США собрались использовать спортсменов для продвижения своих ценностей

Завершающийся год был отмечен дальнейшим ухудшением российско-американских отношений, что вылилось в непрекращающуюся санкционную спираль угроз и нарастания взаимного недоверия. Уже практически всем стало понятно, что все эти фантасмагорические планы по "изменению поведения России" не способны поколебать решимость российского руководства отстаивать внешнеполитический курс страны и её суверенитет. И именно в прошлом году мы, собственно, и увидели активизацию курса США и их союзников в применении методик "мягкой силы" — причём как внутри России, так и на постсоветском пространстве, в зоне жизненно важных интересов нашей страны.

Увеличение финансирования подконтрольных средств массовой информации, бесконечные программы по обучению "гражданских активистов" методикам "демократического транзита", а также идеалам толерантности и уважения к правам меньшинств (как бы смешно и бредово всё это ни звучало на фоне поддержки людоедского русофобского режима на Украине). Но, кажется, Госдепартамент США решил переплюнуть сам себя, поскольку намерен взяться за программирование на "правильное поведение" представителей ещё и спортивного сообщества.

На портале государственных грантов Правительства США обнаружилось прямо-таки чудесное свидетельство неистощимой фантазии госдеповских "демократизаторов". Бюро по образовательным и культурным обменам Госдепа США решило запустить специальную программу так называемой "спортивной дипломатии", в рамках которой предполагается организовывать визиты и обучение в США представителей "перспективной спортивной молодёжи", а также представителей тренерского корпуса.

При этом указывается, что в участниках программы будут развивать "лидерские качества, а также прививать ценности толерантности и способствовать развитию позитивного вклада в своих родных странах после возвращения домой". Вы знаете, мы тут в России люди довольно ретроградные и, может быть, даже олдскульные, но, в отличие от "продвинутого" Запада и США, в частности, считаем, что ключевая польза от спортсмена состоит вовсе не в его отношении к толерантности, правам меньшинств или демократическим ценностям. Это, простите, опционально. Спортсмен должен заниматься спортом и приносить победы своей (это важно!) стране, так же как художник должен рисовать, а певец — петь.

Попытка привнести иностранным государственным ведомством в спортивную среду какие-то "ценности", что, кстати, открыто декларируется в документах гранта Госдепа, есть не что иное, как формирование пула подконтрольных себе лидеров общественного мнения на определённой территории. И лидеры эти уже задачи начинают выполнять совершенно специфические и крайне далекие от их первоначальной профессиональной ориентации.

Как уже отмечалось выше, особо отмечается, что "программы в рамках спортивной дипломатии являются важным инструментом в продвижении целей внешней политики Соединённых Штатов", причём на евразийском пространстве в программе предполагается отбор и участие спортсменов из Армении, Украины, Азербайджана и Белоруссии. Так и представляешь себе, как "добрые" дяденьки, сидящие за тысячи километров в своих уютных офисах в Вашингтоне, будут придумывать, как бы подсобить спортсменам из Белоруссии или Армении в их (внезапно!) стремлении к демократии и более справедливому общественному устройству.

На самом деле перед нами, конечно же, классическая и не последняя в своём роде операция по созданию пула лояльных США "гражданских активистов", которая проводится в данном конкретном случае под прикрытием программы "спортивной дипломатии". В связи с этим возникает вопрос о том, как реагировать на такое "мягкое" вторжение в дела суверенных государств, и тем более в странах, которые непосредственно граничат с Россией и относятся зачастую к числу наших ближайших союзников.

Следует признать определённую элегантность такого рода программ Госдепартамента и понимание их стратегами долгосрочной значимости создания сетей влияния. Вся активность подобного рода происходит где-то на грани легального поля, и зачастую с формальной точки зрения предъявить американским подрядчикам из числа НКО на местах нечего. Мало того, любые попытки суверенных государств даже не просто поставить под контроль, а хотя бы взглянуть на внутреннюю кухню подобного рода организаций, финансируемых за счёт Госдепа, натыкаются на соответствующую медийную реакцию.

С одной стороны начинает звучать многоголосый хор разного рода либеральных экспертов, которые принимаются рассказывать про вторжение государства в сферу гражданского общества. А с другой стороны такие же комментаторы, но, как правило, на просторах соцсетей скоординированно продвигают тренд на высмеивание любой попытки объективно разобраться в каналах финансирования Госдепом НКО на постсоветском пространстве. Тема вышучивается, сама постановка вопроса объявляется "топорной кремлёвской пропагандой", общественности говорят — не переживайте, всё это бред, не думайте, вам желают добра, главное — верьте в "демократический процесс".

Но проблема-то куда глубже и восходит к фразе о том, что если не кормить свою армию, то рано или поздно придётся кормить чужую. Мы прекрасно видим, как иностранные правительства финансируют у нас буквально под боком целые сегменты НКО — видимо, механизмы подготовки политических по сути кадров для будущих полуколониальных администраций в составе нового "санитарного кордона" у границ России.

Но где в этой парадигме наша активная, наступательная политика в области "мягкой силы"? Да, с культурными центрами и конкурсами стихов имени Пушкина у нас всё нормально. Но нет никакой осмысленной стратегии по перехвату повестки и созданию ориентированных на себя сегментов общественности хотя бы на постсоветском пространстве. И тут нужно кардинально менять подходы, иначе даже в странах, которые являются нашими ближайшими союзниками, нам уже в очень скором времени придётся столкнуться с целой плеядой подготовленных американцами и европейцами общественных и политических деятелей.