Санкции против российского бизнеса обвалят экономику Украины

На фоне самого серьёзного за последние годы обострения российско-украинских отношений в Киеве начинают раздаваться голоса в пользу принятия в отношении российского бизнеса и активов, аффилированных с ним, пожалуй, наиболее жёстких мер, вплоть до конфискации. Накануне в пользу подготовки официальным Киевом такого сценария высказался генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, предложивший сначала заморозить активы российского бизнеса, а затем и подвергнуть их экспроприации.

— Несколько месяцев мы собирали информацию про то, какой массив этого бизнеса. Сейчас это четыре тома по 40 сантиметров, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц. Это огромный массив… Некоторые ведут бизнес в стратегически важных отраслях украинской экономики, — пояснил свою позицию украинским журналистам генпрокурор Луценко.

Между тем экс-депутат Верховной рады Анна Герман в комментариях украинским СМИ указывает на тот факт, что Украине с её острейшим экономическим кризисом крайне необходимы любые инвесторы и капиталы. По словам Герман, на украинских предприятиях, принадлежащих российскому бизнесу, трудятся не "люди из Кремля", а местные граждане. Угрозы конфискации имущества и активов российского бизнеса она однозначно связала с идущей в стране предвыборной кампанией, которую действующая власть целиком выстраивает на антироссийской риторике. Вместе с тем многие крупные российские банки долгие годы вкладывали существенные суммы в докапитализацию своих дочерних активов на Украине, невзирая на предупреждения экспертов и даже открытые заявления киевских политиков относительно невозможности в будущем вывести эти средства. Особенно на этом поприще отличился Сбербанк России, который путём перманентных докапитализаций уже вкачал в украинскую экономику сотни миллионов долларов и теперь имеет весьма серьёзные риски потери этих вложений.

Тренд на ужесточение — вплоть до угрозы полного отъёма средств российских государственных банков — обозначился ещё раньше. Так, 5 сентября текущего года Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление целого ряда компаний, так или иначе аффилированных со структурами украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнёров, к украинским "дочкам" российских госбанков — речь идёт о Проминвестбанке (подконтролен госкорпорации ВЭБ), украинском филиале Сбербанка, а также ВТБ (принадлежащем, как следует из названия, российскому госбанку ВТБ).

Дело серьёзное — Апелляционный суд Киева запретил Проминвестбанку, Сбербанку и ВТБ осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества. Даже если сейчас российское руководство госбанков решит каким-то образом "сбросить" эти токсичные активы или спасти часть средств — ничего не выйдет.

Наложение ареста на украинские активы российских госбанков стало возможным после того, как структуры Коломойского выиграли дело в голландской юрисдикции — Арбитражный суд Гааги ещё 2 мая этого года принял решение о взыскании с Российской Федерации (непосредственным ответчиком выступал российский Минюст) средств в счёт "экспроприированной" у компаний Коломойского недвижимости и прочих активов в Крыму. Украинский апелляционный суд согласился с решением голландского арбитража, который посчитал, что Россия нарушила межправительственное соглашение между Москвой и Киевом от 1998 года, касающееся взаимной защиты инвестиций, и теперь в счёт долга требует 139 миллионов долларов. При этом в октябре прошлого года российский ВТБ провёл докапитализацию украинского филиала в размере почти 2,6 миллиарда гривен, что составляет более 92 миллионов долларов по текущему курсу.

Но самыми серьёзными активами на Украине обладает, конечно же, Сбербанк. В прошлом году одно из дочерних подразделений — VS Bank — был всё-таки продан украинской финансовой группе ТАС. Сбербанк пытался продать свою основную "дочку" на Украине белорусскому "Паритетбанку", однако сделка была заблокирована регулятором в лице Нацбанка страны. Следует отметить, что вслед за ВТБ Сбербанк также продолжил вливать деньги в свои украинские структуры — в мае нынешнего года украинский Сбербанк был докапитализован на сумму более 8 миллиардов гривен, его собственный капитал был увеличен, таким образом, до 20,77 миллиарда гривен.

Как и в случае с ВТБ, вливания средств российских госбанков в свои украинские дочерние структуры было "дорогой в одном направлении". Как известно, 16 марта 2017 года Украина ввела санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков сроком на год. 6 марта 2018 года президент Украины Пётр Порошенко продлил санкции против российских банков. Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчёты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финансовых учреждений.

Всё это происходит на фоне постоянных потерь и убытков российских госбанков на Украине. Так, ВТБ, по данным Нацбанка Украины, закончил 2017 год с убытком более чем в 4 миллиарда гривен, оказавшись на третьем месте в рейтинге отрицательной прибыльности украинской финансовой системы. Годом ранее ВТБ и вовсе закончил год с убытком в 5,482 миллиарда гривен. Убытки Сбербанка также сопоставимы — в 2016 году он потерял в стране порядка 7 миллиардов в пересчёте на рубли, а 2017 год закончил с минимальной прибылью, чуть больше сотни миллионов гривен. Мало того, как сообщают украинские деловые СМИ, по итогам первого полугодия 2018 года Сбербанк получил убыток в размере 7,1 миллиарда гривен, а ВТБ — 1,4 миллиарда гривен. Таким образом, арест активов российских госбанков и невозможность совершать с ними какие-либо действия в рамках обеспечительных процедур ещё существеннее увеличат размер убытков в украинском сегменте бизнеса Сбербанка и ВТБ. С большой долей вероятности меры по экспроприации активов приведут к невозможности дочерних банков выполнять свои обязательства и их последующему банкротству — со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями и ударом по рынку труда.

Однако только госбанками и их "дочками" активы российского бизнеса на Украине не исчерпываются. Так, в частности, под удар националистов за последний год попала и крупная табачная компания с разветвлённой ретейлерской сетью по всей Украине "Тедис Украина", которая контролируется российским бизнесом. Вклады компании блокировались представителями так называемых "ветеранских организаций АТО". В случае попадания компании под конфискационные ограничения под ударом окажется практически весь сегмент табачного ретейла в стране, поскольку региональная сеть компании состоит из 35 структурных подразделений. А по сведениям Антимонопольного комитета Украины, доля "Тедис" на рынке составляла более 99%. При этом в марте прошлого года в офисах "Тедис", а также в помещениях АМКУ, чьё руководство подозревали в сговоре, уже проходили обыски, поскольку табачный конгломерат обвинялся в финансировании терроризма в Донбассе.

Если же говорить о товарном и брендовом ретейле, в акционерном капитале которого участвуют компании из России, то он сокращается год от года, чему в немалой степени способствует агрессивная риторика киевских властей, а также рейдерский беспредел, воцарившийся на Украине после Майдана. Так, вплоть до недавнего времени на украинском рынке работало более 10 ретейлерских сетей с российским участием, доля в украинских розничных продажах достигала 5%, причём в начальный период кризиса на Украине тотального закрытия магазинов сетей не происходило. Так, к примеру, известная сеть спорттоваров Bosco Sport вначале приняла решение закрыть, однако затем вновь открыла свои магазины на Украине. Ещё одна российская по происхождению сеть, торгующая обувью Carlo Pazolini, пока смогла удержать свои магазины в стране, однако в случае принятия Радой какого-то законодательного механизма по конфискации активов сеть также рискует потерять свой бизнес, а работающие в ней украинцы — лишиться работы и заработка. При этом в 2016 году с Украины ушли такие известные российские брендовые ретейлеры, как Kira Plastinina и обувная сеть Centro.

В феврале 2015 года российский мобильный оператор МТС перевёл 100% акций дочерней компании "МТС Украина" во владение нидерландской Preludium B.V., которой владеет принадлежащая МТС люксембургская Allegretto Holding. Реорганизацию МТС объяснила желанием расширить возможности привлечения инвестиций в "МТС Украина". В итоге уже в конце 2015 года на смену бренду "МТС-Украина", второму по величине абонентской базы, на украинский рынок пришла британская торговая марка Vodafone.

Вместе с тем, по мнению украинских аналитиков рынка телекома, состав собственников украинской компании принципиально не изменился и компания де факто контролируется гражданами России. Другой крупнейший национальный оператор — "Киевстар" — также аффилирован с головными российскими структурами, поскольку в капитале собственника "Киевстара" компании VimpelCom ведущую роль играет LetterOne Holdings S.A., связанная с топ-менеджментом и собственниками российской "Альфа-групп".

По ударом на Украине находится и розничный бизнес крупных российских нефтегазовых компаний. Так, ещё в 2014 году "ЛУКойл" анонсировал продажу своей сети АЗС в стране, которую он намеревался передать австрийскому концерну Amic Energy. Вместе с тем украинские радикалы утверждают, что изменения носят сугубо формальный и косметический характер, так как и сама австрийская компания якобы подконтрольна "ЛУКойлу", менеджмент в сети АЗС после передачи её австрийцам остался по-прежнему российским, а топливо для АЗС закупается у российских контрагентов. В итоге это может привести к попыткам экспроприировать уже де-юре не принадлежащие российскому бизнесу активы. Так, в частности, может произойти с одним из последних остававшихся на Украине в собственности "ЛУКойла" нефтеперерабатывающих заводов — "Карпатнефтехимом", который был продан компании, аффилированной с одним из топ-менеджеров "ЛУКойла" на Украине.

На Украине имелись и небольшие сети общепита, принадлежащие российскому капиталу, в частности, под брендами "Шоколадница" и "Кофе хаус". Однако их количество само по себе было невелико и не превышало нескольких десятков ресторанов по всей стране, к тому же подвергшихся ребрендингу или продаже уже непосредственно в 2018 году. Имелись и другие более мелкие сети, однако закрытие ресторанов всё равно негативно сказывается на ретейле и общей атмосфере в сетях крупных торговых моллов, тем более что взяться новым инвесторам в потребительский сектор на Украине неоткуда: покупательная способность населения падает уже пятый год подряд, иностранным и в первую очередь западным сетям общепита попросту не интересен украинский рынок.

И здесь необходимо сказать несколько слов о том, какой ущерб понесла экономика Украины от проводимого антироссийского курса. Так, по данным украинских экспертов, основанных на выкладках статистических служб, ВВП Украины с 2013 по 2015 год упал почти в два раза, со 180 миллиардов долларов до 91 миллиарда. Оценить потери рабочих мест непосредственно в отраслях, откуда ушёл российский бизнес, точно не представляется возможным, однако косвенные данные, такие как число трудовых мигрантов (порядка 6 миллионов человек), а также объём ВВП на душу населения (приблизительно 2 тысячи долларов США, в противовес 8 тысячам в России), позволяют утверждать, что они весьма существенны.

Наиболее сильно пострадали отрасли, традиционно ориентированные на кооперацию с Россией — такие как самолётостроение, производство космической техники, поставка турбин и комплектующих к ним, тяжёлое машиностроение и металлургия. При этом закрытие Россией своего продовольственного и аграрного рынка привело к тому, что Украина начала закупать в России сельскохозяйственную продукцию. Президент Порошенко ещё в 2016 году оценил потери Украины от российского продуктового эмбарго в 15 миллиардов долларов.

Эксперты отмечают, что односторонние шаги по конфискации активов российского бизнеса приведут к ещё большему падению доверия инвесторов к стране, что крайне негативно скажется на и без того не самом высоком рейтинге доверия украинской экономике. Потери Украины от возможной экспроприации собственности российского бизнеса, как уже отмечалось выше, будут хоть и опосредованными, но от этого не менее болезненными. Конфискация активов банков приведёт к проблемам у сотен украинских предприятий, обслуживающихся в них, со всеми вытекающими последствиями в плане занятости и функционирования на рынке.