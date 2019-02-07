Гуд-бай, Америка. Почему США закрывают офис службы миграции в Москве

На днях американское правительство в лице государственной Службы гражданства и иммиграции США приняло решение закрыть с 29 марта нынешнего года офис службы в Москве, мотивировав это уменьшением нагрузки на персонал представительства. На первый взгляд, вроде бы рядовой случай в чреде и так постоянно ухудшающихся российско-американских отношений, однако он интересен прежде всего тем, что за офис американского правительственного агентства закрывается в России. Служба гражданства и иммиграции США — довольно специфическое ведомство, которое не входит в состав Госдепартамента и формально не аффилировано с посольством США, выполняя иные функции. СГИ Соединённых Штатов ранее была подведомственна Министерству юстиции, а после 22 сентября 2001 года и создания Министерства внутренней безопасности США перешла в ведение новой структуры американского правительства. Фактически это некий аналог бывшей российской ФМС, но имеющий к тому же международную юрисдикцию.

Закрытие офиса в Москве и перенаправление заявителей из России и соседних постсоветских стран в соответствующее подразделение в Афинах означает, что само получение услуг по предоставлению американского гражданства и решению сопутствующих вопросов (в первую очередь проверок безопасности и прошлого лиц, запрашивающих гражданство или убежище) стало настолько неактуальным в России, что и нужда держать полевой офис в Москве отпала. Закрытие представительства Службы гражданства и иммиграции США означает, что приказал долго жить и один из столпов либеральной пропаганды и образа мыслей последних лет тридцати, который, если очистить его от всякого медиамусора, на самом деле сводился к простой формуле.

Формула эта гласила, что существует священный американский "Град на холме", в котором царствует демократия, справедливость и всеобщее благоденствие. И именно туда, в эльфийский западный закат, заберут всех доморощенных русофобов, если они будут усердно и громко отрабатывать и продвигать иностранную повестку внутри России, всегда и чуть более чем полностью деформируя исторический контекст и текущие политические реалии в нужном иностранным "партнёрам" свете.

Существенное сокращение штата посольства США в России, закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге и беспрестанные высылки наших дипломатов (и зеркальные высылки дипломатов американских) привели к тому, что визовый процесс между Москвой и Вашингтоном, в общем-то, парализован. Закрытие офиса СГИ США опускает планку отношений в итоге ещё ниже. Однако в этой связи интересно отметить вот какой нюанс: уже не первый год в нашем информационном поле гуляет байка про "поросёнка Петра", который вот-вот свалит из "проклятой Рашки" и обретёт наконец свободу и сытость на благословенном Западе.

Эти настроения имеют, наверное, какую-то фактическую базу в среде творческой интеллигенции и, условно говоря, "креативного класса" в столичных агломерациях. Однако если пристальнее взглянуть на соответствующие соцопросы на тему миграции, в частности на недавнее нашумевшее исследование "Левада-центра", то рисуемые там апокалиптические цифры желающих покинуть Россию на поверку оказываются дутыми медиапустышками, призванными либо отработать всё ту же негативную повестку, о которой говорилось выше, либо попросту собрать кликбейтный трафик.

Все эти цифры то про 30%, то про 40% желающих уехать из страны на самом деле если о чем-то и свидетельствуют, то только о слабом критическом осмыслении частью российской молодёжи реалий многих европейских стран и США. А вот американские чиновники, как показало прекращение деятельности представительства Службы миграции в Москве, перспективы миграционных потоков оценивают крайне объективно и трезво. Спроса на услуги по эмиграции в России нет, все, кто хотел, благо страна у нас свободная, давно уехали, а многие, особенно научные кадры, постепенно в Россию и возвращаются. Есть у прекращения работы офиса СГИ в Москве и другой аспект, который также немаловажен и связан с тем, что это был, с некоторыми допущениями, вполне себе легальный центр и прикрытие для работы в России структур Министерства нацбезопасности США, в которое входит Служба миграции и гражданства. МНБ, в свою очередь, входит в разведсообщество США наряду с ЦРУ, АНБ, ФБР, разведкой Госдепа и разведуправлениями видов вооружённых сил США.

С учётом резкого падения объёмов работы представительства в Москве по непосредственному профилю, что признаёт и само Министерство нацбезопасности США, возникает закономерный вопрос о том, чем же занимались должностные лица этого ведомства в Москве. Роль посольства и торгпредств понятна, однако чем меньше будет на нашей территории легальных подразделений Правительства США, не имеющих дипломатического статуса, тем лучше. Волку, как говорится, лучше спать зубами к стенке.