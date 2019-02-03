Федеральный провал. Оппозиция не смогла организовать "мусорный" протест

Сегодняшнее воскресенье, 3 февраля, если кто-то вдруг не заметил, должно было стать днём проведения некоей "масштабной" всероссийской акции протеста против реформы системы переработки отходов в стране. Не секрет, что тематика обращения с твёрдыми бытовыми отходами и в целом экологическое состояние среду обитания (особенно в крупных мегаполисах и городских агломерациях) в последние годы всё сильнее занимает и общество, и власть, превратившись в одну из наиболее актуальных и острых общественных проблем. Уж казалось бы, под требования закрытия полигонов, изменения схем размещения перерабатывающих мусор мощностей и прочие более-менее резонансные темы граждан можно было бы вытащить на улицы довольно легко. Благо "мусорные" протесты в некоторых регионах демонстрировали в прошлом году такой потенциал. Однако провал сегодняшней оппозиционной всероссийской акции, организованной с подачи несистемной либеральной оппозиции, наглядно демонстрирует нежелание людей смешивать реальные проблемы на местах, которые можно и нужно решать в диалоге с властью, и пребывание в статусе "пушечного мяса" и массовки для повышения политической капитализации деятелей типа Навального и ему подобных.

Так, по сообщению региональных СМИ, практически повсеместно акции противников реформы обращения с ТБО редко где превышали по стране численность в пару сотен человек. Так, например, в почти полуторамиллионном Екатеринбурге на акцию вышло порядка 150 человек, в Волгограде численность участников акции составила около двух десятков человек, в Челябинске также не более 40–50 человек. В миллионном Красноярске оппозиция смогла вывести на митинг чуть более 50 человек, а в Москве дело и вовсе ограничилось серией одиночных пикетов. Характерно, что в Подмосковье, где в прошлом были сильны протестные настроения именно в разрезе экологической тематики и борьбы за закрытие мусорных полигонов, каких-то массовых уличных акций вообще отмечено не было. Проще говоря, люди в основной своей массе не разделяют политизированную и далекую от конкретики повестку несистемной оппозиции и голосуют, как говорится, ногами, то есть попросту игнорируют все эти "всероссийские" митинги.

Интересно в этой связи отметить, что вновь мы увидели полное организационное бессилие и мобилизационную немощь всей этой пресловутой региональной сети штабов Навального. Просто напомню, что Навальный и представители его команды за несколько недель до акции на своих медиаплощадках публично поддержали идею проведения серии протестов. Однако в итоге всё вылилось в смотр потешных оппозиционных ячеек, которые собрали сколько могли людей, буквально с миру по нитке, чтобы попытаться хоть как-то криво-косо, но всё же показать массовый характер протеста.

Безусловно, нельзя отрицать и наличие проблем с этими самыми полигонами, и запущенность многих случаев — и мы все помним, что людям зачастую приходится обращаться напрямую к президенту с просьбой решить наконец вопросы с этим во многом полукриминальным бизнесом. Но пока оппозиция вопит в соцсетях о том, как власть всех их "травит", государство уже начало реализовывать масштабную программу по закрытию и ликвидации угрожающих здоровью граждан полигонов, многие из которых существуют ещё с советских времён, и, просто закрыв их, решить проблему негативного воздействия невозможно. Чтобы вывести сферу переработки мусора из тени нужна реформа прежде всего в сфере организации его вывоза и сортировки, создания мощностей по рекультивации земель, строительству мусороперерабатывающих заводов, формированию комплексной системы экологического мониторинга. Всё это требует огромных финансовых затрат и усилий и не может реализоваться одномоментно.

Впрочем, видно, что народ понимает, что все эти инфантильные призывы оппозиции выходить протестовать против реформы обращения с отходами просто очередной медиакейс для Навального и ему подобных. Никаких решений эти личности не предлагают, никакой привязки к местным проблемам зачастую не имеют. Собственно, итоговый результат в виде тотального провала по численности говорит сам за себя. Как говорится, этот протест сломался, несите следующий.