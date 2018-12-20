Страна готова к прорыву. Владимир Путин подвёл итоги года

Завершившаяся 14-я по счёту традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина хоть не побила рекордов по продолжительности и количеству вопросов, тем не менее стала одним из наиболее содержательных в смысловом плане общественно-политических событий, завершающих год.

Сам президент Путин в качестве важнейших событий назвал прошедшие президентские выборы, а также чемпионат мира по футболу — и эти два события отражают ключевые внешне- и внутриполитические вехи в развитии страны. Пройдя через завершение большого федерального электорального цикла, страна получила возможность сосредоточиться на реализации наиболее масштабной программы экономической модернизации и повышения статуса и роли России в мировых цепочках технологического развития. С другой стороны, несмотря на объективное ухудшение внешнеполитической конъюнктуры, Россия, образцово проведя, по признанию всех наблюдателей, главное футбольное событие года, продемонстрировала готовность активно взаимодействовать с миром.

Экономика

Впрочем, основу стабильного и поступательного развития страны и общества, безусловно, составляет экономика — и именно с неё начал своё общение с журналистами президент Путин. В первую очередь глава государства обратил внимание на рост объёма ВВП, который, по оценкам правительства, вырастет по итогам года на 1,8%. Будут улучшения и по индексам промпроизводства, на чём президент остановился особо.

— Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Если в прошлом году рост составил 2,1 процента, за январь–октябрь текущего года — 2,9, по итогам года прогнозируется 3 процента. При этом обрабатывающие отрасли производства растут чуть быстрее — 3,2 процента. За три квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1 процента. Растут грузооборот и объёмы розничной торговли — плюс 2,6 процента. Повышение потребительского спроса, конечно, заметно. Это положительный фактор.

Президент указал также и на рост реальных располагаемых доходов населения, цифра хоть и не так велика, как хотелось бы, но тем не менее тренд обозначен — по итогам года рост составит порядка 0,5%. При этом гораздо существеннее улучшатся показатели по заработной плате — по итогам года рост составит порядка 7%. Эти обнадёживающие цифры в течение пресс-конференции вызывали неоднократные вопросы журналистов на тему обоснованности приводимой президентом и экономическим блоком правительства статистики.

Журналисты, в частности, ставили под сомнение показатели по росту доходов и реальной инфляции. Владимир Путин на эти вопросы справедливо замечал, что усреднённые показатели не могут, конечно, отражать повсеместное улучшение благосостояния во всех социальных группах и по всем регионам. Однако глава государства указал и на имеющиеся объективные косвенные показатели повышения благосостояния. Так, к примеру, по итогам года зафиксировано увеличение авиаперевозок по зарубежным направлениям на 44%, по внутрироссийским направлениям — в районе 20%. Растут объёмы железнодорожных перевозок, а также отгрузки по морскому и речному транспорту.

Однако никакого устойчивого роста, основанного на ненефтегазовых доходах, невозможно достичь без качественного рывка в технологическом плане — и именно в этом состоит ключевая идея, заложенная в национальные проекты, на которые суммарно выделено более 20 триллионов рублей, а ещё 6,5 триллиона определено на развитие инфраструктуры. Президент особо подчеркнул, что споры и возможная критика путей достижения целевых показателей вполне допустимы в рамках конструктивной работы по их реализации. Однако тем, кто считает, что цели технологического рывка недостижимы, придётся освободить занимаемые должности, а на их места придут "оптимисты", готовые реализовывать национальные проекты.

Отвечая на экономический блок вопросов участников пресс-конференции, президент весьма подробно остановился на поддержке отечественной промышленности. Один из профильных вопросов был задан журналистом из Вологодской области, который поинтересовался судьбой отраслевой науки в сфере льноводства. Президент при этом расширил контекст и указал на большую помощь, которую оказывает государство отечественной обрабатывающей промышленности.

— Именно поэтому мы и наметили целый ряд программ, связанных с поддержкой отдельных отраслей производства. И в целом до 2024 года она составит 1 триллион 376 миллиардов рублей, причём по отраслям, это касается и лёгкой промышленности, касается авиации, это касается ОПК, это касается других отраслей. У нас по основным отраслям отработаны отдельные программы. На следующий год на эти цели будет направлено 450 миллиардов рублей, через год — 450–470. Вот такие показатели, такие цифры. Общий объём — 1,376 миллиарда рублей.

Если говорить о предпосылках роста, то особый интерес представляет реплика президента в ответ на вопрос о росте НДС и в целом налогового бремени, особенно применительно к регионам. Президент подчеркнул, что проблема повышения НДС на самом деле куда более сложная и комплексная. Принятое решение о повышении НДС связано в первую очередь с балансировкой бюджета и направлено на предупреждение шоков на внешних рынках и их влияния на российскую экономику. Во время глобального экономического кризиса 2008–2009 годов ненефтегазовый дефицит составлял порядка 13%, к настоящему времени он сократился до 6,6%, и именно в этом состоит залог стабильности всей экономической системы страны.

— Это очень важный показатель устойчивости экономики Российской Федерации. Так вот, повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель ненефтегазового дефицита. Это первое обстоятельство. Второе. Во многих странах 20 и даже больше процентов НДС. У нас тоже он был выше, мы понизили, а потом вернулись сейчас к 20. Но так называемая эффективная ставка НДС на самом деле в целом в экономике будет меньше, чем 20 процентов, потому что мы сохранили практически все льготы: льготы по производству лекарств, льготы по производству детских товаров и так далее, и для IT-компаний много всяких льгот сохранено. Поэтому эффективная ставка будет меньше.

Санкции и доллар

Впрочем, с устойчивостью российской экономики теснейшим образом связан и санкционный вопрос, который в ходе прошедшей пресс-конференции поднимался неоднократно. Если говорить в целом, то президент Путин подтвердил крайне разумное и рациональное отношение российского руководства к вопросу санкций. Они расцениваются прежде всего как элемент нечестной конкурентной борьбы Запада и США в первую очередь со своими геополитическими соперниками. При этом глава государства крайне скептически оценил вклад собственно самих санкций в экономический спад 2014–2015 годов. Президент привёл данные американского Министерства финансов, согласно которым санкции ответственны лишь за одну треть экономического спада, остальное приходится на падение цен на основные российские экспортные товары (в основном углеводородное сырьё).

Другим важнейшим вопросом, касающимся экономической проблематики, стал вопрос о дедолларизации и расширении зоны использования рубля в экономических расчётах на постсоветском пространстве. Президент отметил, что доля рубля постепенно возрастает и во взаимном товарообороте, к примеру, с Белоруссией, объём использования рубля достигает 60%. При этом, по данным МВФ, доля доллара в мировой торговле снижается — однако для России этот показатель находится на высоком уровне, составляя 69%. И это связано в первую очередь с тем, что основные российские экспортные товары — нефть и газ — торгуются на мировых сырьевых биржах именно за доллары, которые неизбежно проходят через американскую финансовую систему.

Глава государства указал на то, что позиционирование рубля в качестве резервной валюты будет зависеть от уменьшения волатильности его курса, создания соответствующей финансовой инфраструктуры, а также снижения инфляции.

Социальный вопрос

Переходя к социальному блоку вопросов, необходимо сделать общее замечание относительно тональности ответов президента Владимира Путина на соответствующие вопросы. Во многом она определяется вопросом одного из журналистов про возможность реставрации социализма в нашей стране. Президент чётко дал понять, что восстановления уравнительной и крайне расходной экономической модели социализма, безусловно, не будет, при этом российское государство будет идти по пути улучшения здравоохранения, образования, других аспектов социальной политики.

Не могли журналисты обойти вопрос о реформе пенсионного законодательства, которая после широкой общественной дискуссии и целого ряда фундаментальных поправок была в итоге принята парламентом и подписана президентом в этом году. Владимир Путин вновь подчеркнул, что в начале 2000-х годов его позиция действительно основывалась на неприятии повышения возраста выхода на пенсию. Так как для того времени это бы непосильной ношей легло на плечи граждан. В настоящее время реформа назрела — впрочем, можно было откладывать её ещё на 5–7 лет, денег бы хватило. Однако затем всё равно пришлось бы её проводить, причём в гораздо более жёстких условиях.

— Дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится всё меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается. Да, пять-семь лет будем жить спокойно. Но пройдут эти пять-семь лет, и страна будет вынуждена это сделать. Но уже придётся делать это резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин.

Права человека

Другим важнейшим блоком вопросов, касающихся, скорее, сферы общественного сознания, стали вопросы о гуманизации системы ФСИН, а также проблематика наказаний и задержаний по антиэкстремистским статьям. Президент отметил как важность соблюдения гарантий права на свободу самовыражения, так и важность поддержания в обществе патриотических настроений — именно патриотизм в широком смысле Путин назвал в качестве национальной идеи. Глава государства также отметил, что современная российская молодёжь, причём во всех возрастных группах и профессиональных направлениях, достойно защищает честь страны.

— Когда мне говорят о молодёжи, я всё время вспоминаю некоторые трагические и героические страницы нашей современной истории. Ну, давайте вспомним роту десантников — 96 человек, парней (19–20 лет), которые прямо чуть ли не со школьной скамьи оказались в Вооружённых силах, 96 человек против двух тысяч. В живых осталось шесть. Почти трое суток бой шёл, несколько раз переходил в рукопашную, дрались лопатами и ножами. Вот герои, вот молодёжь, 19–20 лет ребята. А если взять волонтёров. Их тысячи, просто тысячи. На чемпионате мира, по-моему, работало 35 тысяч волонтёров. А ребята, которые занимаются поисковой деятельностью? Тысячи тоже. Все же молодые люди. И у нас вот этот слой, не прослойка, именно слой, он колоссальной глубины. И это всё молодёжь, это опора сегодняшнего дня и будущего России.

Украинский кризис

Одним из важнейших, если не доминирующим в силу объёма и характера задаваемых вопросов, стал внешнеполитический блок. Президент подробно остановился на украинском кризисе и отдельно несколько раз объяснил позицию России по ситуации с задержанными в ходе керченской провокации украинскими моряками. Ключевое место в российской внешнеполитической парадигме при этом продолжают занимать вопросы взаимоотношений с Соединёнными Штатами, а также ближневосточное урегулирование и сирийская проблематика.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, представлявшего издание УНИАН, по поводу того, что жители Донбасса якобы являются "рабами" России, Владимир Путин указал на преступный характер экономической блокады, установленной киевскими властями в отношении республик Донбасса.

— Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти: ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут, мирные причём. Мирные. Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали, и будем это делать дальше. Потому что попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти, это происходит до сих пор, — обречены на провал.

Что касается инцидента в Керченском проливе и организованной там украинскими военными провокации, глава российского государства отметил тот факт, что все эти события совершались ради одной цели — поднятия рейтинга действующего президента Украины Петра Порошенко, который в результате смог подняться на 2–3 место в предвыборной гонке. В любом случае использование подобного рода авантюристических инструментов для внутриполитических целей, по мнению президента Путина, является угрозой для самого украинского государства и народа.

— Нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею в виду действующего президента. Это плохо. Плохо и для своего народа, и для своего государства.

Другим аспектом продолжающегося тяжелейшего кризиса украинского государства и общества стали события вокруг дарования Константинопольским патриархатом статуса автокефальной церкви отдельным раскольническим структурам на Украине. Президент прямо указал на то, что патриарх Варфоломей действует по указке Вашингтона — так, в частности, по вопросу автокефалии в Киев звонил лично госсекретарь США. Важно указать на одну деталь — Владимир Путин называл Константинопольского патриарха "турецким" или "стамбульским" патриархом, тем самым фактически отказывая ему в праве претендовать на вселенский характер патриаршей власти.

Стратегическая стабильность

Другим важнейшим вопросом стало обсуждение фактического коллапса мировой системы контроля за вооружением — и в первую очередь оружием массового уничтожения. Президент России отметил, что в 2021 году заканчивается срок действия договора СНВ-3 и Россия не видит признаков оживления переговорного процесса по его продлению. США фактически находятся в процессе выхода из Договора об РСМД, что существенно повышает риски для европейских стран, на территории которых могут быть размещены американские ракеты соответствующей дальности.

— По сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений. После выхода Соединённых Штатов из Договора по противоракетной обороне, который — я уже тысячу раз об этом сказал — являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и гонки вооружений, мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО.

Примечательно, что с вопросом о сознательном подрыве системы международных договоров в сфере ракетного вооружения оказался тесно связан вопрос заключения с Японией мирного договора. Дело в том, что никто не может дать гарантий неразмещения на островах Курильской гряды американского военного контингента — даже правительство Японии. При этом на островах могут появиться и элементы позиционного района американской ПРО, которая имеет, по словам Путина, наступательный характер и напрямую увязана с американскими стратегическими ударными вооружениями

— Теперь по поводу возможности Японии принимать участие в этих решениях. Для нас это непонятная, закрытая часть. Мы не понимаем уровня суверенитета Японии при принятии решений подобного рода… губернатор Окинавы против некоторых решений, связанных с укреплением базы и её расширением. Он против, но ничего сделать с этим не может. И люди, которые там проживают, — против. Далеко ходить не нужно, это все опросы показывают, люди на улицу выходят, требуют вывода этой базы. И, во всяком случае, они против того, чтобы укреплять военно-воздушную составляющую американских вооружённых сил, связанных с тем, что там уже есть. Существуют планы укрепления и развития. Все против, но это происходит.

Необходимо отметить, что сквозь все ответы Путина по внешнеполитической повестке — будь то проблема сирийского урегулирования, вопросы, связанные с Афганистаном, взаимоотношения с США и лично президентом Дональдом Трампом — сквозило желание донести до медиасообщества мысль о том, что Россия не проводит агрессивную политику и делает лишь то, что считает справедливым в рамках существующего миропорядка. Россия не стремится к доминированию — но хочет, чтобы с ней считались и чтобы страна занимала достойное место в мировой экономической и политической системе. Именно в этом контексте прозвучал и ответ президента Путина на вопрос о желании мирового господства и контроля за миром.

— Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Это связано с ведущей ролью США в мировой экономике, связано с расходами на оборону — 700 миллиардов долларов с лишним Соединённые Штаты тратят на оборону, а мы — 46 миллиардов. А нас 146 миллионов граждан в России, а в странах НАТО — 600 миллионов, и вы считаете, что наша цель — управлять миром? Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов. На самом деле наша главная цель, цель нашей внешней политики — обеспечить благоприятные условия для развития Российской Федерации, её экономики и социальной сферы, обеспечить безусловное движение вперёд и укрепление нашей страны, внутри прежде всего, для того, чтобы она заняла достойное место на международной арене как равный партнёр среди равных, — сказал президент.