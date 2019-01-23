Тайские каникулы. Как Навальный деньги активистов на курорте транжирил

Никогда такого не было и вот опять — известный оппозиционер и "борец с коррупцией" Алексей Навальный, судя по публикациям в соцсетях, довольно весело провёл январские каникулы, отдохнув в Таиланде на сумму, которая в целом вполне достаточна, чтобы решить многие финансовые проблемы рядовых активистов. Например, помочь им заплатить немаленькие штрафы, которые они получили благодаря призывам Навального выходить на несанкционированные акции.

В отличие от многих предыдущих поездок в последнее время Навальный перестал водить за нос общественность и журналистов, прямо анонсируя свои дорогостоящие поездки на курорты и даже выкладывая соответствующие фотографии в свой инстаграм.

Давайте посмотрим на его последний тропический вояж и примерно прикинем, во сколько обойдётся такого рода путешествие, к тому же вместе с семьёй.

Факт своего отъезда в Таиланд пятого января Навальный в общем-то не скрывал, но давайте посчитаем, сколько он потратил на авиабилеты туда и обратно для четверых человек. Такой расчёт сделан в дзен-канале "Честное слово", который сегодня опубликовал подробный разбор всей ситуации с поездкой Навального.

Итак, билеты на аналогичный рейс авиакомпании "Россия" будут стоить больше 112 тысяч рублей. Следовательно, в оба конца только на авиабилеты Навальный потратил больше 200 тысяч рублей. Поселился же основатель ФБК не в каком-то хостеле или даже не очень дорогом отеле — нет, Навальный заселился в пятизвездочный фешенебельный отель Banyan Tree Bangkok. Если покупать два номера (не забываем, что у Навального двое детей, и на семью нужно два номера), то при заказе в феврале текущего года это стоит порядка 632 тысяч рублей. Но даже если бронировать номера в этом отеле на год вперёд, то, например, в январе 2020 года стоимость всё равно превышает 200 тысяч рублей за два номера. Если приплюсовать ко всему этому дорогостоящий трансфер на автомобилях местного люксового сервиса AOT, на машинах которого, по утверждениям автора дзен-канала "Честное слово", передвигался "борец с коррупцией", то сумма трат на менее чем двухнедельный отдых переваливает за полмиллиона рублей. Нужно ещё помнить о том, что Бангкок всё-таки город не туристический, там нет пляжей и пальм — а значит, Навальный тратил ещё какие-то средства на передвижение по собственно туристическому Таиланду.

И вот тут и наступает момент истины, так как аккурат, пока основатель ФБК резвился на тайских курортах, катался на слонах и пил текилу на пляже, его собственные штабы и сторонники буквально клянчили в соцсетях средства как на оплату штрафов своим координаторам за задержания на несанкционированных митингах, так и просили помочь материально на содержание самих штабов. Так делали, например, в Саратове, а в Казани активисты Навального просили донаты на оплату штрафа в 75 тысяч рублей своему координатору Эльвире Дмитриевой.

А в Нижнем Новгороде, в то время как Навальный позировал с супругой на тропическом пляже и выкладывал это всё в свой инстаграмм, его сторонники публикуют просьбу к подписчикам купить их фирменный мерч для помощи штабу в работе.

Но и это ещё не всё — вот примерно в то же время, когда Навальный отдыхал в Таиланде, его нижегородский штаб просит собрать 150 тысяч рублей на оплату штрафа своему координатору. Список этот можно продолжать, тенденция в целом понятна, и состоит она в том, что человек, провозглашающий себя непререкаемым моральным авторитетом и лидером российской несистемной оппозиции, считает вполне допустимым улетать на отдых, тратя на это сотни и сотни тысяч рублей, в то время как его собственный актив чуть ли не побирается в соцсетях и не может найти средства на оплату штрафов своим координаторам.

И ладно бы они по своей дурости во что-то вляпались, или штрафы были бы за какие-то их личные, частные и не связанные с "работой" прегрешения — нет, административные наказания они получили потому, что исполняли призыв Навального выходить на несогласованные массовые акции. А значит, Навальный прямо несёт за них ответственность, это он подставлял людей под штрафы, и он должен по логике эти штрафы им компенсировать. Но вместо компенсации мы видим Навального в шортах на спине слона в Таиланде.

А ведь до этого были ещё прошлогодние каникулы в Прибалтике, были постоянные поездки во Францию и Испанию, где Навальный весело проводил время в Барселоне и в целом на каталонском побережье Средиземноморья. Практически не прекращавшаяся последний год череда "отпусков" Навального забрасывала его то в Египет, то в Грецию, то в Германию, то в Соединённые Штаты.

Траты на все эти путешествия уже давно и с лихвой перекрыли бы все штрафы, наложенные на активистов. Но, видимо, собственный комфорт и желание вести роскошный образ жизни оказались для Навального предпочтительнее интересов собственных сторонников. Впрочем, если принимать во внимание полное политическое банкротство "проекта Навальный" по итогам прошедшего большого федерального электорального цикла, мотивы действий основателя ФБК можно в чём-то понять. Донаты собраны, заказы по негативной информационной отработке по конкретным персонам исполнены, теперь и погулять можно.