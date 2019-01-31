Холера и ядерный удар по Керчи. В США рождается новая антироссийская мифология

В попытках представить Россию в качестве причины и ключевого фактора всех внутриполитических бед Соединённых Штатов, а также их затруднений в отношениях с союзниками политическая элита в Вашингтоне, кажется, перешагнула очередную абсурдную черту.

Группа республиканцев и демократов внесла в Сенат США специальную резолюцию, призывающую к организации "незамедлительной международной операции по обеспечению свободы навигации в Чёрном море и побуждению к отказу от строительства трубопровода "Северный поток — 2". Следует отметить, что, помимо стандартных обвинений России в "незаконном" задержании украинских судов в Керченском проливе, резолюция содержит ряд довольно интересных с пропагандистской точки зрения положений, которые наглядно характеризуют атмосферу русофобии и формирование в Вашингтоне целой системы антироссийских взглядов и клише, буквально намертво впечатывающиеся в тексты законодательных документов, разведывательные и военные стратегии Соединённых Штатов.

Так, в частности, в резолюции в вину России ставится запуск государственными медиа "кампании по дезинформации", в рамках которой Россия якобы распространяла сведения о том, что Украина углубляла морское дно в районе Керченского канала, чтобы способствовать проникновению в Азовское море флота НАТО, что Украина заразила море штаммами холеры, а украинские и британские спецслужбы составили заговор для разрушения керченского моста с помощью ядерного оружия. В итоге в резолюции призывают начать "операции по принуждению к свободе навигации" (с помощью флотов стран — членов НАТО), а также усилить финансирование украинских вооружённых сил. Также в резолюции содержится прямой призыв к союзникам и партнёрам США в Европе отказать судам российского военно-морского флота в праве захода в порты стран ЕС, а также праве дозаправки и пополнения припасов в них.

Таким образом, мы в режиме реального времени можем наблюдать трансформацию антироссийской медиастратегии политического истеблишмента в США, когда на первый план выходит даже не наказание за некие призрачные "агрессивные" действия российской стороны, а санкции в ответ на выдуманную американцами же пропаганду. Просто напомню, что "заражение холерой", на которое ссылаются американские сенаторы в своей резолюции, на самом деле является цитатой из СМИ ДНР, которые в свою очередь ссылаются на чиновников из контролируемого официальным Киевом Мариуполя, где местная санэпидстанция зафиксировала наличие в водах Азовского моря холерных эмбрионов. Какое отношение ко всей этой истории имеют российские "государственные медиа", решительно непонятно. Да и цели соблюсти какую-то логику и видимость приличий, видимо, не стоит, любая самая бредовая новость из зоны конфликта на юго-востоке Украины или в черноморском бассейне будет выдаваться за очередную коварную операцию "гибридной войны", которую якобы Россия ведёт против Украины.

Вместе с тем, как видно из публикаций ведущих американских СМИ, вокруг пресловутого "вмешательства" России в американские выборы и всей последующей фантасмагории с "агентом Кремля" Трампом выстраивается целая информационная мифологическая система, в рамках которой вскоре вообще любые контакты между Россией и США будут объявлены преступными, а возможности налаживания неформальных связей и использования традиционных для Вашингтона (и активно используемых другими странами) лоббистских механизмов фактически сведены на нет.

Отдельно, конечно, следует упомянуть очередную попытку как-то солидаризоваться и поддержать позицию Европейского парламента, который в декабре 2018 года высказался резко против строительства трубопровода "Северный поток — 2". А ведь даже у стойких оловянных солдатиков антироссийского розлива из Польши уже наступает понимание, что ничего сделать нельзя, СП-2 будет построен, как говорится, ставки сделаны, ставок больше нет. Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прямо заявил, что Россия и Германия, будучи мировыми державами с самой сильной экономикой на континенте, "Северный поток — 2" таки построят. Никакие ухищрения американцев, вроде использования председательства Румынии в Евросоюзе в попытках протащить новый энергетический регламент, передающий право решения по энергетическим проектам на уровень ЕС, также не поможет, поскольку он блокируется Германией.

А вот что реально вызывает тревогу, так это недвусмысленные призывы к усилению НАТОвской группировки в Чёрном море и ограничению оперативных возможностей российского ВМФ в Средиземноморье, что прямо следует из положений внесённой в сенат резолюции. Отказ в обслуживании российских военных кораблей приведёт к необходимости поиска новых пунктов пополнения запасов в Средиземном море. А усиление НАТОвской группировки в Чёрном море — причём необязательно с помощью ввода иностранных кораблей, достаточно усилить флоты прилегающих государств Альянса, вроде той же Румынии, Болгарии или Турции, — приведёт к росту для России издержек на симметричное усиление своей военно-морской компоненты. На этом примере наглядно видно, как идеология и антироссийская мифология, формируемые с подачи украинских вассалов Вашингтона, начинают жить собственной отдельной жизнью и диктовать "кривую" логику политических решений в отношении России.