Ложь вокруг блокады Ленинграда
Фото © РИА Новости/Борис Кудояров
75 лет назад, 27 января 1944 года, длившаяся 872 дня блокада Ленинграда завершилась. Радостное событие отметили салютом.
До долгожданного дня многие ленинградцы не дожили. По разным подсчётам и оценкам, жертвами блокады стали до 1,5 млн человек. Город на Неве перенёс гуманитарную катастрофу невиданных масштабов. Память о ней священна.
В советское время о блокаде Ленинграда знал каждый школьник. Знал, чаще всего, не очень много. Да и информация о жизни в осаждённом городе была далеко не полной, особенно о страшных и неприглядных её сторонах. Например, о каннибализме. Тем не менее глумиться на тему блокады не позволял себе никто.
Сегодня фальсифицировать историю может любой желающий. Месяц назад писатель Дмитрий Быков публично превозносил генерал-лейтенанта Андрея Власова. Уверения, что, служа нацистам, изменник Родины всерьёз рассчитывал построить свободную Россию, насквозь лживы. Фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и рейхсфюрер СС Герман Гиммлер уготовили советскому народу совсем другую участь. Это стало ясно всем, в том числе Власову, в первые дни Великой Отечественной войны. Враги морили голодом попавших в плен красноармейцев и убивали мирных жителей, в том числе детей. Под Могилёвом гитлеровцы разбомбили состав с эвакуировавшимися детьми, а уцелевших после бомбёжки передавили танкисты генерала Хайнца Гудериана. Неподалёку в деревне Холмы немецкие солдаты изнасиловали шестерых девушек, выкололи им глаза и отрезали груди. Одну из них привязали за ноги к верхушкам деревьев и разорвали. Знание страшных фактов избавляет от иллюзий.
Особенно кощунственны провокации о блокаде. Они участились и регулярно происходят накануне юбилейных дат. 70-летие снятия блокады телеканал "Дождь" отметил опросом, в котором фигурировал вопрос о целесообразности обороны Ленинграда. В головы граждан России пытались вбить мысль, что его сдача уберегла бы сотни тысяч людей от голодной смерти.
Что ждало ленинградцев в случае капитуляции, недвусмысленно показала ситуация на оккупированной немцами территории Ленинградской области. Уровень смертности населения в пригородах, утверждает военный историк Алексей Исаев, был выше, чем в осаждённом городе. В ноябре 1941 года начальник Управления НКВД СССР по Ленинградской области и городу Ленинграду комиссар государственной безопасности 3-го ранга Пётр Кубаткин сообщил начальнику штаба Ленинградского фронта генерал-майору Дмитрию Гусеву: "Изъятие продовольственных запасов и скота у населения производится открыто, сопровождается при этом зачастую жестокими расправами… Немецкие солдаты в поисках продуктов обходят землянки жителей и всё, что попадается под руки, отбирают. Отбирают даже приготовленную на день пищу. Наряду с продуктами производится опись и изъятие для нужд армии тёплой одежды, белья, валенок и обуви. Под этим предлогом происходит грабёж и всего домашнего имущества у населения. Отбирается полностью всё бельё, в том числе и женское, постельные принадлежности".
16 июня 2016 года, накануне 75-летия начала войны, группа восторженных почитателей Карла Густава Маннергейма повесила ему в городе на Неве мемориальную доску. Эту публику не смутило то, что войска Финляндии под командованием Маннергейма участвовали в блокировании Ленинграда, делились с немцами разведданными и так далее.
В 2018 году скандал вызвал фильм "Праздник". Комедию (!) о встрече 1942 года в семье ленинградского чиновника снял Алексей Красовский. Судя по откликам в СМИ, фильм соткан из ляпов и лжи. Но, даже не выйдя на экраны, он получил большой резонанс. Сразу возобновились спекуляции о ром-бабах, якобы выпекавшихся для руководства Ленинграда, в том числе диабетика Андрея Жданова.
В действительности руководители Ленинграда, получая паёк с необходимым количеством калорий, работали круглосуточно и несли большую личную ответственность. По их инициативе началось производство пищевых заменителей, строительство дороги по льду Ладожского озера и трубопровода по его дну. Это помогло отстоять город и спасти сотни тысяч жизней.
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