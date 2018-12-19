Не "умное голосование". Как Навальный на персональных данных погорел

Сегодняшнее решение Таганского суда города Москвы, поддержавшего иск Роскомнадзора о блокировке доступа к регистрации на портале так называемого "Умного голосования" оппозиционера Алексея Навального, даёт прекрасную возможность посмотреть, как его команда следует принципам элементарного профессионализма, о чём он ранее говорил.

Этот разговор важен в контексте постоянно возникающих в оппозиционной среде обвинений в адрес властей о том, что те или иные запреты и судебные решения якобы вызваны стремлением запретить проявления оппозиционной деятельности, которую государство будто бы очень сильно боится и зверски репрессирует.

Иск Роскомнадзора основан на материалах юриста и общественного деятеля Ильи Ремесло, который, собственно, первым и заметил, что в ходе регистрации пользователя на портале "Умного голосования" Навального нарушались все мыслимые и немыслимые требования отечественного законодательства, касающиеся защиты персональных данных. И, чтобы не попасться на удочку громогласных утверждений несистемных оппозиционеров о том, что власть и "Единая Россия" так испугались навальновского "Умного голосования", давайте рассмотрим по пунктам претензии, высказанные в расследовании Ильи Ремесло и подтверждённые сегодня в Таганском суде Москвы.

Как заметил юрист, изначально на сайте "Умного голосования" вообще не было никакого соглашения об обработке персональных данных, что прямо противоречит соответствующему российскому законодательству. Любой гражданин России, хоть раз сталкивавшийся с каким-нибудь государственным (или негосударственным) сервисом, предполагающим минимальную обратную связь и регистрацию, помнит, что в обязательном порядке подписывает бумагу или даёт другим способом согласие на обработку персональных данных. В электронном виде процедура схожа и предполагает наличие соглашения на сайте и необходимости подтвердить действия (как правило, поставив галочку в чек-боксе). Но Навальный и его великие айтишники на это всё плевали и в первоначальном варианте своего сайта под проект "Умного голосования" вообще не озаботились такой "мелочью".

После того как на отсутствие соглашения начали обращать внимание, сайт быстренько подрихтовали и соответствующий раздел появился. Вот только оказалось, что операторов персональных данных в новом соглашении вдруг стало два — это некое ООО "Страна приливов" и, что самое смешное, фонд "Пятое время года". Этот фонд имеет давнюю и печальную историю: прославился он тем, что через него Волков и Навальный оформляли свою региональную сеть и оплату штабов его фейковой "президентской кампании". Фонд в итоге был ликвидирован в начале года по иску Минюста за то, что осуществлял незаконные денежные проводки и финансировал региональную сеть штабов Навального, что не соответствовало его заявленной уставной деятельности. И вот теперь ликвидированный фонд вновь "оживает" и становится оператором персональных данных.

Но и это ещё не всё. Оказалось, что заявленное в качестве оператора персональных данных ООО "Страна приливов" не имеет права собирать данные пользователей, так как в силу специфики такое право у него есть только в отношении покупателей товаров, поскольку именно на это ООО оформлен магазин мерча Навального. То есть оба оператора ПД — и фонд "Пятое время года", и ООО "Страна приливов" — не имеют законных оснований для хранения и распоряжения персональными данными участников "Умного голосования".

Собственно, уже этого, как отмечает Ремесло, было бы достаточно для блокировки сайта, однако есть и ещё пара нюансов. Так, из текста оферты следует, что относится она только к сайту 2019.vote, в то время как адрес её фактического размещения 2019-vote.com. Нет на сайте и регламента обработки персональных данных.

Отсюда и следует абсолютная обоснованность иска РКН и соответствующее решение суда, принятое сегодня.

Удивительно другое: каким образом получилось так, что структура, которая только официально, по собственным отчётам, собрала за 2017–2018 годы чуть ли не 400 миллионов рублей пожертвований, не смогла оформить какие-то базовые буквально документы. А разгадка всей истории с якобы "гонениями" на проект Навального заключается в том, что сам основатель ФБК и его окружение на самом деле никакой задачи победить или как-то насолить "Единой России" и не ставили. Они прекрасно понимают, что, если по настоящему запустить проект, сделать всё правильно и без намеренно внедрённых ошибок, провал итогового голосования за любой второй номер будет означать дискредитацию для всего проекта. А он нужен, очень нужен Навальному для обеспечения бесперебойного потока пожертвований от своей паствы.

Давайте вспомним, что все его предыдущие призывы голосовать против или поддерживать кого угодно, только не единоросса, в конечном итоге приводили лишь к росту голосов за правящую партию. Вот и закладываются в документы и процедуры очередного проекта своеобразные "пасхалки", чтобы самим гарантированно сорвать процесс и потом выйти к своему активу с правдоподобной версией того, как власти опять их "испугались" — а значит, нужно поднапрячься ради будущего и ещё активнее засылать на счета Навального финансовые пожертвования на "борьбу с коррупцией". В деле основателя ФБК главное ведь не результат, главное — процесс. Процесс сбора денег за счёт оболванивания созданной им секты свидетелей Навального.