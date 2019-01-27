Ложь вокруг блокады Ленинграда

Обозреватель журнала "Историк" Олег Назаров — о том, как пытаются фальсифицировать историю.

75 лет назад, 27 января 1944 года, длившаяся 872 дня блокада Ленинграда завершилась. Радостное событие отметили салютом.

До долгожданного дня многие ленинградцы не дожили. По разным подсчётам и оценкам, жертвами блокады стали до 1,5 млн человек. Город на Неве перенёс гуманитарную катастрофу невиданных масштабов. Память о ней священна.

В советское время о блокаде Ленинграда знал каждый школьник. Знал, чаще всего, не очень много. Да и информация о жизни в осаждённом городе была далеко не полной, особенно о страшных и неприглядных её сторонах. Например, о каннибализме. Тем не менее глумиться на тему блокады не позволял себе никто.

Сегодня фальсифицировать историю может любой желающий. Месяц назад писатель Дмитрий Быков публично превозносил генерал-лейтенанта Андрея Власова. Уверения, что, служа нацистам, изменник Родины всерьёз рассчитывал построить свободную Россию, насквозь лживы. Фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и рейхсфюрер СС Герман Гиммлер уготовили советскому народу совсем другую участь. Это стало ясно всем, в том числе Власову, в первые дни Великой Отечественной войны. Враги морили голодом попавших в плен красноармейцев и убивали мирных жителей, в том числе детей. Под Могилёвом гитлеровцы разбомбили состав с эвакуировавшимися детьми, а уцелевших после бомбёжки передавили танкисты генерала Хайнца Гудериана. Неподалёку в деревне Холмы немецкие солдаты изнасиловали шестерых девушек, выкололи им глаза и отрезали груди. Одну из них привязали за ноги к верхушкам деревьев и разорвали. Знание страшных фактов избавляет от иллюзий.

Особенно кощунственны провокации о блокаде. Они участились и регулярно происходят накануне юбилейных дат. 70-летие снятия блокады телеканал "Дождь" отметил опросом, в котором фигурировал вопрос о целесообразности обороны Ленинграда. В головы граждан России пытались вбить мысль, что его сдача уберегла бы сотни тысяч людей от голодной смерти.

Что ждало ленинградцев в случае капитуляции, недвусмысленно показала ситуация на оккупированной немцами территории Ленинградской области. Уровень смертности населения в пригородах, утверждает военный историк Алексей Исаев, был выше, чем в осаждённом городе. В ноябре 1941 года начальник Управления НКВД СССР по Ленинградской области и городу Ленинграду комиссар государственной безопасности 3-го ранга Пётр Кубаткин сообщил начальнику штаба Ленинградского фронта генерал-майору Дмитрию Гусеву: "Изъятие продовольственных запасов и скота у населения производится открыто, сопровождается при этом зачастую жестокими расправами… Немецкие солдаты в поисках продуктов обходят землянки жителей и всё, что попадается под руки, отбирают. Отбирают даже приготовленную на день пищу. Наряду с продуктами производится опись и изъятие для нужд армии тёплой одежды, белья, валенок и обуви. Под этим предлогом происходит грабёж и всего домашнего имущества у населения. Отбирается полностью всё бельё, в том числе и женское, постельные принадлежности".

16 июня 2016 года, накануне 75-летия начала войны, группа восторженных почитателей Карла Густава Маннергейма повесила ему в городе на Неве мемориальную доску. Эту публику не смутило то, что войска Финляндии под командованием Маннергейма участвовали в блокировании Ленинграда, делились с немцами разведданными и так далее.

В 2018 году скандал вызвал фильм "Праздник". Комедию (!) о встрече 1942 года в семье ленинградского чиновника снял Алексей Красовский. Судя по откликам в СМИ, фильм соткан из ляпов и лжи. Но, даже не выйдя на экраны, он получил большой резонанс. Сразу возобновились спекуляции о ром-бабах, якобы выпекавшихся для руководства Ленинграда, в том числе диабетика Андрея Жданова.

В действительности руководители Ленинграда, получая паёк с необходимым количеством калорий, работали круглосуточно и несли большую личную ответственность. По их инициативе началось производство пищевых заменителей, строительство дороги по льду Ладожского озера и трубопровода по его дну. Это помогло отстоять город и спасти сотни тысяч жизней.