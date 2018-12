Хакеры вместо боеголовок. Пентагон изучит кибервозможности России

В усложняющейся геополитической обстановке на первый план выходят вопросы стратегической стабильности и повышения предсказуемости поведения ведущих мировых держав — прежде всего в плане контроля за оружием массового поражения (ОМП), накопленным в арсеналах. Вместе с тем, как отмечают эксперты, Запад, и прежде всего Соединённые Штаты, демонстрируют признаки понижения порога применения ОМП.

По мере развития антироссийской истерии всё чаще звучат обвинения в "подрывной активности Кремля", а также иных противников США в киберпространстве. В результате американские военные начинают разрабатывать доктрины ответного удара по уязвимым точкам соответствующей сетевой инфраструктуры своих геополитических конкурентов. И хотя никаких технологий точного установления инициатора кибернападения до сих пор не создано, структуры Пентагона планируют исследовать вопрос о возможности приравнять информационные атаки, а также "кампании по дезинформации" к традиционному оружию массового поражения.

Агентство по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency), входящее в структуру Минобороны США, на портале правительственных грантов разместило контракт по подготовке исследования о новых концепциях оружия массового уничтожения. Непосредственным заказчиком будет выступать академия Военно-воздушных сил США. В контракте указывается, что необходимо расширить понятие оружия массового уничтожения и включить в него киберугрозы. Отмечается, что должны быть рассмотрены вопросы потенциальной возможности разрушения систем контроля и безопасности критической инфраструктуры, кражи или нецелевого использования различных пулов "больших данных" (финансовых данных или записей в системе здравоохранения), тайного проникновения и систематического воздействия или привнесения ложных данных для снижения надёжности гражданских и военных систем (упоминается GPS, система частотной координации для сотовой связи, а также системы для измерения трафика в глобальной сети).

Отдельным разделом исследования должны стать вопросы тактики дезинформации с использованием социальных медиа, а также технологии распространения "правдоподобных", но при этом фейковых слухов, созданных с целью "создавать напряжение в политических альянсах, подрывать идеи государственного устройства, ослаблять общественное доверие к чистоте институтов и социальной сплоченности" (strain alliances, divide polities, and undercut public confidence in institutional integrity and social cohesion). В качестве объектов исследования необходимо рассмотреть перечисленные выше тактики нападения в кибератаках, организуемых Россией, Китаем, Ираном и КНДР. А также ответить на следующие вопросы. Как противники могут применить их кибервозможности для поддержки применения летального оружия массового уничтожения? Как противники могут применить свои кибервозможности для подрыва оборонного потенциала США и их союзников в отношении классического оружия массового уничтожения? А также насколько готовы противники США заменить кибероперациями традиционное оружие массового уничтожения.

Важно отметить, что, по данным влиятельной американской газеты The New York Times, Пентагон расширил полномочия Киберкомандования США по части осуществления превентивных хакерских атак и вторжения в иностранные сети из-за якобы вмешательства русских хакеров в выборы американского президента в 2016 году. Так, в частности, отмечается, что для Киберкомандования разработана новая стратегия, подразумевающая регулярную подрывную деятельность в иностранных компьютерных сетях "на грани военных действий".

"Тот факт, что Пентагон повысил статус командования, предоставил возможность практически на каждодневной основе совершать вторжения в иностранные сети с целью нейтрализации хакерских инструментов прежде, чем их применят, свидетельствует о возрастающей роли информационных инструментов в новых стратегических реалиях гибридного противостояния", — говорится в тексте статьи.

Одной из причин изменения поведения в киберпростанстве называют приписываемые России вторжения в американские сети во время президентских выборов 2016 года в США и до них. Внесённым летом в Конгресс США председателем Комитета по разведке Сената США Ричардом Берром законопроектом предполагается утвердить специальную национальную стратегию, направленную на выявление и противодействие "подрывным усилиям Правительства России" в сфере кибершпионажа. В рамках стратегии предлагается разработать специальные меры по противодействию не только кибератакам со стороны России, но и попыткам вмешаться в избирательный процесс в США на федеральном и местном уровнях, а также на уровне отдельных штатов. В стратегию должны быть инкорпорированы предложения государственных секретарей различных штатов, технические меры, включая разработку системы бумажной верификации для автоматизированных машин для голосования, создания безопасных беспроводных соединений.

Также в эту направленную против России стратегию должно быть включено описание механизмов детектирования активности хакеров, действующих по заданию как Правительства России, так и формально негосударственных акторов. При этом в посвящённом России разделе законопроекта сенатора Берра отмечается, что в стратегии необходимо будет предусмотреть раздел, посвящённый контрмерам, включая воздействие на "критически важные участки информационной инфраструктуры российского правительства". При этом предлагается учредить специальный пост в офисе директора национальной разведки США, ответственного за предотвращение киберугроз избирательному процессу в США.

Как отметил в комментарии Лайфу политолог-международник Сергей Михеев, попытки увязать проблему "русских хакеров" с реальным использованием стратегического ядерного потенциала свидетельствуют о необходимости для США "образа врага" в лице России и других стран, бросивших вызов американской гегемонии.

— Все последние годы американцы пытаются оправдать уровень своей реакции на мнимую российскую угрозу. Грубо говоря, им необходимо раздувать видимость российской, так же как и китайской, военной угрозы для того, чтобы оправдывать собственные достаточно экспансионистские действия. То есть США и НАТО с момента распада Советского Союза искали и продолжают искать для себя адекватную угрозу, которая оправдывала бы их доминирование и распространение их влияния по всему миру. На самом деле угрозы такой больше нет после распада Советского Союза. Но её надо выдумать. Некоторое время назад они вернулись к обычной и знакомой теме — это угроза со стороны России, которая вроде бы как правопреемница СССР. Ну и одновременно прибавили к этому еще и Китай. Но поскольку реально никто не угрожает, то они должны всё это как-то обосновывать. Что-то надо придумать. А вот очень кстати оказываются киберугрозы. Реальной угрозы нет — а давайте мы киберугрозу приравняем к военной. И тогда, развивая эту концепцию, заодно внушая это большому количеству обывателей и экспертов, мы получим соответствующую угрозу, оправдывающую наши действия — и политические, и военные, и так далее.