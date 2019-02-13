Чебоксарский мажор. Как "золотая молодёжь" подрывает доверие к власти

Кажется, мы стали привыкать к тем или иным скандальным заявлениям и действиям отдельных чиновников, а общество и пресса вроде бы даже нащупали эффективный механизм оказания давления на зарвавшихся представителей власти. Практически все последние случаи хамских и неподобающих заявлений депутатов или представителей исполнительной власти на местах заканчивались в конечном итоге публичной поркой и извинениями.

Однако последние события в Чебоксарах, которые как-то мельком проходят по границе внимания федеральных СМИ, дают возможность поднять более важную проблему, которая заключается в том, что у многих ответственных государственных деятелей в регионах, осознающих себя в качестве чуть ли не местных князьков и феодалов, подросло поколение детей-мажоров.

Поколение это, привычно именуемое "золотой молодёжью", в отличие от своих родителей, чувствующих хоть какую-то ответственность и общественную повестку, вообще, кажется, ничего не понимает и ничему не хочет учиться. Напомню, что несколько дней назад 19-летний сын главы Администрации Чебоксар Алексея Ладыкова Олег и пара его приятелей затеяли массовую драку, после которой "скрылись" на громоздком и заметном лимузине Hummer. Когда наряд полиции попытался их задержать, сын мэра Чебоксар ударил одного из полицейских по голове. Интересно, что сейчас отпрыск высокопоставленного чувашского функционера находится всего лишь под домашним арестом.

Но и это не самое примечательное — оказывается, в 2016 году несовершеннолетний сын местного градоначальника, которому на тот момент было 17 лет, уже попадал в поле зрения силовиков. Олег Ладыков стал виновником ДТП, причём, как утверждают местные блогеры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Так это или нет, выяснить не удалось, поскольку он от освидетельствования отказался. В общем, классический пример человека, который, имея высокопоставленных покровителей, избегает наказания и ведёт себя по отношению к окружающим максимально опасным для общественного порядка образом.

Однако, если абстрагироваться от конкретного случая в Чебоксарах, в котором, надеюсь, всё же полиция и СК разберутся беспристрастно, то проблема-то поведения новоявленной "золотой молодёжи" куда как глубже и затрагивает порой сами основы сложившегося в стране общественного консенсуса.

Демонстративное потребление, показная роскошь, снисходительное, граничащее с презрением отношение детей высокопоставленных чиновников и депутатов к "простому народу" — особенно в моменты социально-экономических кризисов и внешнеполитических обострений — подрывают социальную стабильность куда сильнее козней и происков наших заокеанских "партнёров". При этом никто же не утверждает, что нужно всё забрать и поделить — если средства нажиты законным путём, то тратить их можно (опять-таки в рамках закона), как их обладателю вздумается.

Проблема в том, что из-за отсутствия института репутации и пренебрежительного отношения местных и региональных элит к "подотчётному" населению у самой политической элиты не сформировались внутренние ограничительные механизмы, позволяющие на этапе воспитания и взросления закладывать в головы своим детям уважение к общественным нормам и самому закону как таковому. Если бы всё, перечисленное выше, имело место быть в реальности, то мы не читали бы периодически в лентах информационных агентств об очередном сыне (или дочери) депутата или крупного чиновника, попавшем в ДТП на элитном автомобиле, пойманном пьяным после дебоша и аналогичных историях.

Такое презрительное отношение к закону, показное роскошное потребление с фоновым элементом поругивания "этой страны", собственно говоря, и уничтожает доверие к государственным институтам и власти в целом, какие бы позитивные реформы и нововведения она ни претворяла в жизнь. Особенно сильно этот контраст действует на жителей экономически неблагополучных регионов, которые, видя непропорциональный местным экономическим реалиям образ жизни мажоров из числа "золотой молодёжи", задаются закономерными вопросами о том, куда идут налоги и почему их раз за разом "отмазывают" от наказания.

По-хорошему, для оздоровления ситуации и правильных сигналов обществу должны работать именно репутационные механизмы. Если уж наша прогрессивная либеральная интеллигенция так любит Запад, то в данном случае надо равняться на него.

В Европе или США, после того как сын главы администрации региональной столицы совершил бы ДТП, а по прошествии двух лет ещё и напал бы на полицейских, отцу такого "супермена" работа в органах власти была бы заказана. Если ты не смог нормально воспитать собственного сына, не смог после первого проступка его образумить — то каким образом ты можешь управлять крупным городом и решать судьбы людей? И если чиновник сам не понимает принципов репутационной ответственности в современном мире и изменившихся политических реалий России, то есть ведь и общественность, и местная дума, и коллеги по партии "Единая Россия", в которой глава Администрации Чебоксар состоит.