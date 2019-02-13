Штраф за школоту. Навальный рискует потерять основную базу сторонников

Накануне средства массовой информации сообщили о первом случае возбуждения административного производства за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах и акциях протеста. Соответствующий протокол по части 1.1 статьи 20.2 (в котором квалифицируется и определяется наказание для лиц, вовлекающих несовершеннолетних в несанкционированные массовые акции) Кодекса об административных правонарушениях был составлен в отношении Ивана Лузина. Собственно в данной ситуации интерес представляют два момента. Во-первых, протокол по статье о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные политические акции был составлен в нашей стране впервые. А во-вторых, составлен он был в отношении Лузина, который является активистом калининградского штаба блогера Алексея Навального.

Именно Навальный и его окружение сделали основную ставку на несовершеннолетних подростков, школьников и студентов в своих попытках увеличить массовость своих мероприятий и сформировать иллюзию наличия широкой базы сторонников в регионах. Уже общим местом стало утверждение о том, что переход Навального и его команды от более менее серьёзных расследований в стиле раннего ФБК к новым видеоформатам, радикальному сокращению содержательности генерируемого ими контента, а также геймификации всего процесса построения актива связан в первую очередь с примитивизацией его месседжа. Месседж этот должен быть настолько прост, чтобы даже 10-летний школьник мог быть вовлечён в политическую протестную активность. И, собственно говоря, мероприятия Навального образца весны-лета 2017 года продемонстрировали относительную эффективность такого подхода. Да, на митинги удалось вытащить определённое количество увязшей в сетевой паутине молодёжи и подростков, причём буквально 10–11-летних в некоторых случаях. Да, удалось радикализовать их и создать ощущение единства и некоей цели.

Однако потом, всё ближе к фейковой "кампании" Навального 2018 года всё большему количеству сторонников блогера становилось понятным, что вся затея с псевдоштабами в регионах и "давлением" на власть преследует лишь одну цель — обогатить самого Навального и его ближайший круг, поднять их медийную узнаваемость, чтобы после окончания большого федерального электорального цикла сохраниться в инфополе и продолжать продавать разным группам влияния свои услуги в качестве "сливного бачка" и точки "вброса" для компромата.

Ну а раз надо сохраняться и зарабатывать себе на безбедную жизнь и периодические шикарные отпуска в тропических странах — нужны и жертвы. И жертвы эти Навальным были найдены в обретённом на волне молодёжного хайпа сообществе несовершеннолетних активистов. Их, не задумываясь, стали бросать под дубинки ОМОНа, провоцируя на участие в несанкционированных акциях, приговаривая при этом (абсолютно цинично и лживо), что бояться нечего и "юристы Навального" отсудят для них потом в ЕСПЧ многотысячные компенсации. Следует отметить, что о проблемах по месту учебы, у родителей и просто о таких аспектах знакомства с полицией, как постановка на учёт (что закрывает двери для дальнейшего обучения и трудоустройства во многих перспективных сферах деятельности), Навальный и его эмиссары при этом умалчивали.

Естественно, что всё это со временем переросло в какую-то извращённую "политическую педофилию", когда сколотивший немалое состояние на эксплуатации несовершеннолетних детей в своих акциях Навальный и продвигаемая им модель использования молодёжи становилась попросту опасной для самой же молодёжи. Заметьте — никто не вводил штрафы и наказания для подростков за участие в несогласованных митингах, наказываются именно организаторы. И это справедливо, так как нужно в корне пресекать попытки политических проходимцев манипулировать самой доверчивой частью общества и самым его важным сегментом, от которого зависит будущее страны — российской молодёжью. Надеюсь, теперь актив Навального в регионах дважды подумает перед тем, как звать школьников и студентов на свои несанкционированные акции, корёжа им биографии и перспективы на будущее.