Уже не "последний диктатор". Как Запад вбивает клин между Россией и Белоруссией

Сегодня прошли переговоры между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по наиболее чувствительной проблематике двусторонних отношений. Последние месяцы, недели и даже дни были непростыми для российско-белорусских отношений — с обеих сторон было высказано немало довольно острых оценок состояния процесса интеграции двух наших стран.

Тем не менее, если абстрагироваться от текущих трудностей и недовольства белорусских партнёров условиями сотрудничества по экспортным (прежде всего углеводородным) позициям, становится понятно, что степень взаимосвязанности экономик, а также геостратегическое положение Белоруссии в качестве западного форпоста Союзного государства делает страну очередным кандидатом на включение в создаваемый Западом новый антироссийский "санитарный кордон" в Восточной Европе.

Анализ последних медийных тенденций в западной прессе относительно будущего российско-белорусских отношений, а также оценок и прогнозов, высказываемых крупными аналитическими центрами, позволяет сделать вывод о том, что США и Европейский союз не просто сменили жёсткую риторику, направленную персонально против Лукашенко, но и взяли курс на более активную обработку гражданского общества и медиасреды в Белоруссии. Ставка в ближайшем будущем будет также сделана на активизацию и ресурсную "накачку" националистических движений и организаций.

По крайней мере, так можно трактовать недавний доклад влиятельного британского исследовательского центра Chatham House, посвящённый состоянию гражданского общества на Украине, в Молдавии и Белоруссии. Наибольший интерес представляет как раз белорусский раздел, в котором отмечается, что в Белоруссии имеется некая "уязвимость", трактуемая в контексте сделанного почти четверть века назад выбора "режима" в пользу интеграции с Россией, включая политическую и военную компоненту.

Сетуют британцы и на существенную экономическую и энергетическую зависимость Минска от Москвы, которая после ввода в эксплуатацию строящейся АЭС в Островце станет ещё сильнее. Ключевая опасность для "белорусского суверенитета", впрочем, по мнению британцев, заключается в большей по сравнению с местными СМИ популярности российских медиаресурсов, а также слабом "национальном самосознании" жителей республики. В связи с этим определённые надежды возлагаются на некоторые круги в "местном государственном аппарате", которые якобы обеспокоены "информационной агрессией" со стороны России.

И это крайне важное замечание, которое вкупе с изменившейся тональностью по отношению к Александру Лукашенко в европейских СМИ показывает потенциальные векторы атаки со стороны Запада на российско-белорусский союз. Ставка будет делаться не на тупое силовое и санкционное давление на окружение и лично на президента Белоруссии, а на тактику "пряника", попытку использования националистических элементов в самой стране для стимулирования этого самого "суверенного самосознания". В качестве проблемы у Chatham House указан и русский язык, который якобы способствует распространению идеологии Русского мира, — отсюда можно сделать вывод о том, что закономерным шагом будет увеличение финансирования производства контента с националистическим и "демократическим" уклоном на белорусском языке.

Тут нужно особо оговориться и сказать о том, что ничего плохого для России в расширении использования белорусского языка в Белоруссии, конечно же, нет. Однако нужно понимать, что именно под соусом возрождения "национальных" традиций, культуры и обычаев происходил масштабный процесс отрыва Украины от России.

Мы всё понимаем и воочию видим, куда приводит внешне вроде бы безобидный культурологический процесс. Язык и игры в "особую древнюю культуру", которая чуть ли не Древний Египет и Древний Рим породила — всё это ящик Пандоры, открыв который, очень трудно будет обратно загнать всех этих бесов национальной исключительности и "особости". "Особость" эта, кстати, на постсоветском пространстве всегда заканчивается пещерной русофобией. Впрочем, кому как не британцам знать все тонкости этой технологии, они-то её практиковали сотни лет в разных уголках мира, конструируя калейдоскоп разных "уникальных" народов и придумывая им историю и национальные мифы.

Другим признаком политики "пряника" в отношении белорусского руководства является практически полное исчезновение из лексикона западных медиа, пишущих о Белоруссии, терминов вроде "последний диктатор" — по отношению к Александру Лукашенко.

Просто напомним, что Александр Григорьевич был на протяжении чуть ли не 20 лет самым нерукопожатным на Западе лидером. Однако в прошлом году, к примеру, его вполне официально позвали на саммит "Восточного партнёрства" в Брюссель, причём, как пишет европейская пресса, основным инициатором приглашения была Германия. Лукашенко туда не поехал, но важен сам факт — если ранее президента Белоруссии подвергали персональным санкциям, то теперь зовут и ждут на еэсовское мероприятие на высшем уровне.

Впрочем, 136 миллионов евро от ЕС на проведение институциональных реформ (напомним, целью "Восточного партнёрства" является приближение стран — участников соглашения к европейским стандартам в политике, экономике и правовой системе) Лукашенко всё-таки принял.

В недавнем программном материале авторитетной британской газеты The Independent вообще утверждается, что Кремль чуть ли не в стадии планирования "поглощения" Белоруссии, что можно трактовать как определённый сигнал со стороны Запада в отношении белорусских элит. Эта медийная "пугалка", видимо, имеет своей целью сподвигнуть их на какие-то реальные политические действия. При этом в статье вообще нет стандартных упрёков Лукашенко в "антидемократичности" — он там представлен в образе озабоченного судьбой страны государственного деятеля, борющегося с большим агрессивным восточным соседом.

Как бы то ни было, вывод из всего можно сделать однозначный: Запад, Евросоюз и США, в частности, будут пытаться по максимуму раздувать возможные проблемы в российско-белорусских отношениях, вбивая клинья по целому ряду ключевых вопросов повестки дня — от налогового манёвра и до проблем в культурной и медиасферах. И представляется, что единственным ответом на попытку Запада создать на наших западных границах ещё одно недружественное государство как раз таки и должна стать более глубокая интеграция, более тесное сотрудничество, прежде всего в экономике, сопряжение правовых систем, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, ну и, конечно же, растущая политическая солидарность со стороны Белоруссии. Без этого общее будущее наших братских народов невозможно.