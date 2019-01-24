Офшорный "коммунист". Как Грудинин променял политику на иностранные счета

Год назад пресса (и в первую очередь Лайф!) писала о том, что у выдвиженца КПРФ Павла Грудинина имеются серьёзные скелеты в его финансовом шкафу. У директора совхоза имени Ленина были найдены и незадекларированные счета в швейцарских и лихтенштейнских банках, и золото объёмом порядка 5,5 килограмма, и вложения в ценные бумаги, и облигации.

Сценарий реагирования на все разоблачения со стороны Грудинина и его покровителей из числа руководства КПРФ был довольно примечателен — сначала всё публично и довольно жёстко отрицалось. Журналисты, которые добывали соответствующую фактуру и задавали профильные вопросы, обвинялись в ангажированности и работе на власть, а все сведения о незадекларированных счетах и деньгах за рубежом объявлялись наглой провокацией и чуть ли не сфабрикованной фальшивкой.

Затем, правда, публиковались документы, из которых следовало, что всё это правда, Грудинин вызывался на ковер в ЦИК, где ему предъявлялись документы, в том числе и полученные по международным запросам отечественных правоохранительных органов. "Красный аграрий" тихо и незаметно всё это вносил в свою декларацию и таким образом признавал. Впрочем, никаких публичных заявлений и извинений от коммунистов по поводу обнаруженных и документально подтверждённых иностранных активов Грудинина общественность так и не услышала.

Зато в последние дни мы стали свидетелями очередного раунда разоблачений бизнесмена и неудачливого политика — на этот раз в суде, где идёт скандальный бракоразводный процесс между Грудининым и его первой женой Ириной. Общественности этот процесс интересен обнародованной на нём информацией, что Грудинин всё-таки владеет белизским офшором Bontro LTD, причастность к которому год назад он отрицал. Напомню, что именно этому офшору принадлежит 99% Универсальной финансовой компании и именно она уже в свою очередь владеет 20% самого совхоза имени Ленина. История владения офшором тесно связана с фамилиями двух деловых партнёров Грудинина — Виноградова и Хмельницкого, которому первый и передал свою долю в белизском офшоре больше 10 лет назад. При этом Лайф писал в марте прошлого года о том, что на счетах Bontro LTD имелось больше 300 тысяч долларов, которые были переведены туда как раз от УФК и совхоза имени Ленина.

Всплывшие в ходе бракоразводного процесса подробности подтверждают данные Лайфа о прямой связи Грудинина с Bontro LTD, однако не стоит забывать и о том, что в расследовании фигурировало ещё два офшора, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Речь идёт о таких компаниях, как BIVER Industries S.A. и VAUXHALL Solutions LTD. Если суммировать, то Грудинин скрыл на своих офшорных счетах порядка пяти миллионов долларов, и по мере дальнейших разбирательств, думаю, нам стоит ожидать признаний в том, что и к этим офшорам директор совхоза имени Ленина имеет непосредственное отношение.

Абстрагируясь от деталей частного процесса между двумя частными лицами, хотелось бы обратить внимание на феномен коммерциализации процесса выдвижения на те или иные государственные посты (в том числе и высшие) от оппозиционных партий людей, которые вообще ни в какой мере не готовы становиться публичными политиками. Ну вот, казалось бы, Грудинин: есть большой бизнес, огромные территории, примыкающие к МКАД, целые микрорайоны домов, принадлежащих "совхозу" (на самом деле давно уже акционерному обществу). Есть, наконец, те же счета, облигации, золото в швейцарских банках...

Неужели Павел Грудинин, идя на выборы и соглашаясь на выдвижение от КПРФ, не понимал, что всё это будет найдено и предъявлено обществу? А если понимал, то почему заблаговременно не избавился, зачем всем на протяжении почти полугода врал, оскорблял и призывал не верить очевидным фактам? Уже понятно, что Грудинин оказался не то что и близко не готов к желаемой им на президентских выборах роли, но и к роли политика в целом.

Оппозиционные партии по-прежнему продолжают комплектовать свои ряды и ориентировать свои предвыборные списки на людей с деньгами, потенциальных и реальных спонсоров, вместо того, чтобы готовить профессиональную политическую команду. Естественно, что, придя в публичную политику после многих лет бизнеса и реализации разных "схем" родом из 90-х, люди грудининского типажа просто не понимают, чего от них ждёт общественность.

Грудинин своим постоянным враньём по поводу иностранных активов попросту уничтожил собственную политическую карьеру и поставил крест на себе как перспективном политике. И в этой связи непонятно, на что рассчитывало руководство КПРФ, выдвигая такого человека, как Павел Грудинин, поскольку все скандалы с офшорами и счетами в итоге подтвердились, что не прибавило ему популярности в глазах "ядерного" электората коммунистов. А новых сторонников очевидно слабый и бледный в публичном поле Грудинин привлечь так и не смог.

В конце концов получили закономерный и печальный итог: за Грудинина в марте прошлого года проголосовало наименьшее число избирателей за всю историю президентских кампаний КПРФ. Ну а если говорить с позиций человеческого восприятия, то поведение Грудинина в отношении его экс-супруги выглядит просто мерзко. Мало того что он долгие годы обманывал окружающих, вёл двойную жизнь и имел вторую семью, так сейчас ещё и пытается фактически разорить свою бывшую супругу и выдавить её из владений совхоза. Так не поступает ни политик, ни просто нормальный мужчина, у которого есть элементарные понятия о чести и нравственности.