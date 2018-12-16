Победа без подтасовок. Как Кожемяко завершает большой электоральный цикл

В Приморском крае ещё идёт подсчет голосов избирателей и ввод протоколов УИК в систему ГАС "Выборы", однако текущие результаты позволяют делать более-менее уверенные прогнозы относительно победы на повторных губернаторских выборах в крае действующего врио губернатора Олега Кожемяко.

Прошедшие выборы в Приморском крае во многом знаковые — во-первых, они завершают большой избирательный 2018 год, эти выборы являются последней крупной региональной избирательной кампанией, к которой приковано внимание федерального центра. А во-вторых, победа Олега Кожемяко стала завершающим и крайне позитивным этапом затянувшегося в Приморье политико-электорального кризиса, который стартовал 17 сентября в связи с отменой результатов выборов главы края. Однако прежде чем перейти к обсуждению политических перспектив края и того социально-экономического толчка, который должен обеспечить новый губернатор, следует подробнее остановиться на самой процедуре и ходе голосования, которые стали беспрецедентными для Приморья (славящегося своими бурными выборными традициями) по чистоте, отсутствию фальсификаций и вбросов.

Следует отметить, что в ходе как голосования, так и подсчёта наблюдатели — причем такие крайне ангажированные и заточенные под поиск нарушений, как представители "Голоса" — особых нарушений обнаружить не смогли. Реакция краевого избиркома, наблюдателей от Общественной палаты и СПЧ на сигналы по поводу возможных вбросов была буквально моментальной, любой, кто мониторил социальные сети и информационное поле, подтвердит этот вывод.

Причём интересно, что большая часть так называемых нарушений была попросту выдумана — брался какой-то зафиксированный году в 2011-м или 2012-м инцидент и наносился на "Карту нарушений" как актуальный. И даже такие фейковые по сути "нарушения" тщательно разбирались, и по ним осуществлялось оперативное реагирование. Тут можно только похвалить как краевую избирательную комиссию, так и ЦИК — работа над ошибками с сентября очевидно была проведена, фальсификаторам крепко дали по рукам.

Причём, если говорить о фальсификаторах, то не стоит думать, что только власть и "держатели" административного ресурса могут пытаться подтасовывать волеизъявление граждан.

Грешат этим и оппозиционные кандидаты. Так, фактически единственным реально отмеченным случаем готовившегося подкупа избирателей стала попытка покупки голосов в пользу кандидата в губернаторы Андрея Андрейченко, выдвинутого от ЛДПР. Кстати, впоследствии штаб Андрейченко открестился от пойманного скупщика голосов (кто бы сомневался) — тем не менее "масштаб" всего кейса с единичным пойманным фальсификатором, конечно, впечатляет. Видно, что сигнал о необходимости жёстко пресекать любые нарушения понят на местах.

В связи с этим, думаю, важно ещё раз подчеркнуть тот факт, что внимание, прикованное к выборам в Приморье со стороны федерального центра, привело, в частности, и к тому, что практически на всех участках в крае были профессиональные наблюдатели.

В Приморье высадился внушительный десант из СПЧ, были члены Общественной палаты РФ, много наблюдателей от самих кандидатов. Собственно в чистоте выборов и качественной работе наблюдателей был в первую очередь заинтересован сам Олег Кожемяко, который по всем опросам побеждал и главную угрозу для которого представляли даже не оппоненты, а подрыв легитимности сделанного выбора разного рода фальсификациями. Как видно, этого все-таки удалось избежать.

Другой проблемой легитимности выборов в Приморье могла стать явка избирателей. И для опасений по поводу явки были свои резоны — люди в регионе за прошедшие почти три месяца непрерывных политических баталий откровенно подустали от всей этой электоральной свистопляски.

Краю в новом политическом сезоне и новом календарном году нужно было твёрдое политическое руководство и опытный квалифицированный руководитель во главе. И судя по тому, что явка по итогам прошедшего голосования превысила сентябрьские показатели, люди это и сами прекрасно поняли. Приморцы осознали, что это голосование не рядовое, оно способно принципиально поменять вектор развития края, дать новый толчок крупным инфраструктурным и энергетическим проектам, положить начало решению застарелых экологических проблем. При этом нельзя не отметить и крайне интенсивную работу всех звеньев избирательной системы по информированию жителей края о предстоящих выборах и невиданную ранее открытость — тут тебе и брифинги краевого избиркома и соответствующая информационная кампания.

С чисто политтехнологической точки зрения, особенно в разрезе традиционно не пользующихся большим интересом выборов регионального уровня интересен и рост внимания избирателей к формату дебатов. Во-первых, смотрели дебаты, по разным опросам, вплоть до трети жителей рая, а во-вторых, впервые в истории края проводились они не для галочки и не формально, так как участвовал в них сам врио губернатора Олег Кожемяко.

Участие или неучастие в дебатах первого лица региона вопрос на самом деле дискуссионный, и каждый штаб решает в каждом конкретном случае его по разному. Порой действительно на дебаты не имеет никакого смысла ходить, особенно если в списке кандидатов собрались какие-нибудь политические фрики и клоуны, тогда своим присутствием и дискуссией с ними кандидат просто пиарит их же самих и даёт им лишний медийный повод покрасоваться перед аудиторией.

Однако в Приморье в списке кандидатов собрались довольно сильные политики со своим видением и позицией, и участие Кожемяко в дебатах было абсолютно оправданно, что, кстати, внесло в его победу определённый процент.

Итог завершившейся кампании закономерен — после подсчёта более чем 70% голосов результат действующего врио главы края уверенно держится в районе 60%, что дает возможность говорить о его уверенной победе в первом же туре, разрыв почти в 140 тысяч голосов с ближайшим преследователем Андреем Андрейченко от ЛДПР сократить уже вряд ли возможно.

И тут следует смотреть на итоги мастерски проведённой командой Кожемяко и им самим избирательной кампании. По количеству встреч с жителями края, решённых вопросов и подтверждённых, в том числе и финансово, амбициозных планов по развитию экономики края Кожемяко сделал за прошедшие пару месяцев в несколько раз больше того же Андрея Тарасенко.

И это всё при том, что Кожемяко, хоть и сам является выходцем из Приморского края, последние годы работал всё-таки в других регионах Дальневосточного федерального округа. Однако то, насколько оперативно он смог вникнуть в проблемы региона и начать эффективно и конкретно заниматься "расшивкой" узких мест и формулированием широкой программы развития ключевого субъекта Федерации на Дальнем Востоке, избиратель оценить смог. И это самый главный урок не только завершившейся избирательной кампании в Приморье, но и всего большого регионального избирательного цикла 2018 года.

Информированность и вовлечённость избирателя растёт, расчитывать на успех может не тот, кто надеется на административный ресурс или апатию граждан, а тот, кто понимает возрастающие запросы людей, их порой вполне обоснованные претензии к властям и готов оперативно реагировать и предлагать программу развития, а не латания существующих дыр.