комплексы, средства связи и целеуказания. Однако поставка структурами Пентагона крайне специфической номенклатуры товаров военно-медицинского назначения для нужд Украины может являться признаком готовности американских кураторов к серьёзному обострению в зоне гражданского конфликта в стране.

Как следует из данных государственного портала закупок правительства США, Агентство оборонной логистики Министерства обороны США собралось закупать для нужд Украины перевязочные средства и специальные бандажи для оперативной фиксации и перевязки. Отдельно американское военное ведомство собирается закупить специальные наборы, применяемые при ранениях брюшной полости. В контракте количество таких наборов обозначено в размере 28,6 тысячи штук. Закупаются также полевые наборы для грудных ранений (669 штук). Следует отметить, что ранее Агентство оборонной логистики Минобороны США объявило тендер на закупку топлива и ГСМ для нужд украинской армии. Так, структуры Пентагона в тендерной документации указали, что им необходимо поставить 400 тысяч галлонов (порядка 1,15 тысячи тонн) авиационного топлива для нужд авиационных подразделений, базирующихся на авиабазе Кульбакино под Николаевом. Второй тендер — на тот же объём и также для нужд авиации на базе в Кульбаки.

Ещё два тендера были объявлены для поставки 125 тысяч галлонов (порядка 360 тонн) и 1,5 миллиона галлонов (больше 4,3 тысячи тонн) газойля для корабельных турбин, отправиться они должны на главную базу Военно-морских сил Украины в Одессе.

Следует отметить, что в документации американские военные прямо указывают, что поставки осуществляются в пользу подразделений Военно-воздушных сил Украины, которые потеряли свои аэродромы базирования в Севастополе и после крымских событий оказались на аэродромах в Николаевской области. Все эти факты свидетельствуют о том, что происходит планомерная накачка ВСУ топливом и медицинским оборудованием в объёмах, которые нельзя списать лишь на стандартные сценарии совместных учений и тренировок.

<p>Фото: © РИА Новости / Стрингер</p>

Обострение ситуации в Причерноморском регионе коррелирует со всё более агрессивным поведением Североатлантического альянса. Так, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс увеличил своё присутствие в Чёрном море. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии заседания совета НАТО на уровне глав МИД.

— НАТО усилило присутствие в регионе Чёрного моря. Мы увеличили своё присутствие до 120 дней в этом году по сравнению с 80 днями в прошлом, —заявил Столтенберг.

Он также заявил, что действиям Москвы после инцидента в Керченском проливе нет оправдания, и призвал стороны к спокойствию и сдержанности. Генсек подчеркнул, что НАТО внимательно следит за изменениями военного потенциала России и отвечает пропорционально и взвешенно. Однако, в отличие от Вооружённых сил России, чьё присутствие на территории Украины начиная с весны 2014 года никто так и не смог доказать, подразделения стран НАТО, США, а также инструктора и силы специальных операций находятся на территории страны вполне открыто. Причём занимаются они не только боевой подготовкой частей ВСУ, но и сопутствующей поддержкой — в частности, проведением киберопераций.

Так, Министерство по делам Сухопутных сил США, входящее в структуру Минобороны США, разместило тендер на поставку интегрированных компьютерных систем, включая защищённые сети на территории военных баз Вооружённых сил Украины. Проект должен реализовываться в рамках так называемой инициативы по содействию повышению безопасности Украины. Особенность заключается в том, что американские военные, во-первых, создадут совместимую со стандартами Североатлантического альянса сетевую архитектуру для Сил специальных операций Украины. Во-вторых, они наладят каналы связи между ней и локальными сетями в четырёх географических точках, где базируются подразделения Сил специальных операций ВСУ.

<p>Фото: © РИА Новости / Стрингер</p>

В-третьих, Пентагон намеревается создать командно-контрольный центр в штабе ССО ВСУ в Броварах. В-четвёртых, в планах стоит развёртывание локальных сетей на базах спецназа ВСУ в таких городах, как Кропивницкий и Хмельницкий, а также на базе в Бердичеве. Гриф допуска у персонала подрядчиков, как отмечается в контракте, должен быть по стандартам "секретно", оформлен либо в соответствии с требованиями НАТО и/или Вооружённых сил США, либо по допускам украинского правительства. Помимо этого в обязанности подрядчика Министерства обороны США будет входить подготовка двух групп операторов системы из числа военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

При этом техническую поддержку системы, как указано в описании контракта, также должны будут обеспечивать американские специалисты, включая всё соответствующее сетевое оборудование и поддержку по вопросам администрирования. Примечательно, что в главном информационном хабе, который расположится прямо в Генеральном штабе ВСУ, предусматривается установка специального роутера, который должен "обеспечивать как стандартные, так и защищённые сетевые соединения с точкой в Броварах". В остальных местах базирования подразделений Сил специальных операций ВСУ — в Кропивницком, Хмельницком, Броварах и Бердичеве — должны быть установлены так называемые сетевые стеки, включающие в себя роутеры, файрволы и "свичи", обеспечивающие взаимодействие между разными локациями базирования ССО.

Удивительно, но в техническом описании американские военные раскрывают схему сетевой инфраструктуры штаба Сил специальных операций ВСУ в Броварах и Бердичеве, а также модели маршрутизаторов, используемых украинскими военными.

<p>Фото: © AP Photo / Mikhail Palinchak, Presidential Pool Photo via AP</p>

Соединённые Штаты уже продолжительное время заняты попытками подтянуть до стандартов НАТО если не всю украинскую армию, то хотя бы часть наиболее боеспособных подразделений (или считающихся таковыми). Так, к примеру, Пентагон собирается реконструировать и заново возвести ряд объектов на территории Украины. Речь идёт о реконструкции военного госпиталя всё в том же Кропивницком, в котором расположена одна из точек базирования Сил спецопераций ВСУ, а также о строительстве центра для перемещённых лиц в Хмельницком. Примечательно в этой связи то, что если обычно при оказании содействия Киеву профильные ведомства Соединённых Штатов строят или обновляют что-то через соответствующее финансирование по линии Агентства США по международному развитию (USAID) или гранты Госдепартамента, то в данном случае заказчиком выступает инженерное командование Военно-морского флота США.

При этом не оставляются и идеи усиления ВСУ отдельными категориями вооружения — в первую очередь переносными средствами ПВО. Так, в оборонном бюджета США на 2018 финансовый год были предусмотрены оказание денежной помощи и поставки летального оружия Украине. В законопроекте было ограничение на передачу половины этих средств, пока министр обороны Украины не представит доказательства проведения в стране реформ в оборонной сфере, причём сумма ассигнования увеличена почти на 20% — с 410 до 500 миллионов долларов.

Вместе с тем о полномасштабном подтягивании Украины к стандартам НАТО речи пока не идёт, проблема в первую очередь заключается в финансовой составляющей процесса. Украина надеется (и это заявляется на самом высоком уровне), что её фактически ликвидированные военно-морские силы пополнят списанные американские и европейские корабли, а сухопутные силы будут точечно усилены средствами РЭБ, современной артиллерией, а также средствами целеуказания. Пожалуй, единственным более-менее значимым исключением из этого правила является недавняя поставка ограниченной партии противотанковых комплексов "Джавелин". Можно было бы ещё упомянуть и поставки некоторыми частными американскими фирмами ручных гранатомётов PSRL-1 в количестве 500 штук, однако это относится, скорее, к некоему казусу, так как они представляют собой немного переделанные старые советские РПГ-7.

Автор:
ЕЕ
Евгений Емельянов
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