Кривое правосудие. США ставят судебную систему Украины под тотальный контроль

Приближающиеся президентские выборы на Украине, а также желание Запада обеспечить гарантии сохранения Киевом антироссийского курса при любых внутриполитических раскладах активизируют работу по формированию на Украине всё более и более подконтрольных США органов власти. Не секрет, что значительная часть так называемого пакета реформ, продвигаемых на Украине западными союзниками, финансируется из американского бюджета — не являются исключением и украинские вооружённые силы и правоохранительные органы, которые после государственного переворота 2014 года начали комплектоваться лояльными вашингтонским покровителям Киева кадрами, а также обеспечиваться материальными ресурсами, включая вооружение, за счет закупок по линии Пентагона, Госдепа, USAID и других американских правительственных структур. Особый интерес Соединённые Штаты проявляют к судебной системе, которая в будущем противостоянии различных политических сил в стране способна сыграть решающую роль.

Так, в конце января нынешнего года правительственное Агентство США по международному развитию выделило семь миллионов долларов на реализацию специализированной программы "Новое правосудие" на Украине. В качестве целей заявлена поддержка "независимой и транспарентной" судебной системы. В рамках программы предполагается "глубокая модернизация" украинской судебной системы, реструктуризация Верховного суда, а также создание Совета по общественной ответственности при Высшей квалификационной коллегии судей Украины. При этом, как следует из материалов проекта, организаторы программы должны будут разработать соответствующие методические рекомендации и учебные программы для обучения по юридическим специальностям на Украине, взяв за основу курсы, читаемые в американских университетах и школах права.

Также примечательно то, что в материалах USAID, касающихся программы "Новое правосудие", отмечается, что в основу будет положена работа с институтами гражданского общества, которые должны, по идее американских чиновников из Агентства США по международному развитию, корректировать в позитивную сторону практику работы украинской судебной и в целом правоохранительной системы.

Оператором программы избрана известная американская компания, специализирующаяся на международном развитии, CHEMONICS INTERNATIONAL, INC. Если проследить за выделением ей средств по линии USAID, то становится понятным, что компания пользуется безграничным доверием ведомства — за последние годы по линии Агентства США по международному развитию ей было выделено почти 2,5 миллиарда долларов. Причём, как писали об этом в западной прессе, Chemonics периодически становилась объектом критики со стороны государственных аудиторов, в частности, Офиса генерального инспектора USAID, который обнаружил, что компания растратила деньги на проекты в Афганистане, заключая сделки без проведения тендеров, потратила неизвестно куда 62 миллиона долларов на восстановление Гаити и даже, по сообщениям британской газеты The Guardian, практикует дискриминацию в отношении расовых меньшинств.

Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов считает, что Соединённые Штаты, реализуя на территории Украины проекты, направленные на финансирование тех или иных органов власти, решают в первую очередь вопросы контроля за собственными ставленниками.

При этом судебную систему Украины и без введения американских стандартов юридического образования лихорадит. В соответствии с новыми требованиями ещё с конца 2016 года в стране идёт массовая переаттестация судей, плюс к тому планируется нанять почти 200 новых судей, причём на эти посты украинские власти собираются нанимать в том числе и людей извне системы, а также проверять их навыки с помощью специальных тестов. Всё это, по мнению экспертов, подрывает и так слабое доверие к судебной системе страны, которая рискует повторить судьбу реформированной полиции, оказавшейся не в состоянии контролировать уровень преступности, подскочивший из-за некомпетентности новых правоохранителей. Все эти примеры наглядно демонстрируют, что правовая система в стране до предела деградировала, и всерьёз рассматривать попытки США и Запада в целом что-то в ней реформировать не стоит. При этом Соединённые Штаты, анонсируя планы по перестройке на американский манер юридической системы на Украине, фактически будут массово обрабатывать будущих сотрудников правоохранительных органов и в целом юристов с университетского уровня.

— По линии США получают финансирование многие реформы, которые сейчас реализуются на Украине. Так, например, частично за счёт США осуществляется реформа энергетического сектора на Украине. Именно по инициативе США была создана так называемая антикоррупционная полиция, или антикоррупционное бюро. С чем это связано? Как показывает практика, после пиков финансирования наступает определённый спад. Возьмём, к примеру, Прибалтику — США, как правило, после реализации основной программы постановки под контроль оставляют точечное финансирование отдельных направлений. Судебная система и система, связанная с антикоррупционной составляющей, являются важным фактором такого типа действий.

Вашингтон, как правило, очень чётко сохраняет направления создания и финансирования отдельных органов власти, которые способны в перспективе стать инструментом реализации американских интересов на территории того или иного государства. При этом, несмотря на сокращение финансирования ряда программ международной помощи из бюджета США, финансирование проектов на Украине даже возрастает — не только по линии политических проектов (через бюджет Госдепа и USAID), но и сфере обороны и безопасности, на которые заложено порядка 350 миллионов долларов на этот год. Реформа судебной системы на Украине как раз и является такой принципиальной позицией США, потому что с одной стороны контролируется исполнительный контур, а с другой стороны обеспечивается функционирование того же самого "антикоррупционного" контура, который обеспечивает умиление позиций американцев в течение ближайших нескольких лет.