Пушечное мясо. Как Пентагон готовится к эскалации конфликта на Украине

Резкое обострение обстановки на российско-украинской границе, а также возросшая активность военных структур стран НАТО на Украине не только являются свидетельством подготовки команды президента Порошенко к предстоящим в 2019 году президентским выборам, но и указывают на заинтересованность целого ряда западных стран во главе с Соединёнными Штатами в эскалации войны на юго-востоке. Следует отметить, что Вооружённые силы Украины, несмотря на бравурные заявления официального Киева, относящего собственную армию к сильнейшим на континенте, в реальности вряд ли способны к проведению крупных наступательных действий с далеко идущими последствиями без существенного содействия со стороны своих натовских партнёров. И содействие это, следует признать, оказывается.

На военных полигонах на западе Украины инструктора из стран Североатлантического альянса обучают украинские части по стандартам НАТО. Вооружённые силы Украины при этом, пусть и в ограниченном формате, начинают получать отдельные виды стрелкового вооружения, снайперские винтовки, противотанковые комплексы, средства связи и целеуказания. Однако поставка структурами Пентагона крайне специфической номенклатуры товаров военно-медицинского назначения для нужд Украины может являться признаком готовности американских кураторов к серьёзному обострению в зоне гражданского конфликта в стране.

Как следует из данных государственного портала закупок правительства США, Агентство оборонной логистики Министерства обороны США собралось закупать для нужд Украины перевязочные средства и специальные бандажи для оперативной фиксации и перевязки. Отдельно американское военное ведомство собирается закупить специальные наборы, применяемые при ранениях брюшной полости. В контракте количество таких наборов обозначено в размере 28,6 тысячи штук. Закупаются также полевые наборы для грудных ранений (669 штук). Следует отметить, что ранее Агентство оборонной логистики Минобороны США объявило тендер на закупку топлива и ГСМ для нужд украинской армии. Так, структуры Пентагона в тендерной документации указали, что им необходимо поставить 400 тысяч галлонов (порядка 1,15 тысячи тонн) авиационного топлива для нужд авиационных подразделений, базирующихся на авиабазе Кульбакино под Николаевом. Второй тендер — на тот же объём и также для нужд авиации на базе в Кульбаки.

Ещё два тендера были объявлены для поставки 125 тысяч галлонов (порядка 360 тонн) и 1,5 миллиона галлонов (больше 4,3 тысячи тонн) газойля для корабельных турбин, отправиться они должны на главную базу Военно-морских сил Украины в Одессе.

Следует отметить, что в документации американские военные прямо указывают, что поставки осуществляются в пользу подразделений Военно-воздушных сил Украины, которые потеряли свои аэродромы базирования в Севастополе и после крымских событий оказались на аэродромах в Николаевской области. Все эти факты свидетельствуют о том, что происходит планомерная накачка ВСУ топливом и медицинским оборудованием в объёмах, которые нельзя списать лишь на стандартные сценарии совместных учений и тренировок.

Обострение ситуации в Причерноморском регионе коррелирует со всё более агрессивным поведением Североатлантического альянса. Так, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс увеличил своё присутствие в Чёрном море. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии заседания совета НАТО на уровне глав МИД.

— НАТО усилило присутствие в регионе Чёрного моря. Мы увеличили своё присутствие до 120 дней в этом году по сравнению с 80 днями в прошлом, —заявил Столтенберг.

Он также заявил, что действиям Москвы после инцидента в Керченском проливе нет оправдания, и призвал стороны к спокойствию и сдержанности. Генсек подчеркнул, что НАТО внимательно следит за изменениями военного потенциала России и отвечает пропорционально и взвешенно. Однако, в отличие от Вооружённых сил России, чьё присутствие на территории Украины начиная с весны 2014 года никто так и не смог доказать, подразделения стран НАТО, США, а также инструктора и силы специальных операций находятся на территории страны вполне открыто. Причём занимаются они не только боевой подготовкой частей ВСУ, но и сопутствующей поддержкой — в частности, проведением киберопераций.

Так, Министерство по делам Сухопутных сил США, входящее в структуру Минобороны США, разместило тендер на поставку интегрированных компьютерных систем, включая защищённые сети на территории военных баз Вооружённых сил Украины. Проект должен реализовываться в рамках так называемой инициативы по содействию повышению безопасности Украины. Особенность заключается в том, что американские военные, во-первых, создадут совместимую со стандартами Североатлантического альянса сетевую архитектуру для Сил специальных операций Украины. Во-вторых, они наладят каналы связи между ней и локальными сетями в четырёх географических точках, где базируются подразделения Сил специальных операций ВСУ.

В-третьих, Пентагон намеревается создать командно-контрольный центр в штабе ССО ВСУ в Броварах. В-четвёртых, в планах стоит развёртывание локальных сетей на базах спецназа ВСУ в таких городах, как Кропивницкий и Хмельницкий, а также на базе в Бердичеве. Гриф допуска у персонала подрядчиков, как отмечается в контракте, должен быть по стандартам "секретно", оформлен либо в соответствии с требованиями НАТО и/или Вооружённых сил США, либо по допускам украинского правительства. Помимо этого в обязанности подрядчика Министерства обороны США будет входить подготовка двух групп операторов системы из числа военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

При этом техническую поддержку системы, как указано в описании контракта, также должны будут обеспечивать американские специалисты, включая всё соответствующее сетевое оборудование и поддержку по вопросам администрирования. Примечательно, что в главном информационном хабе, который расположится прямо в Генеральном штабе ВСУ, предусматривается установка специального роутера, который должен "обеспечивать как стандартные, так и защищённые сетевые соединения с точкой в Броварах". В остальных местах базирования подразделений Сил специальных операций ВСУ — в Кропивницком, Хмельницком, Броварах и Бердичеве — должны быть установлены так называемые сетевые стеки, включающие в себя роутеры, файрволы и "свичи", обеспечивающие взаимодействие между разными локациями базирования ССО.

Удивительно, но в техническом описании американские военные раскрывают схему сетевой инфраструктуры штаба Сил специальных операций ВСУ в Броварах и Бердичеве, а также модели маршрутизаторов, используемых украинскими военными.

Соединённые Штаты уже продолжительное время заняты попытками подтянуть до стандартов НАТО если не всю украинскую армию, то хотя бы часть наиболее боеспособных подразделений (или считающихся таковыми). Так, к примеру, Пентагон собирается реконструировать и заново возвести ряд объектов на территории Украины. Речь идёт о реконструкции военного госпиталя всё в том же Кропивницком, в котором расположена одна из точек базирования Сил спецопераций ВСУ, а также о строительстве центра для перемещённых лиц в Хмельницком. Примечательно в этой связи то, что если обычно при оказании содействия Киеву профильные ведомства Соединённых Штатов строят или обновляют что-то через соответствующее финансирование по линии Агентства США по международному развитию (USAID) или гранты Госдепартамента, то в данном случае заказчиком выступает инженерное командование Военно-морского флота США.

При этом не оставляются и идеи усиления ВСУ отдельными категориями вооружения — в первую очередь переносными средствами ПВО. Так, в оборонном бюджета США на 2018 финансовый год были предусмотрены оказание денежной помощи и поставки летального оружия Украине. В законопроекте было ограничение на передачу половины этих средств, пока министр обороны Украины не представит доказательства проведения в стране реформ в оборонной сфере, причём сумма ассигнования увеличена почти на 20% — с 410 до 500 миллионов долларов.

Вместе с тем о полномасштабном подтягивании Украины к стандартам НАТО речи пока не идёт, проблема в первую очередь заключается в финансовой составляющей процесса. Украина надеется (и это заявляется на самом высоком уровне), что её фактически ликвидированные военно-морские силы пополнят списанные американские и европейские корабли, а сухопутные силы будут точечно усилены средствами РЭБ, современной артиллерией, а также средствами целеуказания. Пожалуй, единственным более-менее значимым исключением из этого правила является недавняя поставка ограниченной партии противотанковых комплексов "Джавелин". Можно было бы ещё упомянуть и поставки некоторыми частными американскими фирмами ручных гранатомётов PSRL-1 в количестве 500 штук, однако это относится, скорее, к некоему казусу, так как они представляют собой немного переделанные старые советские РПГ-7.