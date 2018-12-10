Идеальный враг. Почему во французских протестах видится "рука Москвы"

По мере разрастания протестов так называемых "жёлтых жилетов" во Франции, несмотря на то что правительство пошло на уступки и фактически заморозило повышение экологических тарифов на автомобильное топливо, становилось понятным, что с угрожающей неизбежностью европейские конспирологи, мейнстримные медиа, а затем и официальные власти будут всё более нуждаться в какой-то понятной, простой, как дубовая доска, объяснительной модели по поводу генезиса этих протестов. Все шутки в российских соцсетях по поводу того, что вот-вот на фоне объятых дымом пожарищ Елисейских Полей проступит "коварный" лик Кремля и "российских троллей", оказались каким-то самосбывающимся пророчеством.

Вчера вечером и сегодня утром в средствах массовой информации пошли сообщения о том, что французские правоохранительные органы действительно начали проверку сообщений о том, что это именно "российские тролли" стоят за разжиганием массовой истерии и психоза среди французов. Всё это "подтверждается" в соответствующей заметке британской Times, в которой говорится, что сотни фейковых аккаунтов сеяли смуту и дезинформацию, призывая французов выходить на улицы. Подлила масла в огонь и украинская СБУ, разместившая в своём официальном аккаунте в "Фейсбуке" фотографии двоих протестующих с флагом ДНР на фоне Триумфальной арки в Париже.

Доказательства, как видим, на уровне "одна бабка сказала" — какие-то непонятные тролли (кто вообще мог за пару дней выяснить, что это именно россияне разжигают?), пара добровольцев с Донбасса, один из которых, кстати, стопроцентный француз и зовут его Ксавье Моро. С таким же успехом можно сказать, что за протестом стоит, например, алжирская или марокканская разведка, судя по этническому составу бунтующих парижских пригородов. Сами формулировки также крайне странны — гипотетическим "русским троллям" вменяется в вину распространение сцен насилия, избиений, изображений подвергшихся вандализму объектов собственности, а также раненых среди протестующих. То есть обычный шок-контент в соцсетях, на котором любят паразитировать даже не пользователи, а многие СМИ, выдаётся за какой-то эксклюзивно жуткий признак "кремлёвской пропаганды". Собственно, после подключения к фейку про очередное "вмешательство России" Службы безопасности Украины можно было бы закрывать разговор. Однако этот кейс интересен тем, как в сознании европейских элит и средств массовой информации возрождаются дремавшие до поры русофобские пропагандистские конструкции. Как они выкристаллизовываются в соответствующие клише для медиа и как потом становятся фактором уже реальной политики.

Начнём с того, что протесты "жёлтых жилетов" — вообще далеко не уникальны для Франции. И дело даже не в том, что в последние недели политологи говорили о присущей французам национальной митинговой культуре. Дело в другом. Если посмотреть на соседнюю Испанию, то там буквально несколько лет назад гремело так называемое "Движение возмущённых", которое состояло в основном из представителей городской молодёжи (но не только, постепенно подтянулись и люди более старшего поколения), протестовавшей как раз против неравенства, сокращения социальных расходов, реформирования системы образования и здравоохранения. Всё это практически один в один повторяет нынешние требования "жёлтых жилетов" во Франции. А ведь была ещё и электоральная база движения "Пяти звёзд" в Италии, чья платформа также схожа с перечисленными выше протестными общественными конгломератами. Перед нами естественная реакция граждан европейских стран, которые чувствуют, что государство всеобщего благоденствия трещит по швам, оно рушится под натиском корпоративных интересов. Оно разрушается по итогу процесса перетока общественных фондов потребления в карманы аффилированного с властями бизнеса в результате авантюрной социальной политики предыдущих лет. Определённую лепту вносит сюда и миграционный кризис, однако это всё не первопричина.

На европейском континенте стремительно нарастает поляризация социальных классов, растёт фискальная нагрузка, идёт перестройка всей технологической базы промышленности и экономики, в результате чего меняется характер труда и вообще падает его нужность как таковая. Этот процесс неизбежен и будет вести к ещё большей социальной стратификации и расслоению, к люмпенизации больших масс городского населения, не способных выдерживать конкуренцию, есть даже и термин уже подходящий из современности — "джентрификация".

Ситуация развивается по спирали, и никто в политическом классе что Франции, что других европейских государств никогда не признается в том, что ошибки, допущенные элитой, должны оборачиваться для этой самой элиты конкретной политический ответственностью. А значит, нужно срочно вытаскивать из захламлённого идеологического сундука Россию и её образ извечного врага европейского континента. Не нужно ничего менять, так как все протестующие — это агенты Кремля, что с них взять? Дубинкой по почкам, перцовкой в глаза и в автозак, комиссар в участке разберётся.

Нужно предостеречь и от конспирологии другого сорта — мол, это всё Сорос организовал против Макрона. Сейчас на Западе многие неоконы трамповского разлива любят спекулировать на эту тему. Фактически это вариация всё той же идеи чьего-то злонамеренного вмешательства со стороны. Однако внешнее влияние может, конечно, оказывать какое-то воздействие (в критические моменты национальной истории такое сконцентрированное точечное воздействие может оказываться даже решающим), но никто и никогда не может повернуть вспять, замедлить или ускорить общественные процессы, они развиваются по своим законам и внутренне им присущим правилам. Ни Россия, ни Сорос, ни мировая закулиса, ни масоны с рептилоидами впридачу не могут поразить Францию. Если Пятая республика падёт, как пала в 1958 году Четвёртая, то только в результате внутреннего краха текущей социально-политической модели.