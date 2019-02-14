США готовят новые санкции против России. Кто под ударом на этот раз

Не успели в Соединённых Штатах отшуметь битвы вокруг финансирования трамповской "стены" на границе с Мексикой и приутихнуть баталии вокруг частичного правительственного шатдауна, как американский конгресс решил вернуться к своей излюбленной теме, сулящей медийные выгоды в глазах собственного избирателя. Речь идёт о формировании дальнейшей санкционной политики в отношении России и поиска всё новых "болевых точек" в экономике и внешнеторговой деятельности, воздействуя на которые, за океаном ещё надеются изменить "плохое поведение" Москвы. Накануне группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом и Робертом Менендезом, представляющими Республиканскую и Демократическую партии, внесли на рассмотрение Комитета по международным делам сената США законопроект, вводящий те самые "адские санкции", которыми осенью прошлого года пугали Россию.

В предлагаемом американскими сенаторами санкционном пакете фактически имеется две ключевые части. В первый блок входит ответ на якобы имевшееся вмешательство России в американские выборы, а также "агрессивные действия" России против демократических институтов за рубежом. Так, в частности, предполагается наложить санкции на российские банки, которые замечены в подрыве демократических институтов в других странах. Также санкционные меры предлагается обратить и против проектов в сфере транспортировки российского сжиженного природного газа. По сообщениям СМИ, будут затронуты также вопросы владения и операций с российским государственным долгом, о чём речь пойдёт чуть ниже

Во второй части законопроекта Грэма-Менендеза речь пойдёт о санкциях по украинской проблематике. Так, в частности, будут наказаны лица и организации, причастные к "ограничению судоходства в Чёрном море и Керченском проливе", — видимо, для введения санкционного пакета по выходящей из актуальной информповестки Украины вся керченская провокация и была в своё время организована. В заявлении по поводу внесения в сенат обновлённой версии законопроекта DASKA, размещённого на сайте сенатора Менендеза, отмечается, что будут подвергнуты ограничениям некие "24 агента ФСБ", которые по имеющейся у США информации были вовлечены в керченский инцидент. Причём число в 24 человека установлено сознательно и соответствует 24 украинским морякам, задержанным российскими властями в ходе пресечения провокации в Керченском проливе. Американцы планируют ввести санкции и против проектов, которые способствуют разработке месторождения углеводородов в России, а также против энергетических проектов нашей страны за рубежом.

Следует отметить, что наибольшие опасения могут вызывать санкции против российского финансового сектора — недаром на 12 февраля в соответствующем комитете палаты представителей Конгресса США были намечены профильные слушания в рамках разработки антироссийских санкций. Слушания были в последний момент перенесены на более поздний срок, их подготовка вместе с законодательной инициативой Грэма-Менендеза свидетельствует об активной работе по подготовке крупного антироссийского санкционного пакета в недрах конгресса. Примечательно, что, несмотря на обозначенный в анонсе мероприятия целый список стран (таких, к примеру, как КНДР или Венесуэла), в отношении которых будут рассматриваться санкционные меры, на первое место американские конгрессмены ставят Россию, отмечая, что именно на действиях Москвы сфокусируются слушания.

Санкционные усилия палаты представителей, перешедшей под контроль демократов, идут по линии привлечения к разработке санкций представителей русофобского экспертного сообщества в Вашингтоне — достаточно упомянуть, что в качестве приглашённых экспертов в ходе перенесённых слушаний были приглашены участвовать представители известных антироссийской направленностью вашингтонских "мозговых центров" — Атлантический совет и Фонд Маршалла. Что касается конкретных параметров обсуждения, то в меморандуме, опубликованном в соответствующем разделе сайта Комитета по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США, особый упор сделан на "кейс "РУСАЛа".

Так, в частности, критикуется решение Минфина США снять ограничения против головной компании EN+, а также постулируется, что Олег Дерипаска, условно говоря, ещё очень легко отделался, так как смог передать доли владения либо в собственный трастовый фонд, либо в залог ВТБ, который сам находится в списке подсанкционных организаций. Интересно, что конгрессмены жалуются на то, что Дерипаска не дистанцировался публично от российского государства, а также (что самое удивительное с точки зрения фактологии событий) имел ранее связи с осуждённым недавно бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Манафорт при этом осуждён по статье "О неуплате налогов" в связи с лоббистской деятельностью в пользу украинской Партии регионов. То есть причина и следствие в санкционной войне уже не имеют никакого значения — нужно постоянно выхватывать из среды представителей крупного российского бизнеса те или иные персоналии и обвинять их в чём угодно, реальность уже неважна.

В этой связи нужно подчеркнуть один важный аспект будущих возможных санкций. Так как санкционные меры по финансовому треку будут, скорее всего, разрабатываться именно в Комитете по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США, то и рассматриваться будут в первую очередь санкционные меры в отношении финансовых активов и банковского сектора России. В меморандуме прямо сказано, что решение OFAC (подразделение Минфина США, ответственного за составление и ведение реестра лиц и организаций, находящихся под американскими санкциями) — детище "РУСАЛа" и EN+ из соответствующих списков "посылает смутный сигнал миру о решимости США изолировать российскую экономику". При этом "РУСАЛ" и EN+ обвиняются в том, что "вносят вклад в идущее военное расширение России и опосредованно работают против американских интересов, помогая России нарушать международное право". Никаких доказательств при этом не приводится, если не считать таковыми какие-то откровенно публицистические выпады лично против Олега Дерипаски. В общем, как в пословице: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

Но нельзя забывать и о других опциях, имеющихся у американцев. Речь идёт о целом ряде законопроектов, внесённых в палату представителей и сенат США, в которых предлагается подвергать более жёстким санкциям российские банки, прежде всего с государственным участием. Собственно говоря, внесённый накануне Грэмом и Менендезом обновлённый законопроект DASKA как раз и объединяет разрозненные антироссийские предложения и систематизирует будущие санкционные ограничения. Во внесённых ранее законопроектах речь шла и о запрете на проведение российскими госбанками расчётов в долларах, и запрете на покупку их бондов, и проведение операций с деривативами. Также в одном из законопроектов, внесённых, кстати, влиятельным сенатором-республиканцем, содержалась норма о запрете операций с российским государственным долгом в виде запрета на покупку облигаций Фонда национального благосостояния, Центробанка и Минфина России. Видимо, теперь после получения демократами большинства в палате представителей США они решили возобновить атаки на Белый дом по линии "российского следа".

Понятно, что санкционный инструментарий используется сейчас уже во многом по инерции и скорее для реализации каких-то внутриполитических планов. Тем не менее нельзя исключать принятия реальных мер, поскольку администрация Трампа и так находится под сильнейшим давлением из-за токсичного кейса со всем этим "русским вмешательством".

При этом в упоминавшемся уже выше меморандуме подчёркивается, что Россия начала политику ухода зависимости от Запада, российские компании нашли способы жить в условиях ограниченного доступа к финансовым рынкам, а Россия в целом инициирует усиление коммерческих и политических связей внутри сформированных ею альянсов, таких, к примеру, как Китай, Индия и Саудовская Аравия. Это довольно знаковое замечание в документах Конгресса США указывает и направление, по которому в дальнейшем будут предприниматься атаки на Москву, прежде всего по линии усиления давления на финансовые рынки с целью вытеснения российских компаний и капитала, попыток подорвать процесс импортозамещения и оказать негативное воздействие на альянсы России с целым рядом крупных региональных игроков.