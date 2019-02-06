Погорел на мясе. Почему расследования Навального оказываются фейками

Накануне в эпопее блогера Алексея Навального под названием "комфортное освоение бюджетов на создание негативной информационной повестки" произошёл один примечательный прокол. Московский арбитражный суд обязал Навального публично опровергнуть распространённую им информацию о якобы имевших место махинациях при закупке продовольствия для нужд подразделений Росгвардии, а также удалить соответствующие видеоматериалы из Сети. Тут нужно отметить, что иск к Навальному был подан крымским мясокомбинатом "Дружба народов", который также фигурировал в "расследовании" Навального. Несмотря на то что у стороны ответчика ещё остаётся право на обжалование решения, можно утверждать, что суд вновь признал, что Навальный открыто и нагло врёт своей аудитории.

А ведь до этого был знаменитый кейс с обвинениями известного российского предпринимателя Алишера Усманова в даче взятки тогдашнему вице-премьеру Игорю Шувалову и якобы вмешательстве Усманова в редакционную политику газеты "Коммерсант", которые также судом были признаны несостоятельными. Навальный должен был опровергнуть сведения и удалить материалы, но он этого не сделал — что, впрочем, для "адвоката" Навального далеко не редкость. Самое интересное заключается в том, что даже западные правоохранительные органы и суды признают, что фигуранты "расследований" Навального не делали ничего противозаконного. Так, к примеру, прокуратура Швейцарии и власти Греции по итогам проверок не нашли никаких нарушений в действиях Артёма Чайки, которого Навальный обвинял в отмывании денег. Видимо, и их всех тоже подкупило "коррумпированное" российское государство.

История с тендерами Росгвардии примечательна прежде всего тем, что она в некотором смысле получила наибольший медийный резонанс среди всех последних "расследований" ФБК. Навальный там обвинял директора Росгвардии Золотова в завышении закупочных цен на продовольствие — иллюстрируя свои подсчёты стоимости картошки, капусты и соков кадрами из какого-то московского супермаркета. Прямо скажем, не железобетонное доказательство, особенно когда дело касается масштабных закупок для нужд десятков воинских частей, расположенных в разнесённых на тысячи километров российских регионов. Естественно, что при малейшем более-менее пристальном анализе приведённых аргументации и доказательств вся версия Навального рассыпалась как карточный домик.

Нынешнее решение суда, обязавшее Навального удалить из Сети своё фейковое "расследование", показательно прежде всего тем, что демонстрирует всю внутреннюю несостоятельность такого явления, как "гражданская расследовательская деятельность". Вообще-то всегда такого рода активности относились прежде всего к сфере работы средств массовой информации. Именно СМИ отвечали и отвечают за каждую запятую в своих материалах, за достоверность представленных фактов и их документальную обоснованность.

Естественно, что в эпоху, так сказать, постправды и торжества "фейк-ньюс" стандарты сильно просели, но всё равно за откровенное враньё и отсутствие подтверждений, способных выдержать проверку в суде, журналисты совсем не иллюзорно огребают по шее. Однако достаточно любому блогеру, по типу Навального, более-менее раскрутиться, выкатить некую политическую платформу (по большей части антиправительственную) — и вот уже можно заниматься вполне себе коммерческим "мочиловом" конкурентов как в бизнес-среде, так и в органах власти. Ведь не будет же являться большим секретом, что для своих выступлений и псевдорасследований Навальный выбирает весьма специфический и крайне однобокий набор тем и персоналий, упорно не замечая аналогичных, если даже не хуже нарушений в среде своих идеологических друзей и соратников.

В общем-то, понятно, почему работает именно такая схема — так проще избегать наказания и удобнее оказывать давление на государство, шантажируя его политическими последствиями, если к инициатору фейковых расследований применят адекватные юридические меры. Вот только любой "сливной бачок" рано или поздно ломается и выходит из зоны интереса заказчиков и покровителей проекта. И судя по тому, как истерит Навальный и его команда, придумывая и вбрасывая в инфополе очередные какие-то страшилки (типа недавнего вброса про "страшную" эпидемию в московских детсадах), сама верхушка ФБК это прекрасно понимает.