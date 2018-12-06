Системная площадка. "Единая Россия" открывает свой 18-й съезд

Стартующий завтра 18-й съезд "Единой России" пройдёт на фоне завершения большого электорального цикла и не менее важных выборов губернаторов и заксобраний в рамках единого дня голосования в сентябре текущего года, которые, несмотря на региональное измерение процесса, принесли много политических сюрпризов и стали определённым "стресс-тестом" для отечественной партийно-политической системы. Положение любой правящей (или имеющей доминирующие позиции в депутатском корпусе и управленческой вертикали) партии всегда сложно — она подвергается перманентной критике и в силу собственного положения несёт солидарную ответственность за любые непопулярные решения и социально-экономические меры. Однако, несмотря на какие-то локальные поражения и даже потери губернаторских постов в некоторых регионах, к своему 18-му съезду единороссы, надо объективности ради признать, подходят более отмобилизованными и мотивированными, чем в предшествующий период. И тому есть объяснение.

Во-первых, необходимо признать, что при всех утверждениях оппозиции относительно "партии чиновников и депутатов", а также отсутствия внутрипартийной дискуссии по ключевым проблемам национальной повестки только "Единая Россия" смогла создать механизм дискуссии и коммуницирования между различными этажами партийной иерархии. Упор на партийное обучение, создание условий для "втаскивания" многих локальных проблем в партийную повестку и начало какой-то работы с ними. Этот подход на самом деле обеспечивает "Единой России" довольно большое поле для идеологического и пропагандистского (в хорошем смысле слова) манёвра в противостоянии со своими оппонентами. Коммунисты или другие партии, играющие на популистском фланге, могут точечно добиться перевеса в симпатиях избирателей, однако у них нет желания, а также, что самое важное, системности и адекватной кадровой скамейки, чтобы обеспечивать удержание результата. "Единая Россия", как и любая классическая "партия большинства", остаётся довольно неповоротливым механизмом, однако это же оборачивается для неё и плюсом, позволяя мобилизовывать актив всех уровней на каких-то узких и наиболее важных электоральных участках.

Во-вторых, практически все политологи сходятся во мнении, что сохранение единороссами контроля за большинством региональных заксобраний и подавляющим количеством губернаторских постов связано со стратегическим имиджем единственной последовательной "партии президента" и высокой степенью интегрированности в её ряды местных элит. Надо отметить, что в России бюрократический аппарат на местах формируется не по политическим принципам, механизм гораздо сложнее и включает в себя большую массу неформальных сетей, совмещающих в себе элементы бизнес-влияния, профессиональные качества конкретных управленцев, принадлежность к определённым элитным группам. Однако всем этим группам, а также другим социальным стратам (представителям некоммерческого сектора, рабочим, бюджетникам, жителям села и так далее) необходима какая-то площадка для сопряжения своих интересов — и логика общественного устройства подсказывает, что такая площадка возможна только в рамках "Единой России". В этой широкой общественной коалиции, которая всегда была характерной чертой партии, заключена определённая слабость (опасность "разрыхления" политического дискурса, распадающегося на слишком мелкие тематические и локальные дискурсы), однако тут есть и сила. Сила эта в возможности инкорпорирования в себя самых разных социальных элементов и апеллирования благодаря этому чуть ли не к уровню конкретной деревни, двора и улицы. Во многом благодаря этому партии удалось удержать большинство на региональных выборах в рамках ЕДГ на фоне ухудшения социального самочувствия россиян, фиксируемого в усилении протестного голосования на местных выборах.

Ещё одним важным моментом, который хотелось бы подчеркнуть в преддверии старта съезда, является запуск процесса обновления, который, что принципиально важно, судя по сообщениям СМИ и экспертов, является инициативой нового руководства партии, идёт с низовых организаций партии, а не спускается волюнтаристски сверху. Если "Единая Россия" хочет сохранить ключевое положение в партийно-политической системе страны, необходимо эту дискуссию не останавливать и после съезда.

Основополагающей задачей партии в новом политическом сезоне является и усиление партийной дисциплины, а также контролирующих функций. Если что и может "уронить" её в глазах избирателя и подорвать доверие руководства страны, которое опирается на "Единую Россию" в законотворческом процессе, так это её собственные депутаты. Последние скандалы вокруг откровенно провокационных заявлений, непроработанных и раздражающих население инициатив депутатов Госдумы по крайне противоречивой социально-экономической повестке говорят о необходимости ставить политические интересы партии и интересы стабильности всей управленческой системы страны на первый план. Депутатская вертикаль не может отрываться от партийных задач и партийной повестки — депутаты-единороссы попросту теряют связь со своим избирателем, который голосовал за них, именно исходя из партийной принадлежности и обозначаемых партией ценностей. В общем, в данном контексте у единороссов есть много работы и работу эту надо интенсифицировать, укрепляя партийный контроль и создавая единое, а не фрагментированное поле смыслов и ориентиров как в партийной, так и в законотворческой работе.

Анализ итогов прошедшего единого дня голосования также ставит перед "Единой Россией" ещё одну важнейшую проблему — это вопрос поддержки непопулярных губернаторов, которые, обладая административным ресурсом и опираясь на старые неэффективные элиты, могут попросту подставлять партию, вынужденную терять рейтинг и доверие, агитируя за заведомо непроходных кандидатов. Это больной вопрос, который особенно обострился сейчас на фоне сложных социально-экономических решений федеральной власти. "Единая Россия" достаточно давно создала и в последние годы доводила до ума институт праймериз, который, в принципе, на выборах депутатов МСУ и региональных заксобраний уже более-менее работает как надо. Теперь этот же опыт партии нужно проецировать и на губернаторский корпус. Нельзя допускать ухода популярных, но не победивших в праймериз партийцев в статус самовыдвиженцев или вообще перехода в другие партии. Это прямой путь к внутриэлитному расколу. Нужно активнее предсказывать и демпфировать эти риски, интегрируя таких людей и их сторонников в более широкие команды, включая губернаторские. Тут единороссам, наверное, и не грех поучиться и перенять опыт такого сопряжения интересов в западных политических системах.

В то же время у партии есть и мощный, хотя и на самом деле не используемый в полной мере, инструмент партийных проектов. Это же отличная школа для тренинга и кадрового роста молодых управленцев, которые могут получить в рамках реализации партпроектов необходимые навыки и компетенции. СМИ сообщили о том, что "Единая Россия" откроет собственную высшую партийную школу — инициатива, безусловно, полезная, хотя и направлена она скорее на подготовку партийного аппарата. Политических лидеров и управленцев необходимо готовить через партпроекты, не исключая, конечно, повышения их компетенций через систему партийной учебы.

Резюмируя, можно сказать следующее: кто предрекал "Единой России" очередной коллапс по итогам очередных думских выборов, по итогам ЕДГ вновь оказались посрамлены. У партии есть, безусловно, много проблем, однако она остаётся единственной в стране системообразующей политической силой, с опорой на которую руководство страны может реализовывать определённый консолидированный курс на всех этажах государственной машины. При всех локальных претензиях к партии — другой такой силы в настоящее время в стране нет.