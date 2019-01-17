Как американские сенаторы торпедируют сделку Минфина США и "Русала"

С момента принятия Конгрессом США и подписания президентом Трампом пресловутого Акта о противостоянии противникам Америки посредством санкций, более известного как CAATSA, прошло уже более полутора лет, и список персоналий, а также коммерческих и государственных компаний, подпавших под его ограничительные положения, перевалил уже за несколько сотен позиций. Помимо CAATSA у Госдепартамента и Министерства финансов США имеется ещё несколько десятков отдельных антироссийских санкционных списков, тематика ограничений в которых варьируется от сирийской проблематики до северокорейской ядерной программы.

Однако именно CAATSA стал наиболее знаковым законом, которым консолидированная вашингтонская элита и так называемое глубинное государство фактически лишили Трампа возможности и властной прерогативы снимать с России (и других обозначенных в Акте противников Соединённых Штатов) санкционные ограничения. Но, судя по событиям, которые разворачиваются в настоящий момент на Капитолийском холме, под угрозой уже не только сам вопрос санкций. Теперь у Трампа, похоже, собираются отобрать право на их смягчение в обмен на значительные — вплоть до потери контроля и доли в акционерном капитале — уступки со стороны владельцев подсанкционных компаний.

Накануне Сенат США проголосовал за рассмотрение резолюции, запрещающей американскому Минфину снять санкции с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" и урегулировать вопрос контроля над ними. Необходимо отметить, что за дальнейшее обсуждение резолюции (внесённой, кстати, лидером демократов в Сенате Чаком Шумером) в ходе голосования выступило 57 сенаторов, против — 42. С учётом того что республиканцы имеют в Сенате большинство в 53 человека, это, по сути, внутрипартийный бунт против Трампа в вопросе даже минимального ослабления санкционного давления на Россию.

Речь, напомню, идёт о пресловутой сделке между структурами Олега Дерипаски и его холдингом "Русал" вместе с рядом аффилированных компаний с одной стороны и американским Минфином с другой. Согласно условиям сделки, детали которой просочились в прессу в конце декабря прошлого года, Дерипаска в обмен на снятие санкций должен будет снизить долю в EN+ с нынешних 70% до 44,95%. При этом Дерипаска по итогам сделки сможет голосовать не более чем 35% своего пакета, а остальное будет передано для контроля и голосования некой третьей стороне, которую должен будет определить пул инвесторов Дерипаски. Имелся в сделке также и ещё ряд специфических условий, таких, в частности, как условие комплектования совета директоров более чем наполовину из числа граждан США и Великобритании. И на всё это Дерипаска пошёл. Однако, как теперь выясняется, вся затея может сорваться, превратившись в очередной эпизод межпартийной борьбы демократов и республиканцев.

Лишение Трампа права не просто отменять санкции, но и проводить какие-то точечные рокировки в санкционных списках и выводить из-под ограничений те или иные компании в реальности показывает, насколько, даже в условиях повышения уровня контроля республиканцев над Сенатом, слабы позиции действующего президента США в собственной партии. Кейс с EN+ интересен также и тем, что основным переговорщиком и лоббистом условий смягчения санкций против Дерипаски был лорд Баркер, бывший министр по делам энергетики и изменения климата в правительстве Кэмерона. Человек крайне влиятельный, к тому же привлёкший к решению вопроса с перераспределением голосующих пакетов акций в EN+ вашингтонских лоббистов в лице фирмы Mercury Public Affairs, возглавляемой, в свою очередь, Брайаном Ланзой, который был директором по коммуникациям в переходной команде избранного президента США Дональда Трампа. И вот все эти люди, знакомые с вашингтонским истеблишментом, получается, не смогли убедить Сенат в необходимости сделки по EN+ — причём в условиях большинства республиканцев в верхней палате.

Из всей этой поучительной истории следует несколько довольно прикладных для российского бизнеса выводов. Во-первых, нужно понимать, что ни о чём серьёзном с американским Минфином или Госдепом договариваться невозможно. По российской тематике там стоит на выходе большой и жирный блок. Тема санкций стала настолько токсичной, что даже высокоуровневые коммуникации неспособны изменить траекторию общего русофобского катка в Вашингтоне. Во-вторых, при таком уровне ограниченности в действиях даже в рамках собственной партии Трамп уже, по сути, превратился в "хромую утку". Белый дом встал в жёстком клинче с демократами и Палатой представителей США не только по российской проблематике, но и по тому же шатдауну.

Интересно в этой связи отметить, что уровень и степень интегрированности того же "Русала" в мировую экономику крайне высоки. От проблем, которые компании создают американцы, страдают и европейские рынки, и — парадоксальным образом — даже её конкуренты в лице "Гленкора" и "Рио Тинто", о чём данные компании говорили публично. EN+ при этом имеет пул международных инвесторов и кредиторов, которые также не в восторге от политического балагана и помешательства США на "русской угрозе". Всем этим игрокам с миллиардами долларов в активах и широкими связями в финансовом и политическом мире становится понятно, что политическая волатильность в Соединённых Штатах попросту уничтожает их репутацию и имидж корпоративной гавани, в которой можно спрятать капиталы, получить наилучшие предложения по налогам или добиться справедливости в корпоративных спорах. И в этом смысле кейс с потенциальным срывом сделки по EN+ будет закреплять эту тенденцию и далее.