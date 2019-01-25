Пришли за телефонами. Сенаторам пора остановить финансовый нажим на граждан

Сегодня многие средства массовой информации опубликовали новость о готовящихся масштабных нововведениях в сфере регулирования оборота мобильных устройств в России. Так, согласно законопроекту, автором которого является член Совета Федерации Людмила Бокова, россиянам, вполне вероятно, уже в ближайшем будущем предстоит платить за регистрацию в специальном реестре своих мобильных гаджетов. Смартфоны, планшеты, а также ноутбуки и, что самое интересное, устройства из разряда электроники умного дома предстоит самостоятельно вносить в реестр идентификационных номеров IMEI, причём услуга будет платной. Пока обсуждается сумма в 100 рублей. У инициативы Боковой есть ряд довольно узкоспециализированных технологических аспектов, которые, думаю, будут разобраны специалистами отдельно. Скажу лишь, что у специалистов подобного рода инициативы, обсуждавшиеся ещё в прошлом году, вызывали ряд вопросов. Как, например, быть с перепродажей уже зарегистрированного смартфона другому лицу: опять его регистрировать и вновь платить пошлину? Также не вполне понятен механизм постановки на учёт разного рода датчиков, умных холодильников и микроволновок и прочей электроники, которая активно проникает в жизнь современного человека.

Однако, прежде чем критиковать, давайте всё же посмотрим на законопроект с точки зрения логики его создателей. Мотивировка создания единой базы IMEI в принципе понятна: таким образом можно гораздо более эффективно контролировать рынок "серых" телефонов, а также противостоять кражам смартфонов. Безусловно, если будет общий реестр, завязанный на портал Госуслуг, блокировать ворованные гаджеты будет проще и быстрее. Вот только проблема в том, что, идя по пути постоянного ужесточения регулирования и введения всё новых мер контроля, мы рискуем в какой-то момент перейти грань и в один далеко не прекрасный момент проснуться в государстве, где нужно будет идти в полицейский участок и ставить там на учёт какой-нибудь коротковолновой радиоприемник. Кто жил в Советском Союзе, тот поймёт, о чём идёт речь.

Безопасность — штука очень важная и нужная, особенно в эпоху информационного общества с высокой долей проникновения цифровых технологий, которыми с удовольствием пользуются преступники всех мастей и террористы. Но есть опасность, высказываемая, кстати, не только обществом, но и руководством страны, что в погоне за тотальным контролем и запрещением мы просто-напросто превратим жизнь законопослушного гражданина в подобие сцен из сериала "Чёрное зеркало". Во имя тотальной безопасности вообще можно всех запереть в подобие концлагеря и выдавать Интернет по талонам. Но захотим ли мы жить в таком мире и будет ли нам в нем комфортно и удобно? Это вопрос большой общественной дискуссии.

С другой стороны, если посмотреть на инициативу сенаторов, то сразу же возникают вопросы ко всему федеральному депутатскому корпусу. В последние месяцы мы слушали много, как сейчас принято говорить, "хайповых" тем, выходивших из стен Госдумы и Совета Федерации. Особенно животрепещущими, конечно же, были истории с попытками так или иначе увеличить финансовое бремя, возлагаемое государством на граждан. Тут и разного рода инициативы по обложению доходов, получаемых с продажи выращенной садово-огородной продукции, и предложения по увеличению энерготарифов, и новые ставки по НДС и земельному налогу, и прочие подобные инициативы. Не будем при этом впадать в огульную критику и отметим, что определённая логика во всех таких инициативах есть, и с точки зрения расширения налогооблагаемой базы, наверное, они даже в какой-то мере логичны.

Но нужно понимать, что у населения есть и пределы платёжеспособности, что, кстати, прекрасно понимает федеральная исполнительная власть, которая в последние месяцы активно противодействует инициативам по росту налогового бремени, а также в целом удорожанию для населения базовых товаров и услуг, от которых зависит ценообразование по большей части других товарных позиций.

Для примера можно привести лишь два наиболее знаковых события в этой сфере. На днях в инфополе "всплыла" история с введением социальной нормы потребления электричества, что существенно бы повысило плату за энергию, потребленную сверх установленного (достаточно маленького) лимита. С учётом остросоциального характера правительство и профильное министерство среагировали моментально, и тут же было объявлено о том, что никаких норм соцпотребления вводиться не будет и на повестке этот вопрос даже не стоит. Другим таким вопросом стала проблема роста цен на бензин — власти и тут принимают все меры по стабилизации рынка и недопущению шоковых скачков.

В случае с платной регистрацией смартфонов в общей базе необходима полноценная общественная дискуссия с рассмотрением всех вариантов. Выходить по ее итогу нужно на такие решения, которые бы, с одной стороны, повышали безопасность использования гаджетов и защищали их от мошенников и воров, — этот аспект у авторов законопроекта совершенно корректно подмечен, и никаких вопросов тут нет. Краденые смартфоны можно и нужно удалённо блокировать и возвращать законным владельцам.

С другой стороны, нужно выходить на такие технологические решения, чтобы не усиливать финансовую нагрузку на граждан и не создавать для них бюрократических неудобств. Иными словами, должен быть найден разумный компромисс между требованиями безопасности и удобством для граждан нового требования — собственно, именно облегчением, а не усложнением жизни для рядового гражданина и должно заниматься государство.

Однако есть и более глобальный, скорее, политико-социальный вопрос. Дело в том, что постоянная публичная риторика отдельных представителей депутатского корпуса с уклоном на отъём денег у населения порождает растущее недовольство и рост недоверия к власти в целом.

При том что руководство страны зачастую само не заинтересовано в таких инициативах депутатов и порой прямо указывает на недопустимость роста прямого и косвенного налогового бремени. И вот тут необходимо задаться вопросом: где грань между законным интересом парламентария к той или иной проблематике, а где уже вольное или невольное раскачивание социально-экономической повестки, граничащее с непониманием реальных запросов и нужд обычных граждан? Может, стоит пока некоторым нашим законодателям взять тайм-аут по фискальным инициативам и заняться анализом практики уже существующих законов и механизмов без попыток увеличить нагрузку на наш кошелек?