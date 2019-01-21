Рукотворная бедность. В чём правда Марии Захаровой в споре с Чубайсом

Комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой о высказываниях главы корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса спровоцировали споры как о ценах на энергоносители, так и о причинах низкого уровня жизни в стране. Захарова приводит, в частности, цитату из поста Чубайса на его странице в "Фейсбуке", в котором он говорит о том, что "Россия — страна бедная, значительная часть населения живёт бедно или очень бедно".

Захарова совершенно справедливо указывает на то, что Чубайс долгие годы занимал высокие посты в финансово-экономическом блоке правительства, возглавлял госкорпорации и по большому счёту является одним из творцов самой экономической модели, в рамках которой и произошло обнищание большей части населения России в 90-е годы.

Захарова ведь недаром в конце своей публикации спрашивает у Чубайса, где её ваучер, намекая на грандиозную аферу с ваучеризацией и передачей за какие-то бросовые деньги, порой копейки, доли процентов от реальной стоимости крупнейших промышленных предприятий в руки нарождающегося олигархата.

Резкое падение уровня жизни и обнищание населения России не является неизбежным и необходимым следствием перехода на рыночные рельсы, как нас пытаются сейчас убедить и сам Чубайс, и апологеты либеральной (на самом деле компрадорско-либеральной) экономической модели. В мире есть немало примеров, когда смена экономической модели при правильном подходе, умении и желании своей стране блага проходила без существенных социальных потрясений и тотального обнищания. Не буду приводить в пример Китай — это уже набившая оскомину иллюстрация того, как политическая элита может, не теряя контроля за ситуацией и без развала страны, пойти на крупный модернизационный рывок.

Но ведь были же примеры стран Восточного блока в Европе, в которых процесс смены экономической модели проходил более гладко и без отката общества в какие-то пещерные времена. В той же Польше, Чехии, Венгрии и других странах Варшавского договора были свои проблемы, но там не было такого размаха бедности, разгула преступности и бандитизма, такого масштабного расхищения бывшей общенародной собственности. Вообще, Чубайс, оправдывая себя и проводимый тогдашней либеральной командой курс, совершает целый ряд манипулятивных подмен, о которых стоит поговорить отдельно.

Вот, в своём ответе Захаровой, опубликованном сегодня утром, Чубайс отмечает, что он не работает в правительстве уже 20 лет, а Захарова является государственным чиновником. Вот только Чубайс как-никак председатель правления бывшей госкорпорации, а теперь просто АО со стопроцентным госучастием "Роснано", а до этого возглавлял РАО "ЕЭC". Мы все прекрасно понимаем, что в современной России госкорпорации — это, по сути, аналог крупных советских отраслевых министерств. "Газпром" вырос из Министерства газовой промышленности СССР, "Росатом" — из Министерства среднего машиностроения, РАО "ЕЭС" — из Минтопэнерго.

Если Чубайс встаёт на позиции, согласно которым топ-менеджмент крупных госкорпораций должен быть выведен из зоны критики как не имеющий якобы отношения к реализации госполитики, то в рамках этой логики либеральным друзьям Чубайса не стоит критиковать и остальных руководителей госкорпораций. Но тут правит бал искажённая логика двойных стандартов.

Чубайс пишет о сложных условиях, в которые попала российская экономика в начале 90-х годов, рассказывает, как они на каком-то заседании правительства заслушивали доклад о движении судов с зерном из США и Канады для нужд россиян. Ну так разве это не в рамках либеральной модели были порушены все кооперационные цепочки и отпущены цены на ГСМ, в результате чего в сельском хозяйстве возник острейший кризис? Разве не обнуление оборотных средств предприятий и вкладов граждан в результате схлопывания банковского рынка привело к тому, что исчезли внутренние финансовые источники для инвестирования?

Чубайс рассказывает нам про то, что они, конечно, совершили много ошибок, но в целом-то всё было позитивно, экономика развивалась, рубль стал конвертируемым, инфляция снизилась. Во-первых, тут имеется чистая подмена макроэкономическими, статистическими факторами реальных показателей жизни населения. Снижения инфляции, например, можно ведь достигать и критическим снижением потребления у населения. Чубайс хвастается, что не стало дефицита товаров — однако никак не отвечает на вопрос о реальной покупательной способности населения. Ведь не существуют же все эти бездефицитные товары в вакууме, экономика должна функционировать, чтобы обеспечивать потребности людей, а если дефицита нет, но и денег на покупку элементарных товаров нет, то зачем нужен такой бездефицитный рынок?

Есть в пассаже Анатолия Чубайса про ошибки и ещё один интересный момент, и касается он оценок деятельности предыдущего руководства страны. Исходя из логики Чубайса, можно сказать: ну вот смотрите, Сталин допустил много ошибок, они были, давайте их признаем. Но в целом-то экономика росла, индустриализация была проведена, был обеспечен приемлемый уровень обеспеченности населения товарами (карточная система в СССР до войны была отменена 1 января 1935 года). Репрессии были? Были, но так и в 90-е годы от последствий экономических экспериментов Чубайса со товарищи умерло несколько миллионов человек. Эти люди, в свою очередь, не родили своих детей — и теперь нам приходится пожинать последствия демографической ямы 90-х, которая стала, по признанию президента Путина, сопоставимой с потерями в Великой Отечественной.

Мария Захарова права в том, что, во-первых, нужно наконец обществу начать процесс нормального обсуждения того, что происходило со страной в 90-е годы, а с другой — помнить о тех людях, из-за деятельности которых в одной из самых богатых стран в мире появилось столь много бедных граждан. Мы до сих пор выкарабкиваемся из той ямы, в которую нас столкнули либеральные деятели в 90-х, и им бы не агрессивно свою провалившуюся политику защищать, а честно покаяться за свои ошибки.