Пляски на крови. Как Гудков и Ходорковский пиарятся на смерти Алины Шевченко

Случилась страшная трагедия — а смерть ребёнка всегда трагедия. Стало известно, что в больнице скончалась Алина Шевченко, дочь координатора "Открытой России" по Ростовской области Анастасии Шевченко. Моментально на смерть дочери активистки структуры Ходорковского отреагировала практически вся оппозиционная тусовка, и лейтмотив реакции был соответствующим — власть настолько цинична и жестока, что якобы не позволила матери увидеть свою умирающую дочь перед смертью.

Дело в том, что Анастасия Шевченко в настоящий момент находится под домашним арестом в связи с делом об участии в деятельности "нежелательной организации". Напомню, что именно таковой является "Открытая Россия", признанная нежелательной по решению Генпрокуратуры России.

Сначала с подачи Дмитрия Гудкова, а затем и подключившегося Ходорковского либеральная тусовка начала утверждать, что власти вообще не пустили Анастасию Шевченко к умиравшей дочери. Однако затем это было опровергнуто, в том числе и детским омбудсменом Анной Кузнецовой, которая отметила, что во время реанимационных мероприятий Шевченко действительно не присутствовала, однако на следующий день она навестила дочь, а вскоре после ухода матери Алина скончалась.

Трагические обстоятельства смерти ребёнка были использованы Гудковым и Ходорковским буквально как по методичке. Они сразу же выбрали обвинительный тон в отношении правоохранительных органов и власти в целом, утаивая от общественности крайне важные факты, только поняв которые и можно восстановить цепочку событий, приведших к такому тягостному финалу.

Итак, начать стоит с того, что свою дочь — Алину — Анастасия Шевченко ещё в далёком 2006 году самолично поместила в Зверевский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей. Как отмечают в самом интернате, мать навещала своего ребёнка не чаще одного-двух раз в год, причём ребёнок находился на полном гособеспечении.

На долю Алины Шевченко выпала, безусловно, тяжкая судьба, когда мать сдала её в интернат в 2006 году и ей поставили целый ворох диагнозов — тут и глубокая умственная отсталость, и органическое поражение ЦНС, и атрофический синдром, усугубленный эпилепсией. Дочь Шевченко постоянно имела простудные заболевания и страдала хроническим бронхитом. Собственно, именно этот самый хронический бронхит после обострения и привёл к летальному исходу. Следует отметить, что Анастасия Шевченко, узнав о состоянии дочери, ходатайствовала перед следствием о визите в стационар, где находилась её дочь. И она получила такое разрешение, отбыв 30 января в город Зверев.

Таким образом, перед нами хоть и трагическая, но всё же довольно распространённая история семьи, где умирает тяжело и продолжительное время болеющий ребёнок-инвалид. Таких историй каждый год происходит множество, однако Ходорковский и выслуживающийся перед ним Гудков и остальная либеральная тусовка буквально на наших глазах решили медийно "присосаться" к смерти ребёнка и использовать её как очередной повод пнуть власть и начать вопить про "кровавый" и "бездушный" режим, который даже мать якобы не отпускает к умирающему ребёнку.

Эти крокодиловы слёзы вдвойне противно видеть от Михаила Ходорковского, окружение которого замешано в убийствах конкурентов в 90-х годах. Да что там 90-е, ещё не прошло и года с грандиозной африканской авантюры проекта Ходорковского ЦУР, который ради хайпа и поиска мнимых "российских наёмников" послал фактически на смерть группу российских журналистов. И этот человек сейчас в показной печали и напускном фейковом горе публично скрежещет зубами в "Твиттере" и мобилизует своих миньонов и вассалов в отечественной маргинальной оппозиции на лицемерное сочувствие и фарисейское обвинения властей в "бездушии".

Всем активистам и сотрудникам Ходорковского нужно сделать из этого кейса определённые выводы. Ваш босс, как и его подпевалы вроде Гудкова и Ко, будут вас использовать при каждом удобном случае, они не остановятся ни перед чем. Если у вас не дай Бог умрёт родственник, будьте готовы, что Михаил Борисович вынырнет из своих мутных лондонских глубин и начнёт изрыгать проклятия в адрес российского государства и метать гром и молнии на головы мнимых виновников вашего горя. Даже не сомневайтесь, что в случае возникновения малейшей возможности, Ходорковский и Ко не побрезгуют пиариться на вашем горе и дальше.