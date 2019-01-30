Новая политическая культура. Чиновникам пора освоить искусство извинений

Накануне в социальных сетях, телеграм-каналах и местных сообществах начал активно обсуждаться скандальный эпизод, имевший место в ходе обсуждения обновлённого регламента благоустройства в городском совете Белгорода. В ходе обсуждения один из присутствовавших в зале жителей города (позже выяснилось, что это был пенсионер) попросил врио мэра регионального центра Юрия Галдуна говорить в микрофон погромче, на что в ответ получил от высокопоставленного чиновника совет использовать слуховой аппарат. Жителей Белгорода, да и не только их, возмутила хамская и откровенно презрительная тональность общения с горожанами Юрия Галдуна. На фоне практически постоянно идущих непрерывным потоком сообщений о каких-то совершенно неадекватных заявлениях чиновников на местах этот случай не был бы чем-то особенно выдающимся. Тем не менее показательна реакция на высказывания врио главы города как общественности, так и самого виновника скандала.

Не прошло и суток, как Юрий Галдун опубликовал видеообращение, в котором извинился перед жителями Белгорода и конкретно перед пенсионером, которому он порекомендовал использовать слуховой аппарат. Столь молниеносное извинение, особенно если поставить его в определённый хронологический ряд с другими аналогичными и крайне резонансными случаями, которые обсуждались в последнее время, позволяет сказать о том, что в вопросах коммуникации между властью (особенно на местах) и обществом наступает кардинально новый этап и начинает формироваться новая политическая культура, которой необходимо соответствовать, если чиновник и далее хочет занимать свою должность.

Уже понятно, что в условиях нарастающей информационной открытости и развития гражданского общества, точнее — роста гражданского самосознания у людей, отдельным недобросовестным представителям госаппарата будет непросто или порой невозможно скрывать факты наплевательского и хамского отношения к рядовым гражданам.

Если раньше они могли себе позволить как-то уйти безнаказанными, замылить вопрос или просто пользовались отсутствием разветвленной системы "сарафанного" распространения информации, то теперь федеральные СМИ и журналисты обязательно об этом напишут, а то ещё и группу с камерой пришлют.

Мы сейчас находимся на самом деле в крайне интересной исторической точке, когда происходит крупный сдвиг в форматах общения власти и населения. Изменяется само общество, становится более требовательным к госслужащим и депутатам, начинает осознавать, что вся эта вертикаль находится в конечном итоге на содержании и на службе у налогоплательщика. Понятно, что федеральный центр проделал большую работу по введению многочисленных формальных институтов и ограничений, прежде всего антикоррупционного плана. Однако ни в каком законе нельзя прописать запрет на высокомерное общение с гражданами или наказание за хамское общение. Это прежде всего является вопросом наличия в обществе неформальных репутационных институтов и повышения общей политической культуры, когда высказывания наподобие заявления Ольги Глацких моментально становятся поводом для медийного скандала и разбирательства на уровне губернатора. Юрий Галдун, что надо отметить, прекрасно понял этот новый тренд на формирование новой политической культуры и моментально сдал назад, извинившись, чем собственно весь инцидент и исчерпал.

И это крайне важный урок для других региональных чиновников: вы не небожители, облечённые властью князя или феодала, который и карает, и милует, и своих "холопов" публично отчитывает. Нет вообще никаких ни моральных, ни этических, ни тем более политических оправданий пренебрежительному отношению к населению и своим избирателям. Все подобного рода скандальные заявления лишь демонстрируют несоответствие человека занимаемой им должности и нежелание работать на благо граждан. Понятно, что сразу эти положения до всех не доходят и федеральный центр делает много для того, чтобы дать госслужащим на местах необходимый импульс. Новая политическая культура, культура уважительного отношения с людям и готовности работать ради их интересов будет укореняться, конечно, не сразу, но тренд в общем понятен — этот процесс не остановить.

Поскольку, как показывает практика и мировой опыт, лучшим средством поддержания социально-политической стабильности является не заваривание политического "котла" наглухо, без возможности открытой дискуссии, обсуждения и порицания в том числе и ошибок чиновников — крышку рано или поздно снесёт, причём последствия будут куда как более плачевными и для страны в целом, и для госаппарата в частности. В этом смысле тенденция в нашей стране в этом контексте скорее позитивная, чиновничество (пусть и с подачи федерального центра) начало наконец ощущать наступление эпохи большей информационной открытости и формирования новой политической культуры.