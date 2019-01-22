Долги на минимуме. Россия снижает зависимость от международных кредиторов

Сегодня утром отечественные СМИ обратили внимание на обновлённую информацию по объёму государственного долга, размещённую на официальном сайте Центробанка. Из неё следует, что внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, что является минимальным показателем за последние 10 лет. При этом из всего объёма долга лишь 56 миллиардов долларов приходятся на долги правительства и Центробанка, в то время как 398 миллиардов составляют долг банков, частных лиц и компаний, что само по себе является наглядным свидетельством эффективности проводимой государством в последние годы кредитно-финансовой политики на международных рынках.

Для понимания того, насколько важны показатели уровня госдолга, даже не нужно обращаться к хрестоматийным примерам из нашей собственной истории 90-х годов, когда МВФ и Всемирный банк диктовали нам внутриполитические решения в обмен на какие-то жалкие объёмы кредитования, редко превышавшие пару миллиардов долларов.

Пример современной Украины также у всех перед глазами — страна настолько плотно сидит на "игле внешних заимствований", что успехом там считается не рост собственных золотовалютных резервов или объёмов промпроизводства, а просто получение от международных кредиторов очередного кредита. Дело в том, что политика наращивания госдолга для стимулирования внутреннего потребления и реализации крупных инфраструктурных проектов, проводимая в Европе, стала во многом триггером, спусковым крючком масштабного долгового кризиса, наиболее знаковым примером которого является ситуация в Греции. Однако уровень госдолга в размере сотен процентов от ВВП на самом деле характерен в той или иной мере для значительной части так называемых развитых стран.

Отечественный финансово-экономический блок при всех претензиях к нему (зачастую обоснованных) частенько критиковали и критикуют с левых позиций, как раз и призывая идти по пути наращивания заимствований. И это, наверное, можно было бы сделать, усилив таким образом вложения в социальный сектор, но в любом случае это была бы жизнь не по средствам, которая при любых изменениях внешнеторговой конъюнктуры окончилась бы коллапсом социальной сферы на манер греческой. Рекордно низкие показатели государственного долга в первую очередь существенно повышают нашу способность противостоять внешнему политическому давлению и диктату, которые неизбежно идут в современном мире рука об руку.

Вместе с тем, по данным Центробанка, наибольший вклад в снижение уровня госдолга сыграла санкционная возня вокруг России. Иностранные инвесторы активно "сбрасывали" имевшиеся у них в портфелях облигации федерального займа. Между прочим, как отмечают эксперты, пресловутые цифры "вывода капитала" из России, которыми оппозиция любит пугать граждан, фактически являются формой погашения страной своих собственных обязательств. Если говорить просто, портфельные инвестиции как пришли в российскую экономику, так оттуда и ушли. Реалии таковы, что по формальным критериям потом это всё записывается в отток капитала.

И в этой связи необходимо указать и на другой параллельный финансовый процесс, который напрямую не связан с новостями о рекордно низких показателях российского государственного долга. Речь идёт о практически полной ликвидации российских вложений в американские государственные долговые расписки (так называемые трежерис). Россия снизила вложения в них с более чем 100 миллиардов долларов до нуля на настоящий момент. Мало того, в прошлом году Центробанк также радикально — более чем в два раза — сократил объём долларовых активов в составе золотовалютных резервов, с 46 до 22%.

Вместе с последовательным курсом на сокращение российского государственного и корпоративного долга все эти меры свидетельствуют об одном — Россия и её монетарные власти интенсивно готовятся не только к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений, но и в целом к новому витку мирового финансового кризиса. Встречать его лучше, не имея крайне опасных с точки зрения подверженности политическим рискам американских финансовых инструментов.