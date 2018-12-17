Либеральный фюрер. Как Навальный стал врагом украинских свидомитов

Любой завсегдатай или наблюдатель жарких онлайн-споров на украинскую тематику наверняка знает, что для орд сторонников евромайданных ценностей практически любой представитель российского политического класса является экзистенциальным врагом, носителем бациллы "москальства" и тайного вожделения возврата к имперским временам, когда русский тоталитарный сапог попирал священную землю Нэньки Украины. Удивительно, но к числу такого рода тайных продвигателей "русского мира" силами киевской медиатусовки в лице Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева оказался причислен и один из лидеров российской несистемной оппозиции Алексей Навальный.

Тут надо отметить тот факт, что в последнее время замечания Навального по внешнеполитическим (да и внутриполитическим тоже) вопросам повестки понимания аудитории особого не находят. Однако наиболее жёсткие характеристики известному российскому блогеру дал небезызвестный журналист Аркадий Бабченко. На своей странице в Фейсбуке Бабченко обратил внимание на запись в "твиттере" Навального, в которой основатель ФБК комментировал прошедший в минувшую субботу в Киеве так называемый Собор, на котором с подачи Константинопольского патриархата была учреждена "Поместная Церковь на Украине". Бабченко в ответ на комментарии Навального по поводу "русского мира" разразился целой отповедью, в ходе которой назвал Навального "либеральным фюрером"

"Читайте, украинцы, читайте. Все, кто блеет о том, что "не все там такие". Это их будущий либеральный фюрер. Новой прекрасной России будущего. Для которого вы — просто раскольники. Живые приходы РПЦ. Дустом. Только дустом. Без разговоров. Стену. Ров. Крокодилов. Пулемётные вышки. Галоперидол. Рейх будет кристально чистым. За что вы нас так не любите..."

Тем не менее Навальный не удержался и продолжил полемику в комментариях — благо туда пришёл другой известный российский либеральный журналист — перебравшийся в Киев Айдер Муждабаев. В следующем твите Навальный решил продолжить полемику с украинскими националистами, указав на вечную проблему сетевых дискуссий с ними, которая сводится к выяснению правильности написания предлогов к названию страны — "на Украину" или "в Украину". Муждабаев, впрочем, сарказма Навального не понял и прямо заявил, что оппонент является "имперским дятлом".

"Это потому что ты, имперский дятел, больной на всю голову русским шовинизмом, расистским неуважением к украинцам, так ничего и не понял".

Следует отметить, что проблемы с профильной либеральной аудиторией у основателя ФБК возникали и ранее — так летом нынешнего года феминистское сообщество возмутилось тем, что Навальный назвал женщин "телочками" — несмотря на то что слово это прозвучало в контексте поздравления собственной супруги с днём рождения. Однако если взглянуть на поведение Навального и его высказывания ретроспективно, то, помимо "коррупционеров", для него чуть ли не самыми главными врагами выступают журналисты. Так, например, в ходе одной из своих так называемых "предвыборных поездок" в Волгоград Навальный в беседе с местными журналистами назвал их "проститутками".

Но и это ещё не всё — наиболее эпичная словесная битва развернулась между Навальным и редакциями ведущих деловых изданий страны после публикации одного из летних расследований ФБК. Разозлившись на РБК, "Ведомости" и "Коммерсант" за то, что они не опубликовали новости о расследовании, Навальный, к примеру, назвал редакцию "Ведомостей" "сборищем трусливых мурзилоидов". После этого даже многие либеральные журналисты высказались в контексте того, что оппозиционеру бы не мешало держать язык за зубами и не лезть в медиасферу, фактически выступая каким-то цензором и надзирающим над "прогрессивными СМИ" с правом решать, что им писать и в какой тональности.

Все эти кейсы, на самом деле, демонстрируют нарастающее раздражение Навального и его команды тем фактом, что сакрализованный образ бескомпромиссного "борца с коррупцией" уже приелся многим на либеральном политическом фланге. У него нет новых и оригинальных мобилизационных для сторонников идей, нет и новой, пригодной для СМИ фактуры. Вялое брюзжание в соцсетях и какие-то потуги родить новые "расследования", неумение держать себя в руках и вести себя как политик (коим Навальный хочет себя презентовать публике), а не как хайпожор-блогер оборачиваются тем, что даже в собственной тусовке фигура Навального, иных чувств, кроме отторжения и брезгливости, вызвать не может.