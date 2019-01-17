Хакасский падишах. Губернатор Коновалов осыпал подчинённых миллионами

Вокруг избранного в прошлом году главы Хакассии, коммуниста Валентина Коновалова разгорается нешуточный скандал. Если оперировать фактами, то суть истории такова — местная пресса узнала о том, что в конце декабря 14 представителей регионального правительства в статусе заместителей главы правительства Хакассии и руководителей профильных министерств получили премии в размере 200% от месячного содержания.

Наиболее вопиющий случай касался заместителя Коновалова и главы представительства Хакассии в Москве Юлии Исмагиловой. Согласно тексту распоряжения за подписью Валентина Коновалова ей начислили премию в размере 300% от месячного оклада. При этом Исмагилова вступила в должность лишь 12 декабря и, как следует из разъяснений пресс-службы правительства Хакассии, за это время успела провести лишь инвентаризацию вверенного ей имущества. Таким образом, губернатор-коммунист премировал свою подчиненную фактически за исполнение рядовых должностных обязанностей в течении двух недель.

Во всей этой истории есть важный нюанс — формально Коновалов не совершил ничего незаконного, выписывая подчиненным такие премии. В республике есть соответствующий закон, который дает главе региона право поощрять своих заместителей и министров. Однако нельзя забывать, что Хакассия является глубоко дотационным субъектом, который находится на казначейском сопровождении федерального Минфина (региональные власти накопили столько долгов, что тратить средства могут только под присмотром федерального центра). В распоряжении Коновалова о премировании есть фраза о том, что деньги получены за счет экономии фонда оплаты труда. Разумнее и справедливее было бы направить эти средства не на выплаты своим заместителям, а на реализацию социальных программ или отдать региональным бюджетникам.

Есть в этой истории и другой аспект, не красящий региональные власти. Совпадение или нет, но после того, как распоряжение о премиях раскритиковала замминистра финансов регионального правительства Галина Спиридонова, с ней не продлили трудовой договор. С формальной точки зрения правительство региона имело право это сделать — однако почему-то отказ в пролонгации трудового договора коснулся только Спиридоновой. Это и порождает версию о мести.

В этой ситуации действия Коновалова и его окружения ничем не отличаются от других критикуемых обществом чиновников, хотя коммунисты и позиционируют себя как представители политической силы, стремящейся к большей открытости и эффективности власти, ее ориентированности на нужды простого человека. В реальности факты говорят об обратном — коммунист Коновалов выписывает своим замам миллионные премии и отказывает в продлении контракта человеку, который выступил против такой практики.

Реакция окружения Коновалова на всю историю также показательна. В наше время подобные проколы трудно скрыть. Они мгновенно становятся достоянием гласности, либо через журналистов, либо через соцсети. Юридически подобные решения могут быть безупречными, однако очень больно бьют по репутации. Это осознает и федеральный центр, недаром президент Владимир Путин постоянно призывает чиновников всех уровней вести себя скромнее и прислушиваться к обоснованному недовольству людей по поводу расточительности госслужащих. И подавляющее большинство губернаторов и чиновников на местах это вполне понимают. Но только не в Хакассии.

Правильной реакцией на всю эту нехорошую историю могли бы быть оперативные извинения, отзыв решения о премировании, объяснения чиновников, на какие полезные нужды в республике будут потрачены сэкономленные деньги. Однако пока внятных комментариев от пресс-службы главы Хакассии и самого Валентина Коновалова нет.

Если брать ситуацию шире, то коммунисты, избравшись на те или иные должности, начинают делать то же самое, за что любят критиковать своих политических оппонентов. Выдвиженцы от КПРФ начинают принимать странные финансовые и кадровые решения, наступать на те же грабли непрозрачности и нежелания нормально объяснять людям свои решения.

У "партии власти" есть при этом преимущество, которое состоит в том, что будучи системной политической силой, она выдвигает людей с прицелом на будущее и перспективу, которым невыгодно компроментировать себя сомнительными поступками. А оппозиция действует как коалиция временщиков, осознающая, что на следующих выборах не победить, а значит, из региона нужно здесь и сейчас "высосать" денег по максимуму.