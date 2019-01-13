Пустое дело. Почему США режут бюджет на пропаганду в России

Намедни в соцсетях и телеграм-каналах довольно широко обсуждался один крайне примечательный факт, связанный с бюджетным запросом ключевого американского правительственного пропагандистского агентства BBG (или USAGM, как оно недавно стало по-новому называться). Эта структура, напомню, занимается общей координацией и управлением целым рядом финансируемых правительством США средств массовой информации, включая "Радио Свобода", "Голос Америки" и пул смежных медиаактивов, включая и несколько телеканалов. И тут выясняется, что в бюджетном запросе Совета управляющих по вопросам вещания на 2019 год расходы на финансирование русского сегмента того же "Голоса Америки" пусть и незначительно, но будут урезаны, сократятся и расхода на "Радио Свобода" (с примерно 6,7 до 6,3 миллиона долларов).

При этом наибольшее сокращение в бюджете USAGM планируется на долю русскоязычного телеканала "Настоящее время", ассигнования на него будут сокращены почти в два раза — с 10,1 до 5,3 миллиона долларов. Это довольно существенное сокращение, которое для любого СМИ весьма болезненно и, как правило, является свидетельством недовольства владельцев актива тем, насколько успешно выполняются поставленные ими KPI. Нам же эта ситуация интересна тем, что речь идёт о конгломерате финансируемых правительством США пропагандистских медиа, задачами которых (что вполне официально, прямо в их уставных документах и руководствах по развитию написано) и единственным смыслом существования являются "противостояние кремлёвской пропаганде" и "продвижение американских ценностей" как по всему миру в целом, так и на постсоветском пространстве в частности.

Однако если посмотреть хотя бы парочку сюжетов того же "Настоящего времени" (некоторые из них, кстати, вполне неплохи с чисто сюжетно-постановочной и визуальной точки зрения) или почитать заметки на портале "Радио Свобода", то буквально в глаза бросается поразительно низкий уровень собственно журналистского контента. У "Голоса Америки" ситуация чуть получше, так как там много просто дублированных внутриамериканских новостей и нет такого зубодробительного пропагандистского треша, как на "Свободе" и в аффилированных структурах. Подбор спикеров, тематическая повестка, крайне далёкая от реалий внутренней политики России, использование каких-то настолько советских по агитпроповской натуре оборотов и сравнений наталкивает на мысль о том, что вся эта братия, долгие годы живущая на средства американских налогоплательщиков, довольно серьёзно дисквалифицировалась. С точки зрения банального аудита эффективности держать такую ораву в редакциях на зарплате просто бессмысленно, и поэтому урезание бюджетов выглядит довольно логично.

Есть, впрочем, по трезвому размышлению, и ещё один аспект во всей этой истории, который заставляет задуматься. По таким косвенным признакам, как анализ бюджетных проектировок Госдепа, Агентства США по международному развитию и Совета управляющих по вопросам вещания, можно заметить, что собственно пропагандистский трек противостояния с Россией Соединённые Штаты начинают медленно, но верно отодвигать на второй план. Нет, безусловно, повестка борьбы с "кремлёвским влиянием" на политические процессы в Европе и по всему мир остаётся, равно как и повестка пропаганды демократических ценностей, — от этого отказаться не могут даже прагматичные республиканцы и альт-райты, группирующиеся вокруг Трампа. Тем не менее из-за топорных внешнеполитических действий США по всему миру, из-за санкционной спирали вокруг России и неспособности признавать наличие у других стран собственных зон жизненных интересов Соединённые Штаты за последние лет 10 окончательно растеряли остатки самого важного их пропагандистского потенциала, который состоял в привлекательности и универсальности либеральных идей. Ведь для того, чтобы пропаганда более-менее эффективно работала, тем более на чужую аудиторию с другими культурными и ментальными установками, такую как граждане России, необходимо иметь хотя бы приблизительное соотнесение агитационных приёмов и клише с реальностью.

Понятно, что в условиях инфовойны реальная жизнь и её медийная картинка всё сильнее расходятся, но всё-таки какое-то соответствие должно быть. Декларируешь уважение к чужому суверенитету (например, Украины или Грузии) — но пример Косова из объяснительной модели выпадает. Рассказываешь всем про эффективную глобальную либеральную экономику — но при этом сам вводишь запретительные пошлины и жёстко, на государственном уровне прессуешь чужие компании (вспомните кейс с арестом финдиректора китайской Huawei). Рассказываешь всем про уважение прав человека — но при этом сам бомбишь несчастных йеменцев, иракцев и сирийцев, а некоторых хватаешь и тащишь в Гуантанамо и там пытаешь до смерти. А поскольку в мире сопротивление гегемонии ширится, то ширится и осведомлённость людей обо всех этих проделках дяди Сэма. Флёр пропаганды уже не действует, никакая накачка интернет-ресурсов не помогает.

И это ставит в повестку дня на самом деле крайне важный вопрос.

Вопрос этот заключается в том, куда же в итоге будет перенесён фокус "гибридных" подрывных операций на информационном фронте. Ведь не бросят же США этим заниматься, иллюзий на этот счёт питать не стоит. Будет ли это тайное спонсирование внешне совершенно "независимых" СМИ или создание таковых? Или инвестирование в социальные сети и соответствующие паблики, их выкуп и последующее мягкое и постепенное перепрофилирование? А, возможно, американское финансирование более активно пойдёт на платформы в мессенджерах? В любом случае можно отметить, что традиционные пропагандистские инструменты всё больше и больше теряют свою эффективность и наши геополитические соперники, безусловно, это понимают и будут инвестировать в новые медийные платформы — расслабляться в любом случае не стоит.