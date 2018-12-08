Памяти выдающейся правозащитницы. С Людмилой Алексеевой ушла целая эпоха

Сегодняшний субботний вечер принёс печальную новость. Причём не только для родных и близких ушедшей из жизни выдающегося деятеля правозащитного движения, многолетнего председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, но и для всего гражданского общества России, для всех неравнодушных граждан, видевших в фигуре Алексеевой пример следования убеждениям и верности выбранной раз и навсегда моральной и политической позиции.

Людмила Михайловна Алексеева прошла большой и крайне тернистый жизненный путь. Как раньше бы сказали, путь борца и подвижничества, путь отстаивания интересов прав и свобод гражданина перед лицом тоталитарной советской государственной машины подавления инакомыслия. Алексеева стояла у истоков зарождения диссидентского движения в Советском Союзе, а в 1976 года стала одним из учредителей Московской Хельсинкской группы, с которой будет неразрывно связана вся её оставшаяся жизнь. МХГ во главе с Алексеевой проводила большую работу по систематизации случаев нарушения прав человек в СССР, по мере сил предоставляла юридическую поддержку арестованным деятелям правозащитного движения, а также делала достоянием гласности факты притеснений граждан СССР в сфере свободы слова, совести по религиозным признакам. Нельзя сказать, что эта деятельность проходила для Людмилы Михайловны гладко, она постоянно находилась под прессингом властей и в итоге была вынуждена эмигрировать в США.

Людмила Михайловна была человеком сложной судьбы и непростых политических и идеологических взглядов. Она активно критиковала современное российское государство, зачастую без должных на то оснований. Однако она возвышала голос правозащитника и в случае нарушения прав человека в других странах — так всем памятна международная правозащитная кампания Московской Хельсинкской группы против войны в Ираке в начале 2000-х годов. Алексеева активно сотрудничала и с рядом деятелей российской несистемной оппозиции, став учредителем нескольких объединительных демократических движений и платформ. Алексеева также принимала участие в совместных с активом Эдуарда Лимонова акциях в рамках Стратегии-31, где её несколько раз задерживала полиция. С Людмилой Михайловной можно по итогу этой политической активности не соглашаться, спорить и критиковать, зачастую заслуженно, тем не менее никто и никогда не усомнился в её высочайших личностных качествах, честности, обострённом чувстве справедливости и соучастия в жизни как отдельного гражданина нашей страны, так и России в целом.

Последние годы Людмила Алексеева, несмотря на возраст и ухудшающееся здоровье, принимала активное участие в деятельности Совета по правам человека при Президенте России, являясь его бесспорным моральным ориентиром и эталоном человека высоких идеалов и убеждений, пронёсшего их через всю жизнь и не изменившей им в годы испытаний.

Россия потеряла выдающегося гражданина, вместе с Людмилой Алексеевой уходит и целая эпоха, берущая свои истоки в движении "шестидесятников", изменивших культурный и идеологический ландшафт страны. Покойтесь с миром, Людмила Михайловна, вы прожили грандиозную по масштабу свершений жизнь.