Венгерский диссидент. Почему в Европе наступил кризис санкций

Накануне стало известно о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с американским послом в декабре прошлого года отказался усиливать давление на Россию. Орбан также указал на то, что Будапешт будет стремиться занять более объективную позицию по всему комплексу российско-европейских отношений и будет равняться в этом на Австрию, которая проводит сбалансированную политику нейтралитета. Заявление Орбана прозвучало на фоне всё усиливающегося давления Соединённых Штатов на своих формальных союзников в Европе по вопросу усиления санкционного давления на Россию — при этом внешний антураж союзнических отношений всё сильнее опадает, а за фасадом "партнёрства" всё сильнее начинает проглядывать феодально-подчинённая суть взаимоотношений Вашингтона со своими вассалами.

Заявление Орбана в беседе с американским послом, которое приводит The Wall Street Journal, крайне примечательно в этой связи тем, что наиболее здравомыслящие европейские лидеры, причём лидеры в первую очередь национально-ориентированные и стремящиеся к реализации и защите интересов своих государств и народов, в открытую начинают признавать правоту России в российско-американском противостоянии. Орбан вообще очень сильно выбивается из общего ряда центрально- и восточноевропейских лидеров стран так называемой Новой Европы, которые в гораздо большей степени, нежели изначальное ядро условно "старого" Евросоюза, ориентированы на приказы из Вашингтона и настроены крайне русофобски. Орбана трудно обвинить в каких-то особых пророссийских симпатиях, тем более что свой путь в большую политику он начал как раз с участия в "бархатной революции" 1989 года, положившей конец просоветской ориентации ВНР.

Однако, в отличие от своих коллег по бывшему Варшавскому блоку в Восточной Европе, Орбан проводит более-менее независимую политику, по крайней мере в существующих рамках евроатлантических институтов. Помимо дел, связанных с транзитом и экспортом российских энергоресурсов, можно упомянуть также и соглашение о модернизации венгерской АЭС "Пакш". Интересно отметить, что, в отличие от Литвы, где местные власти фактически прогнулись под требования Евросоюза и закрыли Игналинскую АЭС, правительство Орбана, несмотря на политическое давление и окрики то из Брюсселя, то из Вашингтона, продолжает сотрудничество с Россией по атомной проблематике.

Орбан, кстати, не зря упомянул Австрию, на которую следовало бы равняться в плане отношений с Россией другим европейским государствам. Сейчас там у власти коалиционный кабинет правых во главе с Себастианом Курцем, однако и до него австрийская политическая элита занимала в отношении Москвы разумную сбалансированную позицию, также ставя под сомнение целесообразность санкционного режима, в котором никаких интересов Европы не просматривается, скорее наоборот, он вредит развитию экономических связей с Россией. Орбан в этой связи выступает вовсе не как какой-то политический фрик или радикальный деятель несистемного толка.

Схожие взгляды высказывает президент Чехии Земан, представители правящей коалиции в Италии, многие германские политики на региональном уровне, в частности, Хорст Зеехофер, ещё будучи баварским премьер-министром, говорил о необходимости снятия с России санкций (примечательно, что сейчас Зеехофер занимает пост министра внутренних дел Германии). К сожалению, подобных трезвых оценок нельзя услышать от германского канцлера, что, видимо, обусловлено сильнейшим давлением, оказываемым Вашингтоном на Берлин по ресурсной тематике в целом, а также факторами ограниченности суверенитета Германии как таковой.

В любом случае необходимо отметить существующий и отнюдь не маргинальный тренд — в Европе всё активнее и громче звучат голоса с призывом отказаться от бессмысленной санкционной политики, инспирированной Вашингтоном. Отказ от "сдерживания" России, а точнее — от враждебных действий против совместных российско-европейских проектов обусловлен в данном случае не каким-то очередным "мифическим" вмешательством России во внутренние дела той или иной европейской страны.

Эта конспирология, густо замешанная на каких-то примитивных мемах про "русских хакеров" и "агентов ГРУ", настолько плотно въелась в медийную ткань Запада, что излечиться от болезни поиска за каждым углом "русского шпиона" будет, конечно, непросто. Но процесс идёт и подталкивается объективными экономическими интересами стран Евросоюза. Вашингтон, будучи политическим "смотрящим" на континенте, помимо постоянного принуждения вассалов к антироссийским действиям в области внешней политики параллельно ведёт против ЕС экономическую войну, манипулируя пошлинами и навязывая Европе собственные крайне дорогие энергоносители. Естественно, что при таких вводных ни одна экономика не сможет повысить свою энергоэффективность и конкурировать на мировом рынке с США и тем более Китаем. Так что по мере победы экономических реалий над антироссийскими геополитическими химерами мы ещё увидим немало прозрений европейских политиков разного калибра.