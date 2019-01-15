Бойся Кремля. Как в США русофобию запускают в университеты

По мере раскручивания антироссийской медийной спирали на Западе и в Соединённых Штатах в первую очередь проблема противодействия "гибридной угрозе", якобы исходящей из Кремля, становится не только перманентной темой в средствах массовой информации, но и обретает новую жизнь в стенах академических институтов и организаций.

На наших глазах происходит становление нового антироссийского дискурса, облекаемого в различные теоретические конструкции типа "троллей", "вмешательства в американские выборы", "гибридного противостояния". И дискурс этот начинает оформляться в виде одного из системных направлений всего внешнеполитического курса Соединённых Штатов. Причём не только непосредственно на российском направлении, но и в отношении собственной внутриполитической повестки. Как иначе объяснить введение в образовательный процесс в одном из старейших и уважаемых университетов США — Джорджтаунском — специального курса по борьбе с "гибридной угрозой", исходящей от России.

Как отметили российские пользователи соцсетей, в Джорджтауне будут с нынешнего года преподавать специальный курс, посвящённый особенностям противостояния российской "гибридной агрессии". Причём в лекциях особый упор будет на доктрину и идеологию России. Также в курс включены темы использования Россией троллей и ботов, описание киберопераций Кремля, "агрессивные действия России на Украине".

В описании курса отмечается, что все эти инструменты используются Кремлём для "глобального империалистического мятежа". При этом в курсе будут приведены свидетельства и примеры противостояния России "тем, кто находится на передовом крае борьбы с российской агрессией". То есть всё как бы крайне серьёзно — изучение тлетворного влияния России на Америку будет поставлено на научную, так сказать, основу.

Тут, впрочем, можно вспомнить предшествующие распаду СССР десятилетия развития в США советологии, в рамках которой были созданы крупные и реально действующие центры по изучению Советского Союза. Центры эти и научные школы активно работали в плане сбора аналитики и прогнозов по самому широкому спектру социально-политической и экономической проблематики. Если взглянуть на старую школу американской советологии, то на фоне современных конспирологических представлений о "руке Москвы" люди типа Коэна, Такера или Пайпса кажутся вообще какими-то гигантами мысли, способными не просто транслировать пропаганду, но и объективно работать над постановкой и решением серьёзных научных задач.

Проблема современной "кремлинологии", если так можно выразиться, состоит в том, что это попытка облечь в академические одежды открытую русофобию. Русофобия, то есть тотальное недоверие к любым действиям, заявлениям и шагам России на международной арене (да отчасти и внутри страны), таким образом становится системным фактором, приобретает не конъюнктурные черты межпартийной борьбы демократов против республиканцев, а вписывается в ДНК всего политического дискурса, практически на государственном уровне.

В некотором смысле русские (в широком смысле этого слова) становятся крайне удобным врагом, этаким жупелом, под который удобно получать финансирование на очередные исследования коварных планов "кремлёвских троллей и ботов" по подрыву американской демократии. Попробуйте что-нибудь такое запустить, например, в отношении китайцев, которые, кстати, реально крадут в США технологические секреты на сотни миллиардов долларов. Не получится, поскольку никакой американский университет не захочет лишиться денег от тех же китайских студентов, массово получающих в США высшее образование. А Голливуд не снимет никогда фильм, в котором китайцы представали бы в негативном образе. Ещё лет 20 назад такое можно было представить, а сейчас уже нет, никто не захочет потерять почти многомиллиардный рынок, тем более что власти КНР и за меньшие прегрешения отказывали в выдаче прокатных удостоверений голливудским картинам, на чём продюсерские центры теряли миллиарды долларов.

А русские — вот они, исторически инкорпорированы в образе врагов, серьёзных экономических связей с США не имеют (в отличие от Европы, где как раз идёт с подачи Вашингтона аналогичная кампания по накачке русофобии), да к тому же ещё осмеливаются бросать вызов Западу и США по целому ряду чувствительных геополитических направлений.

Если посмотреть на курс по "гибридному противодействию России", вводимый в Джорджтаунском университете, становится понятно, что всё, в чём обвиняют Россию и Кремль, давным-давно делается всеми странами в мире, даже ближайшими союзниками Соединённых Штатов.

В Вашингтоне работают сотни лоббистских фирм, которые открыто берут деньги иностранных правительств на лоббирование. В Сети постоянно запускаются те или иные кампании по дезинформации и влиянию на аудиторию, "фабрики троллей" функционируют во многих странах НАТО — чуть ли не прямо в структуре спецслужб или прикомандированы к военным. Всем этим технологиям, как говорится, сто лет в обед.

Однако токсичность именно "российского кейса" в американской политике показательна тем, что размах и масштаб этой диффамационной кампании уже очевидно переживут и администрацию Трампа, став составной частью политического дискурса в США на долгие годы вперёд. И это опасно прежде всего для самих Соединённых Штатов, так как низводит их собственную внутриполитическую повестку до уровня механизированного манекена, который можно приводить в движение, дёргая за те или иные ниточки в соцсетях, инфополе или с помощью кибервоздействий.