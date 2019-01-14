Эскадроны Госдепа. Как США будут готовить спецподразделения на Украине

Формирование полностью подконтрольных себе правоохранительных органов в странах, подвергшихся принудительной "демократизации", всегда являлось для Соединённых Штатов принципиально важной целью. Наиболее ярким примером практически тотального подчинения всей государственной машины иностранному влиянию является современная Украина, чьё военно-политическое существование невозможно без постоянной помощи и финансового содействия её иностранных кураторов и, прежде всего, профильных структур Соединённых Штатов.

Следует отметить, что в медиапространстве более известна помощь украинским вооружённым силам по линии НАТО и Пентагона, направленная по большей части на обеспечение логистических возможностей ВСУ, повышение их обеспеченности современными средствами связи, а также поставка в войска отдельных видов вооружения — наиболее известным из которых является широко разрекламированный противотанковый комплекс "Джавелин". Вместе с тем военно-политическое воздействие Вашингтона на Украину простирается гораздо глубже в плане подготовки конкретных подразделений в гражданских секторах, в рядах Национальной полиции, Госпогранслужбы, а также в новых специализированных подразделениях Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как следует из данных профильного портала государственных закупок правительства США, Бюро по противодействию наркотикам и связям с правоохранительными органами Госдепартамента США разместило тендер на закупку большого перечня нелетального вооружения для организации тренировок и обучения специальных сил украинской полиции и Национального антикоррупционного бюро.

В тендере отмечается, что целью программы является "всесторонняя подготовка специальных подразделений украинских правоохранительных органов для проведения операций, превышающих стандартные возможности полиции, пограничной охраны и оперативных подразделений уголовного розыска". Помимо того, в описании программы подготовки указывается, что "украинские партнёры Бюро запрашивают содействие в поддержке их программ подготовки, включая сценарии применения огнестрельного оружия при проведении спецопераций и соответствующую тактику". При этом особо подчёркивается, что силам спецназначения Нацполиции и НАБУ для максимальной эффективности необходимо пройти усиленную подготовку для развития "психомоторных навыков в специальных силовых сценариях".

Для целей подготовки Госдеп собирается закупить для нужд украинских спецподразделений 146 штук тренировочных пистолетов G17 T FX-FOF (точная копия Glock), 320 тысяч патронов 9 мм в специальных картриджах к ним. Также планируется закупить 18 штурмовых комплектов Pelican Storm iM2200 Case (каждый комплект предназначен для транспортировки 12 снаряжённых пистолетов и 12 магазинов к ним), 215 специальных шлемов FX 9003, а также 215 комплектов защиты паховой области FX Groin Protector. Ещё планируется закупить 200 комплектов Simunition 5.5 6mm Bolt Conversion Kit (специальные насадки для американских автоматических винтовок M16/AR-15/M4, превращающих их в нелетальное оружие). Также будет закуплено 30 комплектов UTM Sig Sauer 516 MMR, тоже предназначенных для установки на стрелковое вооружение для перевода его в нелетальный вариант для целей последующей тренировки отрядов спецподразделений в условиях, приближённых к боевым.

Следует отметить, что на Украине действует целый ряд смежных программ по усилению боеспособности как различных спецподразделений, так и частей регулярной армии. Так, буквально в конце прошлого года структуры Пентагона собрались профинансировать поставки на Украину целой линейки автомобильной техники для того, чтобы "солдаты армии США имели логистические возможности на территории Украины для реализации совместных миссий в специализированном тренинговом центре под Львовом и на всей территории Украины".

В контракте подчёркивается, что он должен "обеспечивать решимость союзников США в исполнении взятых на себя обязательств в регионе". Всего, судя по приложенному списку необходимых автомобилей, для Сухопутных войск Соединённых Штатов на территории страны необходимо будет поставить порядка 45 единиц различной автомобильной техники высокой проходимости, приспособленной для перевозки вооружённого персонала и транспортировки различных грузов. Срок начала мероприятий определён как январь — март 2019 года.

Примечательно, что Соединённые Штаты также активно участвуют в строительстве военной инфраструктуры на Украине и тренируют украинских военных. При поддержке Пентагона идёт возведение оперативного центра ВМСУ в Очакове, идут строительные работы в Одессе, финансируются украинские военно-воздушные части в Николаеве, на Западе Украины, во Львовской области, активно функционируют Яворовский полигон и ряд других вспомогательных площадок. Всё это свидетельствует о том, что натовские и в первую очередь американские военные создают на Украине инфраструктуру для быстрой переброски и развёртывания собственных воинских контингентов.

Если же говорить об упоминавшемся Бюро по делам правоохранительных органов и противодействию наркотикам, то эта структура Госдепартамента ранее также выделяла средства на финансирование украинских спецподразделений.

Так, бюро, в частности, размещало тендеры на закупку специализированного оборудования, средств связи, униформы и автомобильной техники для нужд спецподразделения Национальной полиции Украины "Корд", а также тактического подразделения патрульной службы "Тор" и спецподразделения Госпогранслужбы Украины "Дозор". Примечательно, что для "Корда", "Дозора" и "Тора", как следует из технического задания тендера, Госдепартаментом США закупается также специализированное гидравлическое оборудование в тактической компоновке для вскрытия дверей, тактические газовые резаки для проникновения в помещения, а также штурмовые комплекты с ручными гидравлическими помпами с максимальной силой давления до 5,5 тонны.

При этом для украинских пограничников Госдепартамент недавно закупал также крайне специфическое оборудование. Американское внешнеполитическое ведомство приобрело для Госпогранслужбы Украины специальные системы поддержки флотации — экипировку для водолазов, которая обеспечивает плавучесть на определённых глубинах. Всё это происходит на фоне резкого обострения обстановки в Азовском море и в целом на восточных границах Украины и примыкающей к России акватории Чёрного моря.

Напомним, что, согласно внесённому и одобренному в Комитете по ассигнованиям Конгресса США законопроекту о финансировании бюджета Госдепартамента для нужд иностранных операций Правительства США на 2019 финансовый год в бюджете США на украинском направлении была предусмотрена большая, чем изначально планировалось, сумма ассигнований — порядка 250 миллионов долларов. Средства будут выделены на укрепление обороноспособности Украины, в частности, деньги пойдут на летальное оружие оборонительного характера. Также говорится и о том, что в проекте закона увеличена смета помощи Украине по линии Госдепа США и смежных агентств до 441 миллиона долларов — что больше финансовой поддержки, которая оказывается Украине в течение 2018 года. Суммарно в итоге Украине выделят порядка 700 миллионов долларов (что на 70 миллионов долларов больше, чем в прошлом году).

Президент Центра стратегических коммуникаций политолог Дмитрий Абзалов отметил в этой связи, что активизация американских инструкторов на территории Украины может свидетельствовать о том, что западные кураторы киевских властей готовятся к организации новых провокаций на прилегающих к России территориях:

— Американские "коллеги" и так фактически занимались тем, что финансировали специальные подразделения Украины. Я напоминаю, например, что СБУ непосредственно контактировала с представителями ЦРУ. Также напоминаю, что значительная часть вооружения, представленного в украинских войсках, это вооружение советского образца и частично собиралась по складам стран — членов НАТО из Восточной Европы.

Также необходимо отметить, что не только американские "коллеги", но и британские "друзья" занимаются тренировкой не только представителей специальных подразделений, но и кадрового состава ВСУ Украины. Также американцы и британцы активно участвуют в тренировках так называемых националистических "добробатов", они тренировали, например, "Азов".

Также необходимо отметить, что иностранные инструкторы были замечены в том числе и в Мариуполе — и с точки зрения безопасности в регионе это, конечно, большая проблема. Отдельная сложность в контексте безопасности российских границ связана со спецподразделениями в нашем понимании аналога ГРУ. Речь идёт о Главном управлении разведки Генштаба ВСУ, которому подчиняются силы специальных операций, именно эта организация готовила диверсионные вылазки в Крыму с отходом обратно, нельзя исключать, что американские инструкторы занимаются подготовкой и в этих подразделениях, что также подрывает стабильность вблизи наших стратегических зон интересов. Именно поэтому различные тренинговые программы — это фактически попытка формализовать присутствие американских структур на территории Украины и официально добавить им финансирование. И интересно, а на какие это всё происходит деньги, так как в бюджете США это всё вроде бы не значилось, фигурировали только деньги на закупку вооружения. И непонятно, с какой стати американские налогоплательщики платят за странные операции, которые происходят на неизвестных территориях и в далёких странах.