Глядя на них, Ленин в гробу переворачивается

Политолог Павел Данилин — о популизме и двойных стандартах оппозиционных политиков.

В начале недели народные избранники из фракции КПРФ в Госдуме объявили о своём нежелании расставаться с депутатскими надбавками к пенсии. Не для того, мол, избирались, чтобы как простой народ жить. Тема коммунистов и привилегий вновь становится актуальной. И пусть депутат Александр Ющенко сколько угодно говорит, что солидарная позиция фракции "Единой России" об отказе от преференций якобы является популизмом. Но факт есть факт: единороссы из солидарности с народом отказываются от привилегий, а коммунисты, напротив, стараются перетянуть одеяло на себя.

Таким образом, всё "радение за народ", демонстрируемое КПРФ в ходе обсуждения пенсионной реформы, оказалось на поверку дымовой завесой, рассеявшейся, как только дело коснулось шкурных интересов конкретных представителей компартии.

Всё это — часть последовательной политики КПРФ по превращению в буржуазную конторку или, если хотите, представительство олигархов средней руки, то есть политики, которую мы наблюдаем уже не первое десятилетие. Достаточно вспомнить простой факт — последним рабочим в рядах коммунистической фракции Госдумы был покойный Василий Иванович Шандыбин. Но перед думскими выборами 2003 года даже ему не нашлось места в партийном списке, поскольку потребовалось включить в него политиков иной формации — олигархов, выходцев из ЮКОСа — Алексея Кандаурова и Сергея Муравленко. Именно тогда партия окончательно отвернулась от рабочих и крестьян в угоду спонсорам из числа денежных мешков.

Логичным итогом этого процесса стало выдвижение в 2018 году крупного латифундиста Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ. Однако тогда Геннадий Зюганов и его команда совершенно не ожидали, что во время избирательной кампании всплывут неудобные подробности из биографии этого пламенного коммуниста, который, впрочем, ещё за несколько лет до того носил единороссовский лацкан с медведем. До сих пор Грудинин не смог доказать, что так называемый совхоз имени Ленина (на самом деле — акционерное общество закрытого типа) не принадлежит ему через офшор в Белизе. Кстати, в настоящее время Павел Николаевич ведёт скандальную тяжбу с бывшей женой, так что нас ждёт еще много откровений.

Приходится с прискорбием констатировать, что современные коммунисты, дорвавшись до власти, с регулярным постоянством попадают в неприятные истории. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на всю страну прославился своими барскими забавами, завалив на охоте спящего медведя прямо в берлоге. Сейчас губернатор и его окружение делают вид, что не сделали ничего аморального. Хотя ещё во время охоты, как свидетельствует видеоблогер Артём Павлечко, запечатлевший убийство медведя, советник губернатора прямо заявил, что "нигде это всплыть не должно, потому что люди не поймут". Люди и не поняли: за отставку губернатора активно собираются подписи. В отместку иркутская областная власть вновь ведёт охоту, правда, теперь уже на видеоблогера. Давление оказывается не только на Павлечко, но и на его друзей и даже родителей.

Новоиспечённый глава Хакасии Валентин Коновалов также прославился на всю страну, выписав приближённым к его особе чиновникам, проработавшим в своих должностях всего полтора-два месяца, громадные премии. Причём, по словам Коновалова, в таких премиях нет ничего зазорного. Кто бы сомневался, что для чиновников, близких к красному губернатору, деньги в Хакасии есть. Но вот для талантливой молодёжи — победителей республиканского конкурса врачей, педагогов, тренеров, студентов — денег в бюджете республики не нашлось. И в декабре вместо обещанной премии (всего-то 100 тысяч рублей на всех лауреатов — по 5 тысяч рублей на человека) получили лишь пустые конверты и слова о том, что в бюджете денег на премии пока нет. Хотя пресс-служба губернатора лихо отчиталась о вручении денежных призов победителям конкурса. Только после того как вспыхнул скандал с премиями для приближённых Коновалова, стало понятно, почему в бюджете не нашлось денег на молодых талантливых учителей и врачей. Все эти деньги были презентованы окружению губернатора. Чтобы замять скандал, через месяц после торжеств Коновалов в авральном порядке всё же нашёл средства, чтобы купировать проблему.

Все эти неприглядные поступки складываются в единую картину поведения коммунистов. Дорвавшись до власти, эти "народные заступники" превращаются в чванливых и самодовольных чиновников, мигом забывающих свои предвыборные обещания. Хуже того, некоторые из них становятся поистине монстрами, способными без зазрения совести преступать мораль и выдавать чёрное за белое.

Но поскольку поступки членов КПРФ в нашу цифровую эпоху мигом становятся достоянием общественности, перспективы этой партии всё более туманны. Даже там, где они не мытьём, так катаньем пробираются к власти (тот же Коновалов героически выиграл "бой с тенью"), избиратели мгновенно в них разочаровываются. Зюганову впору заявить, перефразируя своего кумира: других коммунистов у меня для вас нет, товарищи. Но нужны ли людям такие коммунисты?