Госдеп зашёл через искусство. США оплатят проекты в сфере культуры в России

Шатдаун американского правительства (то есть неспособность договориться по пакету законов о выделении ассигнований на нужды федерального госаппарата), широко обсуждаемый в мировых средствах массовой информации, не стал препятствием для продолжения ключевых программ в сфере продвижения интересов США за рубежом, включая и формирование в странах, обозначенных как "противники" Соединённых Штатов, лояльных и подконтрольных групп интеллигенции.

Находясь в фокусе противостояния с Западом — и США в первую очередь, — Россия неизбежно становится точкой приложения этих усилий, которые в сфере публичной политики и дипломатии сосредотачиваются на финансировании проектов, призванных обеспечивать информационно-пропагандистское прикрытие действий соответствующих ведомств США на российском направлении. По причине существенного осложнения условий для финансирования различного рода проамериканских проектов внутри страны Госдеп всё чаще начинает прибегать к практике использования организаций-"прокладок", которые скрывали бы присутствие финансирования по линии Госдепартамента в конечной цепочке у конкретных НКО.

Госдепартамент через специализированный фонд "Евразия" (по данным портала раскрытия данных о тратах Федерального правительства США — перманентно получающий финансирование от американского внешнеполитического ведомства) собирается запустить в России программу по "расширению диалога и сотрудничества между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией". Как отмечается в анонсе программы, фонд "Евразия" поддержит инновационные проекты, направленные на взаимовыгодное сотрудничество между США и РФ в области культурных и профессиональных отношений, включая сферы предпринимательства, науки и технологий, социальной интеграции, общественного здоровья и взаимодействия в области искусств.

На специальном портале фонда, созданном для администрирования проектов в рамках программы, отмечается, что соискатели могут запросить до 75 000 долларов США на проект, целью которого является создание или расширение российско-американских связей. Все мероприятия и результаты работ по проекту должны быть завершены в течение 12 месяцев. Предпочтение будет отдаваться проектам, направленным на партнёрство между российскими и американскими организациями, ранее никак не связанными между собой. В то время как университеты и другие исследовательские организации имеют право подавать заявки на участие в Программе партнёрского диалога, предлагаемые проекты должны выходить за рамки фундаментальных исследований. То есть все проекты программы должны включать в себя или привести в результате к разработке и предложению конкретного продукта, включая новые курсы учебной подготовки, конференции, музыкальную и видеопродукцию, художественные выставки, представления и тому подобную активность.

Следует отметить, что это далеко не единичный случай. Активизация профильных американских ведомств на российском направлении фиксируется продолжительное время. Так, в частности, Бюро по вопросам публичной дипломатии Госдепартамента недавно анонсировало запуск двух программ публичной дипломатии с финансированием НКО, образовательных институтов и субъектов малого и среднего бизнеса в России с целью "развития взаимных связей между гражданами и народами России и США". В качестве целей заявлены поддержка культурных и образовательных связей, поддержка движения за права женщин, меньшинств, "журналистской честности" и "гражданского активизма на местах" (grassroots expression).

Отдельным пунктом стоит поддержка в России малого и среднего бизнеса с целью "расширения предпринимательской активности" в России. Сумма каждого гранта — по 75 тысяч долларов, верхний потолок общего финансирования не определён. Общим лейтмотивом всех проектов, финансируемых Госдепом, должна стать "демонстрация конкретных примеров сотрудничества России и США в области культуры, образования и в сфере гражданского общества".

Примечательно, что в описании программ прямо указывается на тот факт, что в конкурсе победят заявки, которые будут обеспечивать связь с американскими экспертами, образовательными и бизнес-институтами даже после завершения финансирования проектов со стороны Госдепа. Следует отметить, что обработка журналистов в России и на постсоветском пространстве в рамках проектов американской "публичной дипломатии" поставлена в Госдепе на поток. Так, в частности, в прошлом году Бюро общественной дипломатии Государственного департамента США разместило на специализированном портале распределения правительственных грантов проект по "подготовке независимых журналистов", в рамках которого представители медиа будут приглашаться в США по программе международных медиарепортёров для ознакомления с целями американской внешней политики посредством прямого общения с членами Конгресса, представителями правительственных ведомств, бизнес-сообществом, для участия в специализированных брифингах и семинарах.

В описании грантовой программы Госдепартамента прямо отмечается, что посредством "проактивного" взаимодействия с иностранной прессой Бюро публичной дипломатии стремится к повышению эффективности американской внешней политики. Проект будет реализован на базе так называемых пресс-центров для иностранной прессы, которые являются структурным подразделением Госдепа и предназначены для формирования лояльного американским властям иностранного пресс-пула. Однако стандартная для любого внешнеполитического ведомства работа по взаимодействию с иностранными журналистами имеет в случае с Госдепом примечательную специфику.

Задачей и конечной целью всего проекта является разъяснение иностранным журналистам "истинных мотивов американской внешней политики", а также продвижение "стандартов объективности". Основной упор в реализации проекта при этом будет сделан на постсоветское пространство, Россию в первую очередь. Вся программа делится на две подпрограммы. Первая — аудиовидеорепортёры (AVP), в рамках неё в Соединённые Штаты будут приглашаться полноценные команды со своими операторами, которые должны работать в формате пресс-пула, создавать сюжеты на темы американской внешней и внутренней политики. Причём в описании указывается, что по линии этой подпрограммы допускается участие до пяти команд от различных медиа из одной страны или региона. Особенностью также является то, что непосредственным руководителем журналистов в рамках подпрограммы AVP будет являться "американский сотрудник, представитель организации-контрактора, получившей грант Государственного департамента".

Вторая подпрограмма (AMRP) предназначена для всех остальных СМИ, вне телевизионного формата, и ориентирована на пишущие онлайн-медиа, радио и газеты. Причём допускается участие до десяти человек из той или иной страны или географического региона. Все журналисты должны будут также работать под непосредственным началом прикреплённых американских сотрудников и освещать вопросы международной повестки в выгодном США контексте. Всего на реализацию проекта Госдепартамент выделит подрядчикам порядка 1,5 млн долларов с длительностью мероприятий в рамках программы до одного года.

Следует отметить тот факт, что американские госорганы занимаются не только непосредственной работой с журналистским сообществом, но и активно инвестируют в подготовку "молодых политических лидеров" непосредственно в России. Так, американская организация "Проект Гармония" (Project Harmony) в июле получила грант от Государственного департамента США на сумму $349 тыс. для финансирования российской программы по продвижению молодёжного лидерства. Следует отметить, что в настоящее время организация действует в Армении, России, Боснии и Герцеговине, Грузии, на Украине. Заявленная миссия организации состоит в создании сильных глобальных сообществ путём содействия гражданской активности, межкультурному обучению, а также стимулированию возможностей цифровой эпохи, а целевой аудиторией является молодёжь в развивающихся странах, причём особый упор делается на постсоветское пространство и Россию.

Рассуждая о позитивном освещении приоритетов американской внешней политики, которым должны заниматься приглашённые в США за счёт Госдепартамента журналисты, нельзя обойти вниманием стремление самих Соединённых Штатов вывести международные медийные площадки, в первую очередь в Интернете, из-под национального регулирования. Так, в частности, Бюро по правам человека и демократии Госдепа запустило недавно целую программу, направленную на продвижение и поддержку прав человека и интернет-свободы в "цифровую эпоху".

Продвижение и пропаганда прав меньшинств, обозначенные в новой программе Госдепа, также продолжают тенденцию, заложенную в прошлых программах. Очевидно, что продвижение повестки "меньшинств" в отношении российского общества играет роль своеобразного инструмента по генерированию линий раскола среди населения. Так, в частности, упоминавшийся уже выше фонд "Евразия", состоящий на финансировании Госдепартамента, реализует программу по "развитию социальных навыков" у российских школьников. Фонд будет поддерживать региональные проекты, направленные на улучшение "социальной среды", пропаганду прав меньшинств, а также экологические инициативы. При этом подчёркивается, что из Соединённых Штатов будут привлекаться НКО в качестве консультантов и "партнёрских организаций". Примечательно, что в документации и описании конкурса особо указывается на то, что российские государственные образовательные или иные структуры не могут быть "партнёрскими организациями" в рамках проекта. Каждый проект может запросить финансирование в пределах 40 тысяч долларов.

Политолог, президент Центра геостратегических оценок и разработок Владислав Паникеев, комментируя обозначившийся тренд в продвижении программ Госдепа на территории России, отмечает, что это лишь верхушка айсберга, в то время как основная работа идёт в непубличной сфере.

— Необходимо в первую очередь сказать о том, что какую-то часть своей деятельности американцы, наверное, могут приоткрыть, поскольку, видимо, у них есть определённые законодательные требования. Однако львиная доля такой работы, конечно, ведётся в непубличной среде с помощью аффилированных коммерческих структур. "Крыш", если так выразиться, может быть множество. Тут и некие академические программы, которые ничему не учат, но индоктринируют и соответствующим образом идеологически обрабатывают творческую интеллигенцию под цели, которые американцы себе ставят. Однако не нужно обольщаться, значительную часть работы по "промыванию мозгов" за Госдеп делает мощнейшая американская индустрия развлечений и глобальных медиа. Понятно, что какие-то свои цели, более-менее локальные, они могут реализовывать и выделяя непосредственное финансирование — так сказать, "в поле", но у нас в определённых кругах взращены уже целые поколения людей, которые и бесплатно на дядю Сэма поработают. И вот в том-то и состоит большая проблема для государственной безопасности, поскольку формально никаких законов наших эти граждане могут и не нарушать, но по сути они занимаются деятельностью подрывной. И пока не вполне понятно, как с этим вызовом справляться.